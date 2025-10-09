Επιστημονικό συνέδριο για την «κατοικία σε κρίση» στο Πολυτεχνείο

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον συνέδριο με τίτλο «Κατοικία σε κρίση» διοργανώνει από αύριο Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή το Τμήμα Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων στο ιστορικό συγκρότημα της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Πατησίων (κτίριο Αβέρωφ).

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στα αμφιθέατρα Α002 και Α008 και στο σχεδιαστήριο Α006 του ισογείου, καθώς και στο σχεδιαστήριο Α104 του ορόφου του κτιρίου Αβέρωφ. Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών. Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα του τριημέρου.

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

Χαιρετισμοί έναρξης. Συντονισμός: Κώστας Βουρεκάς, Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής

Δημήτρης Ξυνομηλάκης, Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Νίκος Φιντικάκης, Αντιπρόεδρος Διεθνούς Ακαδημίας Αρχιτεκτονικής (International Academy of Architecture)

Ματθαίος Παπαβασιλείου, Κοσμήτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Κώστας Βουρεκάς, Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής

– 17:45 – 18:00, ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

Αμφιθέατρο Α002, 18:00 – 19:30

ΕΜΦΥΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Προβολή της ταινίας «Η πολυκατοικία» (2018 – 2020), διάρκειας 50’

Συντονίστρια: Ελένη Τζιρτζιλάκη

Θα ακολουθήσει εισήγηση της σκηνοθέτιδας:

Σελάνα Βροντή / Α-στεγία και αστικός ξεριζωμός: Η περίπτωση μιας μόνης μητέρας

Αμφιθέατρο Α008, 18:00 – 19:30

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ: Εμπειρίες κατοίκησης

Συντονιστής: Φοίβος Καλλίτσης

Σταύρος Γυφτόπουλος, Ντόρα Θεοδωροπούλου & Ελίνα Θεοδωροπούλου / Α-ΣΤΕΓΗ: Άστεγοι – η ανάγκη της πρώτης κατοικίας

Μυρτώ Κωσταροπούλου / ΣΧΕΔΙΑ(ζω)

Αγγελική Τσαμουρίδου / Η αθέατη γενιά της συγκατοίκησης: Από την πόλη στο δωμάτιο

Ευφροσύνη Τσακίρη / Το πνεύμα του τόπου της Νέας Μάκρης: Κριτική χαρτογράφηση και εικαστική αφήγηση

Αδριανός Σερβετάς / Η αναπαράσταση της κατοικίας στη σύγχρονη οπτική κουλτούρα: Το παράδειγμα της τηλεοπτικής σειράς «Οικογενειακές Ιστορίες»

Σχεδιαστήριο Α104, 18:00 – 19:30

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Τα προσφυγικά και η κρατική παροχή στέγης

Συντονίστρια: Ευγενία Τούση

Νικολίνα Μυωφά / Η εξέλιξη της κοινωνικής κατοικίας στην Αθήνα

Αδαμαντία Ζησοπούλου / Η εξέλιξη της στεγαστικής πολιτικής στην Ελλάδα κατά τον τελευταίο αιώνα, υπό το πρίσμα των πολιτικών κοινωνικής κατοικίας

Μαρία Κάτου / Η ζωή προσφυγικών κατοικιών της Νέας Φιλαδέλφειας και των κατοίκων τους

Διονυσία – Γεωργία Περπερίδου & Γεωργία Χειρχαντέρη / Οι διανομές της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας στην Αττική και η συμβολή τους στη διαμόρφωση του αστικού και περιαστικού χώρου

Σχεδιαστήριο Α006, 18:00 – 19:30

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΣΗΣ: Στεγαστικοί αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Συντονίστρια: Ζωή Καραμπίνη

Τατιάνα Μάκη / Αθήνα και Κοπεγχάγη: Δύο μητροπολιτικές περιοχές με διαφορετική εξέλιξη ως προς την κατοίκηση και την ποιότητα ζωής

Δήμητρα Σιατίτσα, Δημήτρης Χαλαστάνης, Μαρία Καραγιάννη & Πέννυ Κουτρολίκου / Ανασημασιοδοτώντας το δικαίωμα στην κατοικία σε περιόδους κρίσεων: Μία συγκριτική ανάλυση των στεγαστικών αγώνων σε Αθήνα, Γλασκώβη και Βαρκελώνη

Καλλιόπη Κατσικαβέλη & Δημοσθένης Χούπας / Η κατοίκηση των δημόσιων χώρων (κοινών) της πόλης σε περιόδους κρίσης

Τάσος Σαγρής / Εμείς πού θα μείνουμε; Ζωή! Όχι επιβίωση – στην εποχή της στέγης – εμπορεύματος: Μια μαρτυρία.

