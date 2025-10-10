Σε απεργιακούς ρυθμούς η χώρα σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό

Στους δρόμους κατεβαίνουν σήμερα οι Έλληνες αλληλέγγυοι του παλαιστινιακού λαού, προκειμένου να καταδικάσουν τα εγκλήματα του Ισραήλ στο λαό της Παλαιστίνης αλλά και την αμέριστη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στο κράτος τρομοκράτη.
Τα σωματεία εργαζομένων θα εκφράσουν την οργή τους για την πειρατική επίθεση στο Flotilla και την απαγωγή των μελών του, αλλά και για την άγρια αστυνομική καταστολή του κινήματος τις προηγούμενες μέρες.
Στάση εργασίας αλλά και απεργία έχουν προκυρήξει πλήθοςσωματείων στην υγεία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Στην Αθήνα το κάλεσμα είναι στη 1 το μεσημέρι στην πλατεία Κλαυθμώνος.
Τη συγκέντρωση διοργανώνουν η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος και η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο.
Στην απεργία της 10ης Οκτώβρη συμμετέχουν:
- Εργατικό Κέντρο Αθήνας,
- ΟΛΜΕ,
- ΠΟΕ-ΟΤΑ,
- Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών,
- ΠΑΣΥΜΗΤΕ,
- ΠΣΥΠΕΡΤ,
- Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζόμενων στο Φυσικό Αέριο,
- Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου,
- Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Άγιος Σάββας,
- Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Δρομοκαΐτειο,
- Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Αιγινήτειο,
- Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Αττικόν,
- Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Αγία Όλγα,
- Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης,
- Σύλλογος ειδικευόμενων Ιατρών Δαφνίου,
- Ε’ΕΛΜΕ Αθήνας,
- ΕΛΜΕ Σιβιτανίδειου,
- ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Ν.Σμύρνης-Μοσχάτου,
- ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Φυλής,
- ΕΛΜΕ Α’ Δυτικής Αττικής (Περιστέρι),
- ΕΛΜΕ Ε’ Αν. Αττικής,
- ΕΛΜΕ Χανίων,
- Σωματείο εργαζόμενων Τσαμούρης ΑΕ,
- Σύλλογος υπαλλήλων ΓΓΔΕ (ΑΑΔΕ),
- ΣΕΡΕΤΕ (σωματείο Εργαζόμενων στην Έρευνα),
- Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ),
- Σύλλογος υπαλλήλων Δήμου Αγίας Παρασκευής,
- Σωματείο εργαζόμενων «Εργατική Αντεπίθεση»,
- ΣΕΦΚ,
- ΣΕΠΕ «Αθηνά» ,
- ΣΕΠΕ «Κ. Σωτηρίου»,
- ΣΕΠΕ Βούλας, Βάρκιζας, Βουλιαγμένης και Γλυφάδας,
- ΣΕΠΕ Αμαρουσίου,
- ΣΕΠΕ «Αριστοτέλης»,
- ΣΕΠΕ «ο Θουκυδίδης»,
- ΣΕΠΕ «Ηρώ Κωνσταντοπούλου»,
- ΣΕΠΕ Χανίων,
- Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής,
- Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Παν/μίου Αθηνών,
- Σύλλογος Φοιτητών Φυσικού Αθήνας.
Οι συγκεντρώσεις στη χώρα:
- Αθήνα Πλατεία Κλαυθμώνος 1μμ
- Θεσσαλονίκη Άγαλμα Βενιζέλου 1μμ
- Χανιά Πλατεία Αγοράς 12μ
- Πάτρα Πλατεία Γεωργίου 1μμ
- Γιάννενα Περιφέρεια 1μμ
- Βόλος Θόλος 1μμ
- Ξάνθη Κεντρική Πλατεία 1μμ
Αναλυτικά το κάλεσμα
Απλώνεται σαν φωτιά το κάλεσμα για Απεργία για την Παλαιστίνη την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου ως απάντηση στις βρώμικες μανούβρες του Τραμπ με τις δήθεν διαπραγματεύσεις για ειρήνη σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού που αντιστέκεται και ξεσηκώνει διεθνή κύμα αλληλεγγύης με Γενικές Απεργίες στην Ιταλία και εκατομμύρια διαδηλωτών σε όλο τον Πλανήτη. Ο κατάλογος των συνδικάτων είναι εντυπωσιακός και ανεβαίνει από ώρα σε ώρα ενώ μαζί με τους εργαζόμενους μπαίνουν στο χορό οι φοιτητές και οι μαθητές μετα την αποφαση της ΟΛΜΕ να κλείνουν τα σχολεία με στάση εργασίας.
