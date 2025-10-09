Απολογούνται την Παρασκευή οι «18», παρά το όργιο αστυνομικής βίας

Το πρωί της Παρασκευής πρόκειται να απολογηθούν οι 18 συλληφθέντες από το απίστευτο κρεσέντο αστυνομικής βίας εναντίον των διαδηλωτών μετά τη πορεία της Τρίτης υπέρ του παλαιστινιακού λαού και με αφορμή τα δύο χρόνια από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων το μεσημέρι της Τετάρτης, έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή – και μέχρι τότε κρατούνται. Σημειώνεται ότι μέσα στους συλληφθέντες υπάρχουν ένας δικηγόρος και ένας ανήλικος που αφέθηκαν ελεύθεροι.
Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 12 αδικήματα (κακουργήματα και πλημμελήματα): του εμπρησμού από πρόθεση με κίνδυνο για άνθρωπο, της έκρηξης, της κατασκευής και κατοχής εκρηκτικών, της διατάραξης κοινής ειρήνης, της διακεκριμένη φθοράς ξένης περιουσίας, της βίας κατά υπαλλήλων, της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά αστυνομικών, της απείθειας, της παράνομης οπλοφορίας, της εξύβρισης, της παράνομης κατοχής κροτίδων και της άρνησης δακτυλοσκόπησης.
Οι περισσότεροι είναι βαριά τραυματισμένοι με ραγίσματα στους καρπούς, κακώσεις σε χέρια και πόδια, ράμματα στο κεφάλι και εκχυμώσεις. Αξίζει να αναφερθεί ότι από τους 16 που βρίσκονται αυτή τη στιγμή κρατούμενοι έχουν δοθεί εννέα ιατροδικαστικές παραγγελίες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι άντρες του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη δεν έμειναν στους ξυλοδαρμούς στον δρόμο, αλλά, σύμφωνα με καταγγελίες, προέβησαν και σε κακουργηματικού χαρακτήρα βασανιστήριο Παλαιστίνιου κρατούμενου μέσα στο ασανσέρ της ΓΑΔΑ, τον οποίο εξευτέλισαν και ξυλοκόπησαν άγρια με αποτέλεσμα να σπάσει το δεξί του πόδι μετά από κλοτσιά, πράγμα για το οποίο δεν έλαβε ιατρική περίθαλψη για πάνω από 8 ώρες, παρότι είχε ήδη εμφανίσει οίδημα.
Το ξημέρωμα της Τετάρτης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού για ράμματα στο κεφάλι και περίθαλψη καταγμάτων τουλάχιστον τέσσερις από τους κρατούμενους.
Νέες αντιδράσεις
Οι συλλήψεις προκάλεσαν την αντίδραση της Λαϊκής Ενότητας, η οποία σε ανακοίνωσή της κατήγγειλε τις ενέργειες των ανδρών του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη το βράδυ της Τρίτης, κάνοντας λόγο για μήνυμα τρομοκρατίας εναντίον του λαού που διαδήλωνε με συνείδηση ενάντια στη γενοκτονία.
«Οι σοβαροί τραυματισμοί από το κατασταλτικό κρεσέντο των ΜΑΤ του Χρυσοχοΐδη, καθώς και οι καταγγελίες για βασανισμούς μέσα στη ΓΑΔΑ δείχνουν ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να πάρει ρεβάνς απέναντι στο κίνημα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.
Οι χιλιάδες που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα τους προηγούμενους μήνες βροντοφώναξαν ότι η πλήρης σύμπλευση του Μητσοτάκη με τον εγκληματία Νετανιάχου και το ισραηλινό γενοκτονικό καθεστώς δεν γίνεται στο όνομα του ελληνικού λαού και θα συνεχίσουν τον αγώνα για τον τερματισμό της συνενοχής της χώρας στα εγκλήματα κατά του Παλαιστινιακού λαού», αναφέρει χαρακτηριστικά η Λαϊκή Ενότητα, η οποία απαιτεί την απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων και καταγγέλλει την αστυνομική βία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λαϊκής Ενότητας:
Το όργιο βίας και καταστολής που εξαπέλυσε η ΕΛ.ΑΣ. το βράδυ της 7ης Οκτώβρη ενάντια στη πορεία αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό αποτελεί μαύρη σελίδα αυταρχισμού και κρατικής τρομοκρατίας.
Με εντολή της κυβέρνησης και του υπουργού «Προστασίας του Πολίτη» Μ. Χρυσοχοΐδη, τα ΜΑΤ επιτέθηκαν σε εκατοντάδες διαδηλωτές που αποχωρούσαν από την ισραηλινή πρεσβεία, ξυλοκοπώντας με λύσσα, τραυματίζοντας δεκάδες και συλλαμβάνοντας αυθαίρετα 18 αγωνιστές και αγωνίστριες.
Η επίθεση αυτή, με χημικά, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και ξυλοδαρμούς ακόμη και μέσα στην Κηφισίας ενώ υπήρχε κυκλοφορία αυτοκινήτων, δείχνει ξεκάθαρα πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσπάθησε να στείλει ένα μήνυμα τρομοκρατίας προς τους χιλιάδες ανθρώπους με συνείδηση που βγήκαν στους δρόμους το προηγούμενο διάστημα ενάντια στη γενοκτονία, τη συνενοχή της ελληνικής κυβέρνησης και την ισραηλινή πειρατεία εναντίον του Στόλου Global Sumud Flotilla.
Οι σοβαροί τραυματισμοί από το κατασταλτικό κρεσέντο των ΜΑΤ του Χρυσοχοΐδη, καθώς και οι καταγγελίες για βασανισμούς μέσα στη ΓΑΔΑ δείχνουν ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να πάρει ρεβάνς απέναντι στο κίνημα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Οι χιλιάδες που συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα τους προηγούμενους μήνες βροντοφώναξαν ότι η πλήρης σύμπλευση του Μητσοτάκη με τον εγκληματία Νετανιάχου και το ισραηλινό γενοκτονικό καθεστώς δεν γίνεται στο όνομα του ελληνικού λαού και θα συνεχίσουν τον αγώνα για τον τερματισμό της συνενοχής της χώρας στα εγκλήματα κατά του Παλαιστινιακού λαού.
Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ:
• Καταγγέλλει την εγκληματική αστυνομική βία και το αυταρχικό καθεστώς που επιχειρεί να εγκαθιδρυθεί.
• Απαιτεί την άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων και την παύση κάθε κατασκευασμένης κατηγορίας.
• Στηρίζει τους τραυματίες και διωκόμενους αγωνιστές
Ο κοινός αγώνας και η εμβάθυνση της ενότητας του κινήματος αλληλεγγύης αποτελούν την πιο αποτελεσματική ασπίδα απέναντι στο κατασταλτικό κρεσέντο της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τον δρόμο για να τερματιστεί η συνενοχή της χώρας μας στα εγκλήματα του κράτους - δολοφόνου.
Η αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη δεν τρομοκρατείται.
Όσες επιθέσεις κι αν εξαπολύσουν, ο λαός θα συνεχίσει να φωνάζει:
Λευτεριά στην Παλαιστίνη – Όχι στη συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ!