– Αμφιθέατρο Α002, 19:30 – 21:00, ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ: Θεσμοί, κινήματα και πολιτικές για την κατοικία: Εμπειρίες από τον παγκόσμιο Νότο.

Συντονιστής: Σταύρος Σταυρίδης

Raquel Rolnik, Σχολή Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας του Πανεπιστημίου του Σάο Πάολο (FAUUSP), Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ για τη στέγαση / Το δικαίωμα στην κατοικία: Πολιτικές και αγώνες των κατοίκων (βιντεοσκοπημένη παρέμβαση)

Himanshu Burte, Ινδικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Βομβάη (IIT-B) / Οι χώροι που από κοινού φτιάχνουν οι υποτελείς στην εποχή του κυριαρχικού σχεδιασμού

Pedro Fiori Arantes, Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο (UNIFESP) / Αστικοί μετασχηματισμοί, κινήματα και η παραγωγή συνεταιριστικής κατοικίας στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας

– Κινηματογράφος STUDIO new star art cinema (Σταυροπούλου 33 Πλ. Αμερικής), 21:30 – 00:30, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ: Το σινεμά ως μια μορφή συλλογικής κατοίκησης της πόλης και ο κίνδυνος εξαφάνισης ιστορικών κινηματογράφων.

Διοργάνωση: Χριστίνα Φοίβη, Αναστασία Γεωργιάδη, Ντόρις Χακίμ και Κινηματογραφική ομάδα Interferences (Εύη Στάμου, Πιέτρο Ραντίν, Δημήτρης Παναγόπουλος).

Καλωσόρισμα και συντονισμός: Χριστίνα Φοίβη και Εύη Στάμου.

Συζήτηση: Ειρήνη Γρατσία, Αναστασία Γεωργιάδη, Πέγκυ Ρίγγα

Προβολή ταινιών:

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ, σκηνοθεσία: Τώνια Μαρκετάκη, 20’, 1967

ΟΙΚΟΠΕΔΟ, σκηνοθεσία: Θόδωρος Μαραγκός, 13’, 1971

ΓΙΟΡΤΗ ΣΤΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, σκηνοθεσία: Τάκης Παπαγιαννίδης, 31’, 1977

ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΑ, σκηνοθεσία: Λευτέρης Ξανθόπουλος, 23’, 1982

Σάββατο 11 Οκτωβρίου

Αμφιθέατρο Α002, 09:30 – 11:00

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ: Τεχνική, τεχνολογία και κρίση

Συντονίστρια: Γεωργία Χειρχαντέρη

Άγγελος Μορφοβασίλης / Νέες τεχνολογίες για την κατοικία σε κρίση: Η εκπαίδευση των νέων αρχιτεκτόνων στον σχεδιασμό για 3DCP και AI

Δήμητρα Γκουγκούδη & Νικόλαος Κουρνιάτης / Πνευματικές κατασκευές: Μια άμεση μέθοδος αντιμετώπισης των αναγκών σε περιόδους κρίσης

Ιωάννης Μαργαρίτης / Η κατοικία φιλοξενεί την πόλη: Η ανθεκτικότητα και η βιωσιμότητα των διαμερισμάτων της σύγχρονης Αθήνας σε περιόδους καραντίνας

Βαγγέλης Κατσανεβάκης & Αδριανός Σερβετάς / Ο δημόσιος χώρος υπό την πίεση του ιδιωτικού και ο ιδιωτικός χώρος υπό τη συρρίκνωση του δημοσίου: Αντιλήψεις κατοίκων για το σπίτι και την πόλη

Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος & Γεωργία Χειρχαντέρη / Στεγαστική κρίση και ψηφιακοί κόσμοι: Οι δυνατότητες του μετασύμπαντος στη διαμόρφωση πρακτικών

Σχεδιαστήριο Α104, 09:30 – 11:00

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΣΗΣ: Εναλλακτικές μορφές κατοίκησης

Συντονισμός: Κωνσταντίνα Θεοδώρου, Δήμητρα Σιατίτσα

Ομάδα CoHab / CoHabiting Vacancies: Έρευνα – δράση για τη συνεταιριστική κατοικία στην Ελλάδα

Σίμος Βαμβακίδης / Συνεταιριστική και κοινωνική κατοικία: Μπορεί το παράδειγμα του συγκροτήματος La Borda στην Ισπανία να εφαρμοστεί στην Αθήνα;

