Σε απεργιακούς ρυθμούς η χώρα σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό

Στη 1 το μεσημέρι πλήθος πολιτών θα συγκεντρωθεί στην πλατεία Κλαυθμώνος για να καταγγελθεί μεταξύ άλλων και η συνεργασία του ελληνικού κράτους με το κράτος του Ισραήλ.

Στους δρόμους κατεβαίνουν σήμερα οι Έλληνες αλληλέγγυοι του παλαιστινιακού λαού, προκειμένου να καταδικάσουν τα εγκλήματα του Ισραήλ στο λαό της Παλαιστίνης αλλά και την αμέριστη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στο κράτος τρομοκράτη.

Τα σωματεία εργαζομένων θα εκφράσουν την οργή τους για την πειρατική επίθεση στο Flotilla και την απαγωγή των μελών του, αλλά και για την άγρια αστυνομική καταστολή του κινήματος τις προηγούμενες μέρες.

Στάση εργασίας αλλά και απεργία έχουν προκυρήξει πλήθοςσωματείων στην υγεία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Στην Αθήνα το κάλεσμα είναι στη 1 το μεσημέρι στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Τη συγκέντρωση διοργανώνουν η Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος και η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο.

Στην απεργία της 10ης Οκτώβρη συμμετέχουν:

Εργατικό Κέντρο Αθήνας,

ΟΛΜΕ,

ΠΟΕ-ΟΤΑ,

Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών,

ΠΑΣΥΜΗΤΕ,

ΠΣΥΠΕΡΤ,

Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζόμενων στο Φυσικό Αέριο,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Άγιος Σάββας,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Δρομοκαΐτειο,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Αιγινήτειο,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Αττικόν,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Αγία Όλγα,

Σύλλογος εργαζόμενων Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης,

Σύλλογος ειδικευόμενων Ιατρών Δαφνίου,

Ε’ΕΛΜΕ Αθήνας,

ΕΛΜΕ Σιβιτανίδειου,

ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Ν.Σμύρνης-Μοσχάτου,

ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων – Ζεφυρίου – Φυλής,

ΕΛΜΕ Α’ Δυτικής Αττικής (Περιστέρι),

ΕΛΜΕ Ε’ Αν. Αττικής,

ΕΛΜΕ Χανίων,

Σωματείο εργαζόμενων Τσαμούρης ΑΕ,

Σύλλογος υπαλλήλων ΓΓΔΕ (ΑΑΔΕ),

ΣΕΡΕΤΕ (σωματείο Εργαζόμενων στην Έρευνα),

Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (ΣΕΚΑ),

Σύλλογος υπαλλήλων Δήμου Αγίας Παρασκευής,

Σωματείο εργαζόμενων «Εργατική Αντεπίθεση»,

ΣΕΦΚ,

ΣΕΠΕ «Αθηνά» ,

ΣΕΠΕ «Κ. Σωτηρίου»,

ΣΕΠΕ Βούλας, Βάρκιζας, Βουλιαγμένης και Γλυφάδας,

ΣΕΠΕ Αμαρουσίου,

ΣΕΠΕ «Αριστοτέλης»,

ΣΕΠΕ «ο Θουκυδίδης»,

ΣΕΠΕ «Ηρώ Κωνσταντοπούλου»,

ΣΕΠΕ Χανίων,

Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής,

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Παν/μίου Αθηνών,

Σύλλογος Φοιτητών Φυσικού Αθήνας.

Οι συγκεντρώσεις στη χώρα:

Αθήνα Πλατεία Κλαυθμώνος 1μμ

Θεσσαλονίκη Άγαλμα Βενιζέλου 1μμ

Χανιά Πλατεία Αγοράς 12μ

Πάτρα Πλατεία Γεωργίου 1μμ

Γιάννενα Περιφέρεια 1μμ

Βόλος Θόλος 1μμ

Ξάνθη Κεντρική Πλατεία 1μμ