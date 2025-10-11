Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου - Νεκρός 45χρονος οδηγός μηχανής

Ο μοτοσικλετιστής προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε φωτεινό σηματοδότη.

Δεν υπάρχει εβδομάδα που να μην χάνει τη ζωή του άνθρωπος στους ελληνικούς δρόμους, αναδεικνύοντας το μείζον ζήτημα των τροχαίων συγκρούσεων στη χώρα μας.

Αυτή τη φορά, τα ξημερώματα του Σαββάτου στη λεωφόρο Λαυρίου ένας 45χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του.

Ειδικότερα, το τροχαίο σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 2 τα ξημερώματα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 45χρονος κινήθηκε ανεξέλεγκτα και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε φωτεινό σηματοδότη, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Το θύμα υπέστη βαρύτατα τραύματα και μεταφέρθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια του θλιβερού συμβάντος.