Χριστίνα Τσεκουρά / Επανεπίσκεψη στα «κοινά» του Δουργουτίου: Η διερεύνηση ενός σεναρίου διαμοιρασμού σε Αθηναϊκή γειτονιά

Σάββας Τσελεπίδης & Σοφία Χατζηγεωργίου / Μελέτη περίπτωσης: Εύρεση γης και κατασκευή κτιρίου – Σενάριο που εξετάζει τη διαδικασία εντοπισμού γης και κατασκευής κτιρίου για συνεταιριστική κατοικία – Προκλήσεις και δυνατότητες

Σχεδιαστήριο Α006, 09:30 – 11:00

ΕΜΦΥΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Έμφυλες εμπειρίες κατοίκησης

Συντονίστρια: Ελένη Τζιρτζιλάκη

Χρυσή Νικολούτσου, Γιάννα Σιαπάτη & Μαλβίνα Αποστόλου, / Η διερεύνηση της κατοικίας στην αρχιτεκτονική εκπαίδευση: Η έμφυλη διάσταση και η εξέλιξη των προσωπικών βιωμάτων των φοιτητών και φοιτητριών αρχιτεκτονικής

Ειρήνη Βαλληνδρά, Ζωή Καραμπίνη & Αιμιλία Φάκου / Εμπειρίες κατοίκησης των παιδιών στην Αθήνα

Κατερίνα Χιονίδη / Έμφυλες διαστάσεις του ζητήματος της κατοικίας

Μαρία Θεοδώρου / Σπίτια ερμητικά κλειστά: Κακοποίηση γυναικών και οικο-νομία της βίας της κατοίκησης

– 11:00 – 11:15, ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

Αμφιθέατρο Α002, 11:15 – 12:45

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ: Μεταλλαγές στο χώρο την πόλη, την περιφέρεια

Συντονίστρια: Μαρία Κάτου

Στυλιανός Μορφοβασίλης / Επανακατοίκηση περιοχών στην Ελλάδα για αποαστικοποίηση της Αθήνας

Διονύσης Καρτάλος / Η αναδιάρθρωση των οικοδομικών τετραγώνων του ιστορικού κέντρου μιας πόλης

Μαρία Πόλη / Μέσα στην πολυπλοκότητα της δομημένης εκμετάλλευσης της κατοικίας υπάρχουν προσβάσιμες κατοικίες για άτομα με αναπηρία;

Χρήστος Κουτέλης / Υφιστάμενα κτίρια κατοικίας στην Αττική: Είναι «παλιά» ή είναι μια νέα ευκαιρία;

Αμφιθέατρο Α002, 12:45 – 14:15

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ: Η κληρονομιά της πολυκατοικίας

Συντονίστρια: Σοφία Μικροπούλου

Κωνσταντίνος Τσέλλος / Η οικογενειακή πολυκατοικία στην Αθήνα

Τασιάννα Κεχράκου / Αστικές αναπλαισιώσεις στην «έρημο του μπετόν»: Από τη βίαιη εγκατάλειψη της δεκαετίας του ’80 στην πολυπολιτισμική Κυψέλη του 2025

Ευγένιος Μπαλάσης / Επανάχρηση μικρών καταστημάτων σε λοφτ μικροκατοικίες: Μια παραγνωρισμένη δραστηριότητα «ανακύκλωσης» κτιριακού αποθέματος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Αθανασία Μανουσάκη / Κέντρα ιστορικών πόλεων – ιστορικά κέντρα πόλεων: Διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς και κατοικία

Αμφιθέατρο Α008, 12:00 – 14:15

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Κατοικία, ενεργειακές ανάγκες, πολιτικές και πολιτική προστασία

Συντονίστρια: Άννα Μελανίτου

Άννα Νικολάου & Μάρω Σίνου / Το σύνδρομο του άρρωστου κτιρίου: Η περίπτωση της κατοικίας μέσα από τον τρίτο στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης για καλή υγεία

Μάρω Σίνου / Αειφορικές στρατηγικές στον εσωτερικό χώρο: Οδηγός για υγιείς, αυτόνομες και ευέλικτες κατοικίες

Αφροδίτη Σταυρουλάκη, Μάρω Σίνου & Σωκράτης Γιαννούδης / Αειφορική αναβάθμιση προσφυγικών κατοικιών: Η περίπτωση των πολυκατοικιών Α’ και Β’ Αγίου Ιωάννου Ρέντη

Ευαγγελία Φραγγεδάκη & Ουρανία Οικονόμου / Επανάχρηση πλινθόκτιστων κατοικιών για τη βιωσιμότητα στην Αττική

