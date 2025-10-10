Δυναμική κινητοποίηση του ΠΑΜΕ έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ

Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο για την επόμενη μέρα στη Λωρίδα της Γάζας, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό έξω από την ισραηλινή πρεσβεία.

EUROKINISSI

Την κινητοποίηση διοργάνωσαν εργατικά σωματεία και φορείς έπειτα από κάλεσμα του ΠΑΜΕ.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, κατήγγειλαν την επίθεση του ισραηλινού στρατού στον στολίσκο Global Sumud Flotilla και υπογράμμισαν πως δεν πρέπει να δοθεί καμιά στήριξη στο «κράτος - δολοφόνο» του Ισραήλ.