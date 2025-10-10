Ξανά σε απεργιακό κλοιό τη Τρίτη εναντίον του «13ωρου» - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Σε αναταραχή ο εργασιακός κόσμος καθώς το νομοσχέδιο για το 13ωρο οδεύει στην Ολομέλεια της Βουλής, με νέα απεργία που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη.

Νέα απεργία στη χώρα την ερχόμενη Τρίτη, καθώς κατεβαίνουν στους δρόμους οι εργαζόμενοι μετά από καλέσματα του ΕΚΑ, της ΑΔΕΔΥ, του ΠΑΜΕ, δεκάδων εργατικών κέντρων ανά την Ελλάδα, σωματείων και φορέων.

Τα συνδικάτα επαναλαμβάνουν τη σθεναρή αντίθεσή τους με την ψήφιση του νομοσχεδίου Κεραμέως που διευκολύνει το «ξεχαρβάλωμα» των σχέσεων εργασίας στην αγορά, με την πρόσθεση του 13ωρου αλλά και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ των εργοδοτών.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας το οποίο προκήρυξε την απεργία, σε ανακοίνωσή του, απαιτεί από τη κυβέρνηση:

να αποσύρει τις αντεργατικές διατάξεις του νομοσχεδίου, που αποτελούν δώρο στα εργοδοτικά συμφέροντα (συμπεριλαμβανομένου του 13ωρου), να μην εφαρμοστεί η κατάτμηση του χρόνου αναψυχής, την θέσπιση συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, αλλά και τη μείωση του εργασιακού ωραρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΚΑ: Το Δ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, σε έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης Απεργίας για την Τρίτη 14 Οκτώβρη και απεργιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα και ώρα 11π.μ.. Η μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1η Οκτώβρη με παρουσία χιλιάδων απεργών στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, ανέδειξε την αναγκαιότητα να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο έκτρωμα που εξυπηρετεί αποκλειστικά τα συμφέροντα των εργοδοτών. ΟΧΙ ΣΤΟ 13ΩΡΟ - ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ Είναι απαράδεκτο, εν έτη 2025 η κυβέρνηση να μας γυρίζει στον εργασιακό μεσαίωνα όπου οι εργαζόμενοι καλούμαστε να δουλεύουμε νύχτα με νύχτα για να εξασφαλίζουμε την επιβίωσή μας, αφού η ακρίβεια έχει τσακίσει το εισόδημά μας. Αγωνιζόμαστε και υπερασπιζόμαστε τα εργασιακά μας κεκτημένα. Δημοκρατικά δικαιώματα και δημοκρατικοί θεσμοί καταστρατηγούνται και καταργούνται στο βωμό του κέρδους των μεγάλων μονοπωλίων. Γι’ αυτό απεργούμε και διεκδικούμε: · Απόσυρση των αντεργατικών διατάξεων του νομοσχεδίου, που αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα. Λέμε όχι στο 13ώρο. · Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής. · Συλλογικές Συμβάσεις με αυξήσεις μισθών! · Μείωση του εργασιακού ωραρίου τώρα! ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΤΙΣ 14 ΟΚΤΩΒΡΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11π.μ.

Με περιορισμένο ωράριο μετρό, ηλεκτρικός και τραμ

Αποφάσεις για συμμετοχή στην 24ωρη απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 λαμβάνουν τα συνδικάτα εργαζομένων στις συγκοινωνίες της Αθήνας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωση της συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 για τα δρομολόγια των τρένων συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας. Αναμένεται η ανακοίνωση της Hellenic Train για τις ακυρώσεις δρομολογίων, με ενδεχόμενο πραγματοποίησης κάποιων δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.

Μεταξύ 9:00 – 17:00 αναμένεται να κινηθούν το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.

Οι αποφάσεις για τα Λεωφορεία αναμένεται να ληφθούν ως την Κυριακή.