Εύη Γεωργιάδου & Νικολέττα Ραλλάτου / Κατοικία και πολιτική προστασία

Μαρία Πετεινάκη / Περιβαλλοντική διάσταση της κατοικίας και υφιστάμενες πολιτικές

Άννα Μελανίτου / Χρήση γης

Σχεδιαστήριο Α104, 11:15 – 14:15

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Τα συγκροτήματα των Προσφυγικών ως πρότυπα συλλογικής κατοίκισης – Εμπειρίες και προοπτικές

Συντονίστρια: Όλγα Μπαλαούρα

Σταύρος Σταυρίδης / Τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας: Αγώνες και προτάσεις

Ελένη Κατρίνη / Η περίπτωση της Νίκαιας: Προσφυγικά, κοινόχρηστοι χώροι και προοπτικές μιας συλλογικής καθημερινής ζωής

Σέργιος Στριγκλόγιαννης & Ερνεστίνα Καρυστιναίου – Ευθυμιάτου / Επιστροφή στη Θήβα: Επαναπροσεγγίζοντας τον προσφυγικό συνοικισμό της Θήβας και το εγχείρημα συμμετοχικής ανάπλασής του

Ευγενία Τούση / Προσφυγικοί συνοικισμοί λεκανοπεδίου Αττικής: Ιστορική διαδρομή και σημερινές προκλήσεις

Γιώργος Σαρηγιάννης / Οι αναπλάσεις των προσφυγικών συνοικισμών ως εργαλείο διάλυσης κοινωνικών πυρήνων

Πέτρος Φωκαΐδης / Η προοπτική της φροντίδας στα προσφυγικά της Νέας Ιωνίας στο Βόλο

Σταματίνα Γεωργοπούλου / Εξελικτικοί μετασχηματισμοί των δομημένων και αδόμητων τμημάτων της Νέας Φιλαδέλφειας από τη δημιουργία του προσφυγικού οικισμού σε σχέδια κηπούπολης έως σήμερα (1934 – 2025): Πλεονεκτήματα, αδυναμίες, δυνατότητες, προοπτικές

Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας / Επιτροπή για την ανάδειξη και την υπεράσπιση της Κοινότητας των κατειλημμένων Προσφυγικών και της συλλογικής τους μνήμης

Σχεδιαστήριο Α006, 11:15 – 13:30

ΕΜΦΥΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Εργαστήριο: Ο χώρος ως φωλιά, ως καταφύγιο για θηλυκότητες

Συντονίστρια: Ελένη Τζιρτζιλάκη

Ελένη Τζιρτζιλάκη / Εργαστήριο Νομαδικό σπίτι –καταφύγιο: Θα διερευνήσουμε ομαδικά πως θα μπορούσε να δημιουργηθεί στις σημερινές αντίξοες συνθήκες για τις θηλυκότητες όσον αφορά την κατοικία, ένας χώρος – όπου γυναίκες θα μπορούν να έχουν όταν επιθυμούν αλλά και όταν υπάρξει ανάγκη, τη συνθήκη της τρυφερότητας, φροντίδας, κίνησης, δημιουργίας, επαφής με τη φύση . Ο χώρος θα έχει βιβλιοθήκη, παρασκευαστήριο φαγητού, λουτρό κ.ά. Θα διερευνηθούν στοιχεία σχεδιασμού αλλά και δυνατοτήτων χώρων αυτοέκφρασης και φροντίδας γυναικών. Ο χώρος αυτός θα εξασφαλίζει διαμονή για κάποιες ημέρες σε γυναίκες που έχουν ανάγκη.

– Μεταξύ του εργαστηρίου Νομαδικό σπίτι – καταφύγιο και του εργαστηρίου Φωλιά γυναικών που ακολουθεί στην ίδια αίθουσα, θα γίνει εσωτερικό μεσημεριανό διάλλειμα 13:30 – 14.30 με συλλογικό φαγητό (φαγητό όλες μαζί, φέρνει η καθεμία ό,τι θέλει για ένα μικρό μπουφέ).

