Το πρώην στρατόπεδο «Καρατάσιου» ξαναγίνεται... πεδίο μάχης

Από τη μία ο στρατός, από την άλλη η τοπική κοινωνία της Δυτικής Θεσσαλονίκης κι ανάμεσά τους 689 στρέμματα γης που για χρόνια χωρίζουν τους κατοίκους από το όνειρο ενός μητροπολιτικού πάρκου.

Το θέμα του πρώην στρατοπέδου «Καρατάσιου» επανήλθε στο δημοτικό συμβούλιο Παύλου Μελά, καθώς η νομοθετική ρύθμιση που πέρασε στη Βουλή τον περασμένο Ιούλιο ανακατεύει πάλι την τράπουλα, κλείνοντας το μάτι προς το Ταμείο Εθνικής Άμυνας.

Το «Καρατάσιου», έκτασης που προσεγγίζει τα 689 στρέμματα, αφέθηκε από τον στρατό το 2003 και έκτοτε αποτελεί αντικείμενο συνεχούς διεκδίκησης. Κάτοικοι, συλλογικότητες, κινήσεις πολιτών και δημοτικές αρχές έχουν για χρόνια απαιτήσει την παραχώρηση της έκτασης για τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου, πολιτιστικές και κοινωφελείς χρήσεις. Η τοπική κινητοποίηση, μέσα από ανοικτές συνελεύσεις, διαδηλώσεις, δενδροφυτεύσεις και δράσεις με σύνθημα «Το Καρατάσιου ανήκει στους πολίτες», έχει διαμορφώσει ένα μακρύ ιστορικό πίεσης προς τους θεσμούς για την προστασία του χώρου.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος Δημήτρης Ασλανίδης περιέγραψε το σχέδιο της διοίκησης για διεκδίκηση: ανοικτός, σταθερός διάλογος με το ΤΕΘΑ για «μόνιμες και αμετάκλητες» συμφωνίες που θα κατοχυρώνουν το δικαίωμα του δήμου (και της τοπικής κοινωνίας) σε μεγάλο μέρος της έκτασης και ειδικά σ' εκείνο που δεν προορίζεται για το Ογκολογικό Νοσοκομείο. Ο δήμος επιδιώκει, όπως είπε, το 75% της έκτασης να μετατραπεί σε μητροπολιτικό πάρκο και κοινόχρηστους χώρους και δηλώνει ότι θα επιμείνει στον διάλογο και τη διαπραγμάτευση προκειμένου να εξασφαλίσει μεγάλο μέρος της έκτασης...

Δυστυχώς, ενώ η διεκδίκηση του δήμου και της τοπικής κοινωνίας κρατάει δεκαετίες, η θεσμική εικόνα περιπλέκεται αρκετά μετά την ψήφιση νόμου, τον Ιούλιο του 2025, που ρυθμίζει σε γενικές γραμμές το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πρώην στρατοπέδων.

Η ερμηνεία του νέου νομοθετικού πλαισίου, όμως, δεν έκλεισε το ζήτημα. Αντιθέτως, δημιουργεί πεδίο διαπραγμάτευσης για το πώς θα γίνει η τελική αξιοποίηση και γι αυτό ο δήμαρχος δηλώνει πως οι όροι αξιοποίησης μπορούν να συμφωνηθούν με το ΤΕΘΑ, ώστε να εξασφαλιστούν μόνιμες παραχωρήσεις προς τον δήμο.

Από την άλλη, η τοπική κοινωνία παρακολουθεί και πιέζει. Η «Κίνηση Πολιτών Καρατάσιου» και άλλοι φορείς, που χρόνια τώρα οργανώνουν δράσεις εντός και εκτός του χώρου, ζητούν μόνιμες δεσμεύσεις - «όχι μόνο λόγια ή βραχυπρόθεσμες συμφωνίες» - και απαιτούν συμμετοχή στον σχεδιασμό κάθε πρότασης πολεοδόμησης. Οι πολίτες επισημαίνουν πως το «Καρατάσιου» δεν πρέπει να γίνει «φιλέτο» για οικιστική αξιοποίηση, όπως συνέβη σε άλλες περιοχές όπου λαμβάνονταν αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Το παράδειγμα του στρατοπέδου «Ζιάκα» στο Κορδελιό, όπου πρόκειται να κατασκευαστούν σε αυτό 600 κατοικίες για στρατιωτικούς, αποτελεί συχνό σημείο αναφοράς σε αυτές τις συζητήσεις...

Υπό αυτές τις συνθήκες, στο δημοτικό συμβούλιο, η αντιπολίτευση επέκρινε τη διοίκηση για «θολό» στίγμα και αμφισημίες στη στρατηγική. Ο πρώην δήμαρχος κι επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Δημήτρης Δεμουρτζίδης, έθεσε ζητήματα χρονικών αντιφάσεων μεταξύ της νομοθετικής εξέλιξης και των δηλώσεων υπουργικών στελεχών, ενώ στελέχη άλλων παρατάξεων ζήτησαν πλήρη ενημέρωση και διαφάνεια ως προς τις επαφές της δημοτικής αρχής με το ΤΕΘΑ. Ερώτημα τέθηκε επίσης, γιατί δεν κοινοποιήθηκε στο Σώμα συγκεκριμένη συνάντηση που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε λάβει χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου 2025.

Γεγονός είναι πως μετά την πάροδο δεκαετιών και μετά την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, το ΤΕΘΑ έχει ισχυροποιήσει τη θέση του. Για τον δήμο και τους πολίτες, η επόμενη περίοδος θα κρίνει πολλά: Πρώτα πρώτα, αν το Ταμείο θα αποδεχτεί μια μορφή από κοινού αξιοποίησης, με εγγυήσεις και μόνιμες παραχωρήσεις. Αν όχι, η διαμάχη θα μεταφερθεί σε νομικά πεδία αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, με την τοπική κοινωνία να βγαίνει και πάλι μπροστά. Οι κάτοικοι και οι συλλογικότητες που επί δύο δεκαετίες παλεύουν για το «Καρατάσιου» δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να εγκαταλείψουν τη διεκδίκηση, την ώρα που ο δήμος, προς το παρόν τουλάχιστον, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κόψει τον «ομφάλιο λώρο» των διαπραγματεύσεων.

Πίσω από τους πολιτικούς διαξιφισμούς, ωστόσο, μένει ανοιχτό το πραγματικό ερώτημα: Μπορεί μια πόλη να επαναδιεκδικήσει τη γη της μέσα από τη θεσμική οδό ή το «Καρατάσιου» θα μείνει άλλο ένα «φιλέτο» κρατικής ιδιοκτησίας απλά και μόνο με τον «τσαμπουκά» του στρατού;