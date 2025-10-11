Αθήνα, 24°C
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 2025
astynomia_1020
EUROKINISSI

Βίντεο από το έγκλημα στον Άγιο Παντελεήμονα - Τι εξετάζει η αστυνομία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Στο οπτικό υλικό διακρίνεται ο 48χρονος συγκάτοικος του 31χρονου θύματος, με εμφανή βαριά τραύματα, να ζητά από υπάλληλο σούπερ μάρκετ να καλέσει την αστυνομία.

Την ώρα που οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι του εγκλήματος στον Άγιο Παντελεήμονα, στη δημοσιότητα ήρθε ένα βίντεο - ντοκουμέντο από κάμερα γειτονικού σούπερ μάρκετ από το διαμέρισμα που σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.

Στο βίντεο διακρίνεται ο 48χρονος συγκάτοικος του 31χρονου θύματος να εισέρχεται στο σούπερ μάρκετ αιμόφυρτος και να ζητάει από την υπάλληλο του καταστήματος να καλέσει την αστυνομία.

Ο 48χρονος φέρει βαθύ τραύμα στο κεφάλι, τα ρούχα του είναι καλυμμένα με αίμα, ενώ στο μέτωπό του διακρίνεται κολλημένη μονωτική ταινία. Παράλληλα, διακρίνεται πως στα χέρια του έχει κομμένα tie wrap, τα οποία φέρεται να υποδηλώνουν πως νωρίτερα τα χέρια του ήταν δεμένεα.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το απόγευμα της Παρασκευής αστυνομικοί βρήκαν σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα δεμένο με tie wrap (πλαστικό δεματικό) και άγρια χτυπημένο μέχρι θανάτου έναν 31χρονο άνδρα.

Εκεί βρήκαν και τον 48χρονο συγκατοικό του θύματος, επίσης βαριά τραυματισμένος.

Στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Ασφάλειας και των Εγκληματολογικών Ερευνών για να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί, ώστε να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες το συντομότερο δυνατό.

Στο διαμέρισμα βρέθηκαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές, η προέλευση των οποίων ελέγχεται από τις Αρχές.

Όσον αφορά στις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία του 31χρονου, ο 48χρονος, που βρισκόταν στο σημείο, τραυματισμένος, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι εισέβαλαν στο σπίτι τέσσερα άτομα, τους έδεσαν και τους χτύπησαν.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ το διαμέρισμα έχει σφραγιστεί και συνεχίζονται οι καταθέσεις από γείτονες και αυτόπτες μάρτυρες

 