– 14:15 – 15:30, Διάλειμμα

Αμφιθέατρο Α002, 15:30 – 17:00

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ: Πρότυπα κατοίκισης και η κατοικία ως εμπόρευμα

Συντονιστής: Βασίλης Γκικαπέππας

Κώστας Μανωλίδης / Η ρητορική της ηγεμονίας σε πολυκατοικίες των νοτίων προαστίων

Νίκος Μιχαλόπουλος / Θεωρία και πράξη: Η κατοικία μας

Αφροδίτη Αυγερινού / Κατοικία δικαίωμα ή εμπόρευμα;

Αγγελική Τζαντζόγλου / Η παραγωγή κατοικίας σήμερα: Προοπτικές και το επάγγελμα του αρχιτέκτονα

Αμφιθέατρο Α008, 15:30 – 17:00

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Κατοικία και βιωσιμότητα, ενεργειακές ανάγκες και ενεργειακή φτώχια

Συντονίστρια: Γεωργία Χειρχαντέρη

Φερενίκη Βαταβάλη / Ενεργειακή αναβάθμιση πολυκατοικιών: Πολλαπλές προκλήσεις ενός σύνθετου εγχειρήματος

Ευαγγελία Χατζηκωνσταντίνου / Κατοικία και κατανάλωση ενέργειας: Μία γενεαλογική προσέγγιση της αθηναϊκής πολυκατοικίας

Μαρία Μίσκα & Γεωργία Χειρχαντέρη / Ο ρόλος του Μητροπολιτικού Πάρκου Τρίτση στη βιώσιμη ανάπτυξη κατοικίας στην ευρύτερη περιοχή

Κατσικαβέλη Καλλιόπη: Ιδιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου: Η περίπτωση των κέντρων ανακύκλωσης

Σχεδιαστήριο Α104, 15:30 – 17:00

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές για μια κοινωνική πολιτική στέγασης

Συντονιστής: Λουκάς Τριάντης

Άννα Παπαδήμα, Αθανάσιος Σιδέρης, Χαράλαμπος Κυριακίδης & Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος / Φοιτητική στέγη στην Αθήνα: Χωρικά ίχνη και αντηχήσεις της σύγχρονης στεγαστικής κρίσης

Παναγιώτης Κουμουνδούρος / Το ζήτημα της (λαϊκής) κατοικίας σήμερα: Η περίπτωση της Αθήνας – Αττικής

Κατερίνα Καραϊωάννογλου / Η κρίση της κατοικίας και η ανάγκη για κοινωνική στέγαση

Λουκία Μάρθα & Μαρία Μοίρα / Οι πολυκατοικίες του ’30 – Ερμηνεία, προσεταιρισμός, επανένταξη: Αν όχι AirBnB τότε τι;

Σχεδιαστήριο Α006, 14:30 – 17:00

ΕΜΦΥΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Εργαστήριο «Φωλιά Γυναικών»: Κατοίκηση και καταφύγια στην Αθήνα από την Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής

Συντονίστρια εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής: Ελένη Τζιρτζιλάκη

Το εργαστήριο συντονίζεται και διοργανώνεται από τις Λορέτα Μακόλεϊ, Χριστίνα Φοίβη, Μάρθα Φύλλου και Αγγελική Μπάμη. Στο εργαστήριο θα μιλήσουν γυναίκες για την ανάγκη δημιουργίας χώρων αλληλεγγύης, όπου θα μπορούν να συναντιούνται, να μοιράζονται εμπειρίες, γνώση, να στηρίζονται, να συνδιοργανώνουν δράσεις διεκδίκησης δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, θα συζητηθεί η αναγκαιότητα δημιουργίας ενός κοινοτικού ξενώνα φιλοξενίας, που θα παρέχει προσωρινή στέγη σε γυναίκες που προσπαθούν να δραπετεύσουν από ενδοοικογενειακή βία, αντιμετωπίζουν σοβαρά ιατρικά προβλήματα ή βρίσκονται σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης.

– 17:00 – 17:15, ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

– Σχεδιαστήριο Α006, 17:15 – 18:45, ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΛ: Πώς σχεδιάζεται η κατοικία στις αρχιτεκτονικές σχολές της χώρας;

Συντονιστής: Κώστας Βουρεκάς

Σοφία Τσιράκη / Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Πλάτων Ησαΐας / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης

Δημήτρης Γιαννίσης / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

Γιώργος Μητρούλιας / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Χρήστος Τέσσας / Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης

Δημήτρης Πολυχρονόπουλος / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Νίκος Πατσαβός / Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

– 18:45 – 19:00, ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

Αμφιθέατρο Α002, 19:00 – 21:00

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ: Χωρο-κοινωνικές ανισότητες στην Αθήνα: Αιτίες και όψεις της στεγαστικής κρίσης

Συντονισμός: Σταύρος Σπυρέλλης, Δήμητρα Σιατίτσα

Φερενίκη Βαταβάλη, Θωμάς Μαλούτας & Σταύρος Σπυρέλλης / Νέες γεωγραφίες της κατοικίας στην Αθήνα και χωρο-κοινωνικές ανισότητες

Νικολίνα Μυωφά & Ίρις Πολύζου / Ενδείξεις εξευγενισμού και τουριστικοποίησης σε μια κοινωνικά και εθνοτικά μικτή γειτονιά της Αθήνας

Θωμάς Μαλούτας, Δημήτρης Μπαλαμπανίδης, Ίρις Πολύζου, Δήμητρα Σιατίτσα και Στάυρος Σπυρέλλης / Τουριστικοποίηση και στέγαση σε πόλεις της Νότιας Ευρώπης: Αθήνα, Νάπολη, Λισαβόνα

Δήμητρα Σιατίτσα / Προσεγγίσεις του κενού αποθέματος στην Αθήνα

Αμφιθέατρο Α008, 19:00 – 21:00

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Το έργο Rock the Block και οι διαστάσεις του.

