Αθήνα, 19°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.7° 16.8°
2 BF
64%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
17°C
18.3° 15.9°
4 BF
60%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
18°C
18.3° 14.0°
0 BF
74%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
7°C
6.9° 6.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
94%
Βέροια
Αίθριος καιρός
17°C
17.0° 17.0°
1 BF
61%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
10°C
10.4° 10.4°
1 BF
71%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
15°C
15.2° 15.2°
1 BF
80%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
19.7° 17.8°
2 BF
72%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
17.2° 15.9°
1 BF
76%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
19°C
19.4° 19.4°
2 BF
68%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.9° 18.7°
3 BF
68%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
15.9° 15.9°
0 BF
88%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
15°C
14.5° 14.5°
1 BF
78%
Λαμία
Αίθριος καιρός
18°C
17.7° 15.1°
0 BF
63%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
22°C
21.6° 20.8°
2 BF
69%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
16°C
16.1° 16.1°
2 BF
70%
Καβάλα
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.3° 10.3°
1 BF
55%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
17°C
17.5° 17.0°
2 BF
66%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
10°C
9.6° 9.6°
1 BF
88%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 2025
Αθήνα, ήλιος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI

Ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας - Πιθανότητα βροχής το βράδυ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Λίγες βροχές σε περιοχές της ανατολικής και βόρειας χώρας και του Αιγαίου. Καλές καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια. Ισχυροί άνεμοι βορείων διευθύνσεων στα πελάγη.

Το Σάββατο στην ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στη Χαλκιδική αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς κατά βάση βροχές. Στην υπόλοιπη αναμένονται καλές καιρικές συνθήκες με λίγες τοπικές νεφώσεις, αλλά προοδευτικά στις Σποράδες και στα ανατολικά ηπειρωτικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν δίνοντας ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι στις Σποράδες και προς το βράδυ κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 3 έως 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 20-22, στη Θεσσαλία από 8 έως 23-25 βαθμούς, στην Ήπειρο από 8 έως 20-22 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 23-25, στα Επτάνησα από 11 έως 22-24 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας και από τα βόρεια θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με εντάσεις έως 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια τμήματα 6 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με μικρή εξασθένηση.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν, ενώ από το βράδυ λίγες ασθενείς βροχές θα εκδηλωθούν κατά τόπους στα βόρεια και ανατολικά του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοανατολικούς με εντάσεις έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενούς βροχής μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στα ανοικτά του Θερμαϊκού ισχυροί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20-21 βαθμούς.

Πηγή: Meteo.gr

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας - Πιθανότητα βροχής το βράδυ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual