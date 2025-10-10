Παράσυρση 65χρονης στη Μεσσηνία

Τραγικό θάνατο είχε μια 65χρονη γυναίκα στο νομό Μεσσηνίας, καθώς χθες το βράδυ στην επαρχιακή οδό Αγίου Ανδρέα – Πύλου παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 73χρονος.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας στη Λογγά, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η 65χρονη κατέληξε.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και η Τροχαία ερευνά τα ακριβή αίτια του τροχαίου συμβάντος.