Εταίροι: Δήμος Αιγάλεω, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, Symbolo, AREA, InCOMMON, URBANA, Οργάνωση Γη, UrbanDig Project

Συντονίστρια: Στεφανία Γυφτοπούλου, Δήμος Αιγάλεω

Συντονίστρια εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής: Όλγα Μπαλαούρα

Architecture Research Athens (AREA) / Η πολυκατοικία ως μονάδα αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στον Δήμο Αιγάλεω

Ερευνητική ομάδα Εργαστηρίου Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ / Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων στον Δήμο Αιγάλεω: Δυνατότητες και προοπτικές

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» / Κλιματική θωράκιση κτιρίων έναντι του φαινομένου αστικής θερμικής νησίδας στον Δήμο Αιγάλεω

InCOMMON / Κοινωνικές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις γειτονιάς

Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου & Symbolo / Παρακολούθηση αποτελεσμάτων του έργου και βιώσιμες πολιτικές για την προσιτή κατοικία

Σχεδιαστήριο Α104, 19:00 – 21:00

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ: Σύγχρονοι μετασχηματισμοί του κατοικείν: Από την κατοίκηση στη στέγαση

Συντονίστρια: Κωνσταντίνα Κάλφα

Ιωάννα Μπαρκούτα / Η κατοικία σε τρεις χρόνους

Όλγα Λαφαζάνη / Η Αθήνα της μετανάστευσης σε τέσσερα σπίτια (2004-2024)

Μαρία Μοίρα / Κατοικώντας στην Αθήνα: Το παρελθόν, το παρόν και το άδηλο μέλλον της πόλης

Τόνια Κατερίνη / Είναι η στέγη δικαίωμα;

Θοδωρής Καρυώτης / Η στέγαση πέρα από την ιδιοκατοίκηση: Αμφισβητώντας το φαντασιακό της μικροϊδιοκτησίας

Αλέξανδρος Κιουπκιολής / «Άλλες πολιτικές» δημοκρατικού μετασχηματισμού στην εποχή μας και στο πεδίο της στέγης

Σχεδιαστήριο Α006, 19:00 – 21:00

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: Ειδικές διαστάσεις πολιτικών και εργαλείων που σχετίζονται με τον προγραμματισμό του τομέα της κατοικίας

Συντονίστρια: Σοφία Τσάδαρη

Χρήστος Αντωνόπουλος / Ανάγκη προγραμματισμού του τομέα της κατοικίας και της στεγαστικής πολιτικής και συντονισμού των πολιτικών των συναρμόδιων φορέων

Δανάη Γκούμα & Αρετή Καραμπούκαλου / Η χρήση της κατοικίας μέσα από τον Τοπικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό

Νίκος Βραντσής / Χρηματοοικονομικοποίηση, κτητική οικογενειαρχία και η πολιτική της κενότητας: Πώς η κενότητα έγινε η πιο προσοδοφόρα στρατηγική στέγασης στην Ελλάδα.

Καλλιόπη Κατσικαβέλη & Δέσποινα Κουτσούμπα / Ο ρόλος του Υπουργείου Πολιτισμού στη διαμόρφωση του νέου τοπίου του ιστορικού κέντρου της Αθήνας

Ναρίνα Σουβατζίδου / Το νόημα της αποταυτοποίησης στις σύγχρονες ανακαινίσεις κατοικιών

– Κινηματογράφος STUDIO new star art cinema (Σταυροπούλου 33 Πλ. Αμερικής), 21:30 – 00:30, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ: Το σινεμά ως μια μορφή συλλογικής κατοίκησης της πόλης και ο κίνδυνος εξαφάνισης ιστορικών κινηματογράφων.

Διοργάνωση: Χριστίνα Φοίβη, Αναστασία Γεωργιάδη, Ντόρις Χακίμ και Κινηματογραφική ομάδα Interferences (Εύη Στάμου, Πιέτρο Ραντίν, Δημήτρης Παναγόπουλος).

