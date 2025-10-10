18 χρόνια χωρίς αναστολή στον γυναικοκτόνο της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου

Ποινή 18 ετών χωρίς αναστολή επιβλήθηκε σήμερα στην Αμαλιάδα Ηλείας στον πρώην σύντροφο της Γαρυφαλλιάς Κολλιοπούλου, για τη γυναικοκτονία της τον Νοέμβριο του 2024 στην Πάτρα. Ο 50χρονος πρώην σύντροφός της, κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα σκοπούμενη σωματική βλάβη, καθώς την ξυλοκοπήσει άγρια σε προαύλιο χώρο ξενοδοχείου. Η υπεράσπιση ζήτησε να αναγνωριστούν δυο ελαφρυντικές περιστάσεις, του πρότερου έντιμου βίου και της έμπρακτης μετάνοιας, απορρίφθηκαν όμως και οι δύο. Η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε 15 χρόνια κάθειρξης και το δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή κάθειρξης 18 χρόνων.

Στο σχετικό βίντεο που αποτέλεσε και μέρος του αποδεικτικού υλικού της δικογραφίας, φαίνεται η γυναίκα να βγαίνει από ένα ξενοδοχείο και να κοντοστέκεται στο πάρκινγκ λίγο πριν της επιτεθεί ο σύντροφός της. Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας και λίγες ημέρες μετά, κατέληξε. Η κάμερα κατέγραψε τον δράστη να προσπαθεί να τη συνεφέρει, να τη σηκώνει και την ταρακουνάει ενώ εκείνη έχει πέσει στο έδαφος. Λίγη ώρα αργότερα καταφτάνει ένας πεζός στο σημείο και ο 50χρονος της ζητάει βοήθεια για να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο.