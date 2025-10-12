Ξεκινά η δίκη εναντίον αιρετών και πολιτών της Χίου που αντιστάθηκαν στην κατασκευή δομής στον Θόλο

Μπορεί η προσφυγική δομή που σχεδίαζε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στον Θόλο να αποτελεί παρελθόν, ωστόσο οι ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν εναντίον αιρετών και πολιτών της Χίου παραμένουν και θα εκδικαστούν κανονικά.

Τη Δευτέρα, στο εδώλιο του μονομελούς εφετείου κακουργημάτων, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε γεγονότα στο λιμάνι της Χίου ανήμερα των Θεοφανίων του 2022, θα βρεθούν 17 νυν και πρώην αιρετοί καθώς και πολίτες του νησιού εξαιτίας της αγωνιστικής τους στάσης που δεν επέτρεψε στο πλοίο «Πελαγίτης» την εκφόρτωση μηχανημάτων για να κατασκευαστεί η υπερδομή-φυλακή προσφύγων. Μεταξύ των κατηγορουμένων ο νυν δήμαρχος Χίου, νυν και πρώην αντιπεριφερειάρχες και εκλεγμένοι σύμβουλοι καθώς και εκπρόσωποι σωματείων και φορέων που κατηγορούνται για παρακώλυση συγκοινωνιών κ.ά.

Ανήμερα των Φώτων και αιφνιδιαστικά, το πλοίο «Πελαγίτης» επιχείρησε να εκφορτώσει τα μηχανήματα αρχικά στο λιμάνι των Μεστών, όπου συνάντησε τη σθεναρή άρνηση μεγάλου πλήθους κόσμου που είχε συγκεντρωθεί από νωρίς για να διαμαρτυρηθεί. Μετά από διαπραγματεύσεις, το πλοίο συμφωνήθηκε να αναχωρήσει για Πειραιά, ωστόσο αυτό τελικά κατευθύνθηκε στο λιμάνι της Χίου. Οταν όμως έγινε αντιληπτό, ο κόσμος συγκεντρώθηκε εκ νέου εκεί και κατέλαβε τον χώρο πρόσδεσης, υποχρεώνοντας τελικά το πλοίο να αναχωρήσει, με τα μηχανήματα εντός του.

Αργότερα, ο σχεδιασμός του υπουργείου ναυάγησε οριστικά, όταν εκδόθηκε δικαστική απόφαση που κατοχύρωνε την επίμαχη έκταση στον Θόλο υπέρ του Δήμου Χίου. Θέση που υπερασπίστηκαν και οι διαμαρτυρόμενοι, αφού η κυριότητα της έκτασης δεν αμφισβητούνταν παρά μόνο από τους επιτελείς της κυβέρνησης που ήθελαν την κατασκευή της δομής με κάθε κόστος.

Στην προκειμένη άνω των 70.000.000 ευρώ. Χαρακτηριστικό είναι ότι, εξαιτίας των αντιδράσεων, ο εργολάβος δεν εγκαταστάθηκε ποτέ στο έργο και έτσι τώρα δεν δικαιούται αποζημίωση, παρά τις αιτήσεις που υποβάλλει και οι οποίες απορρίπτονται.

Στο μεταξύ, η Περιφερειακή Ενότητα Χίου με ανακοίνωσή της καλεί τους πολίτες και φορείς του νησιού σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια, στο πλαίσιο μιας ειρηνικής διαμαρτυρίας.