Συντονισμός: Εύη Στάμου.

Συζήτηση: Κωνσταντίνα Θεοδώρου, Θέμις Αμάλλου, Λορέττα Μακόλεϊ, Ιλιρίντα Μουσαράι, Αντεόλα Ναόμι Αντερέμι, Μαρία Χριστοφορίδη, Χριστίνα Φοίβη.

Προβολή ταινιών:

I AM AFROGREEK: ΜΑΥΡΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, σκηνοθεσία: Αντεόλα ναόμι Αντερέμι, 20’, 2022

ΜΑΛΘΑ: THE THRICE BURNT ARCHIVES OF UNRELIABLE PROPHECIES, σκηνοθεσία: Μαρία Χριστοφορίδου, 15’, 2021

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ, σκηνοθεσία: Χριστίνα Φοίβη, 76’, 2019

Κυριακή 12 Οκτωβρίου

Αμφιθέατρο Α002, 11:15 – 12:45

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα: Υλοποίηση νέων πολιτικών στέγασης

Συντονιστής: Θάνος Ανδρίτσος

Κωνσταντίνος Λιβέρης / Υλοποίηση νέων πολιτικών στέγασης

Δημήτρης Πετρόπουλος / Η επαναλειτουργία του ΟΕΚ για σύγχρονη στεγαστική πολιτική

Πλουμίτσα Τριανταφυλλοπούλου / Η κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα

Στελίνα Πορτέση / Σπίτι μου Ι & ΙΙ: Στεγαστική πολιτική ή άλλος ένας τρόπος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών;

Αμφιθέατρο Α002, 12:45 – 14:15

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: Κριτικές προσεγγίσεις και αναζήτηση εναλλακτικών δημόσιων πολιτικών για την κατοικία

Συντονιστής: Χρήστος Αντωνόπουλος

Απόστολος Τσιάμης & Γρηγόρης Λιονής / Υπάρχει κρατική πολιτική που μπορεί να διασφαλίσει την πρόσβαση στο εμπόρευμα κατοικία;

Ιωάννα Παπακωνσταντίνου – Μπράτη / Ανάμεσα σε ελπίδες και πραγματικότητα: Μια κριτική ανάλυση των δημόσιων πολιτικών για την κατοικία στην Ελλάδα και οι ευρωπαϊκές προκλήσεις κατά την περίοδο 2020-2025

Ευάγγελος Ευστρατιάδης / «Κατοικείν» σε κρίση: Η ρευστοποίηση του χώρου και η επανανοηματοδότηση του τόπου

Θάνος Ανδρίτσος / Σύγχρονη στεγαστική κρίση, ανεπαρκείς προσπάθειες ρύθμισης και πλευρές ενός πλαισίου ριζοσπαστικών διεκδικήσεων για την υπέρβασή της

Αμφιθέατρο Α008, 11:15 – 14:15

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ

Συντονίστρια: Σοφία Τσάδαρη

Ηλίας Παπαγεωργίου & Γιούλη Ψαλλίδα / Διαφαινόμενα διακυβεύματα μετά την απόφαση του ΣτΕ για τον ΝΟΚ

Νίκος Φιντικάκης / Η αστική χαράδρα των πολυκατοικιών στον πολεοδομικό ιστό της Αθήνας και άλλων αστικών κέντρων στον διεθνή χώρο

Μαριάτος Ανδρέας / Πόρισμα Ναυπάκτου: 10 χρόνια μετά, 50 χρόνια πίσω

Παπαϊωάννου Τάσης / Οικοδομικοί Κανονισμοί και αρχιτεκτονική

Αντώνης Μαούνης / Πολιτικές του ΝΟΚ

Κώστας Σαμδάνης & Κατερίνα Μπισμπίκη / Ο ΝΟΚ ως εργαλείο πολεοδομικής απορρύθμισης

Ελένη Βαφειάδου / Οι όροι εργασίας του σύγχρονου αρχιτέκτονα στο ελεύθερο επάγγελμα και την αυτοαπασχόληση: Η σχέση τους με την πολεοδομική νομοθεσία

Σχεδιαστήριο Α104, 11:15 – 14:15

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΣΗΣ: Διάλογος κινημάτων της Αθήνας που αντιστέκονται στο gentrification, το artwashing και την επέκταση στο real estate συμφερόντων συνενόχων στη γενοκτονία στην Παλαιστίνη

Συντονίστρια εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής: Άλκηστη Πρέπη

Το εργαστήριο συντονίζεται από τις Ντορίτα Ζαχαρή, Χρυσήλια Κατσώλη και Βαγγελιώ Σωτηροπούλου και περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις:

