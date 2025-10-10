Άγρια συμπλοκή με μαχαιρώματα μεταξύ ανηλίκων στην Τρίπολη

Αιματηρή κατάληξη είχε ο καυγάς μεταξύ ανήλικων μαθητών στην Τρίπολη, καθώς ένα από τα παιδιά έβγαλε μαχαίρι με αποτέλεσμα να καταλήξουν και τα δύο στο νοσοκομείο.
Οι μαθητές, 12 και 13 ετών, έξω από γυμνάσιο της Τρίπολης ήρθαν στα χέρια, με τον 12χρονο να βγάζει μαχαίρι 10 εκατοστών, να κυνηγάει τον συμμαθητή του και στο τέλος να τον μαχαιρώνει.
Στην συνέχεια κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 13χρονος που φέρεται να δέχθηκε πρώτος την επίθεση, πήρε το ίδιο μαχαίρι και χτύπησε τον 12χρονο.
Το μαχαίρι εντοπίστηκε από την αστυνομία και κατασχέθηκε. Σε βάρος των γονέων σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων.
Ο 13χρονος διακομίστηκε για νοσηλεία στο Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή.
Ο 12χρονος κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στην Αθήνα και στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Στο διαδίκτυο κυκλοφορεί και βίντεο που καταγράφει την αιματηρή συμπλοκή των ανηλίκων αλλά η «Εφ.Συν.» επιλέγει συνειδητά να μην αναδημοσιεύσει το υλικό λόγω της αγριότητας του συμβάντος.