Ελένη Τζιρτζιλάκη / Γη και ελευθερία – Αντίσταση στους αλλεπάλληλους εποικισμούς

Ντορίτα Ζαχαρή / Υπεράσπιση – νοηματοδότηση δημόσιου χώρου απέναντι στο gentrification

Αλεξάνδρα Παύλου / Διείσδυση ισραηλινών συμφερόντων στο real estate

Μέλος Artists Against Genocide and Artwashing / Η περίπτωση της έκθεσης Wanderlust

Πάτι Βαρδάμη / Η ενδυνάμωση των εργαζόμενων στην τέχνη ενάντια στο artwashing και τη γενοκτονία

Ντόρις Χακίμ / Παλαιστινιακή τέχνη στην Αθήνα

Mέλος Πολιτιστικού Δικτύου για την Παλαιστίνη / Apartheid Free Zones

Σχεδιαστήριο Α006, 11:15 – 14:15

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΕΙ Η ΑΘΗΝΑ/ΑΤΤΙΚΗ; Εργαστήριο: Παρατηρώντας τη γειτονιά των Εξαρχείων μέσα από το Πολυτεχνείο και αντίστροφα

Συντονίστρια εκ μέρους της Επιστημονικής Επιτροπής: Ζωή Καραμπίνη

Πρωτοβουλία Υποψήφιων Διδακτόρων και Μεταπτυχιακών Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ / Το Εργαστήριο στοχεύει να ανοίξει στο πλαίσιο του συνεδρίου το ζήτημα του ρόλου του Ιστορικού Συγκροτήματος του Κάτω Πολυτεχνείου στις βίαιες υλικές και συμβολικές μεταλλαγές που συντελούνται στην περιοχή των Εξαρχείων, καλώντας συλλογικότητες σε ένα στρογγυλό τραπέζι με ευρύτερη θεματική τη σημασία της Αρχιτεκτονικής Σχολής ως δημόσιο χώρο και εργαστήρι παραγωγής γνώσης, στην υπεράσπιση του δικαιώματος στη στέγη και στην αντίσταση στην προωθούμενες μεταλλαγές.

– 14:15 – 15:30, Διάλειμμα

Αμφιθέατρο Α002, 15:30 – 17:00

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ: Δημόσιες πολιτικές για τη στέγαση στη σύγχρονη ελληνική και διεθνή πραγματικότητα: Παραδείγματα και κριτικές προσεγγίσεις

Συντονιστής: Νίκος Φιντικάκης

Μηνάς Αγγελίδης / Εφαρμογή πολιτικών για τη στέγαση στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα: Η περίπτωση της Αθήνας

Γιώργος Παπαγκίκας / Το Rent Act της Βομβάης: Μια πολιτική ελέγχου των ενοικίων και οι επιπτώσεις της

Γεωργία Χειρχαντέρη / Αντιμετωπίζοντας την ανάγκη για κοινωνική κατοικία στην Αθήνα: Επαναχρησιμοποίηση των κενών και εγκαταλελειμμένων κτιρίων

Κώστας Βουρεκάς / Η τρέχουσα στεγαστική κρίση και οι ασκούμενες και προτεινόμενες στεγαστικές πολιτικές

Αμφιθέατρο Α008, 15:30 – 17:00

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Τουριστικοποίηση και μεταλλαγές των τρόπων κατοίκησης

Συντονίστρια: Άλκηστη Πρέπη

Σοφία Ξανθού & Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης / Ευέλικτα μοντέλα κατοίκησης: Επαναπροσδιορίζοντας την κατοικία μέσα από τους σύγχρονους ψηφιακούς νομάδες

Ευαγγελία Ματθαίου / Τουριστική ανάπτυξη για ποιόν;

Νικόλαος Καζέρος / Κατοικία και τουριστικοποίηση της πόλης: Σκέψεις για την κατοικία στη γειτονιά του Ψυρρή στην Αθήνα

Ομάδα Χαρτογράφησης Εξαρχείων / Ένα συλλογικό εγχείρημα καταγραφής της τουριστικοποίησης και της κρίσης κατοίκησης σε μια γειτονιά του κέντρου της Αθήνας

Σχεδιαστήριο Α104, 15:30 – 17:00

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗΣ: Πλειστηριασμοί και αγώνες

Συντονιστής: Θάνος Ανδρίτσος

Σπυριδούλα Τζώρτζη & Γεωργία Χειρχαντέρη / Η εξαφάνιση της μονοκατοικίας στην Αθήνα ως περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτημα

Ηλίας Τσιμπουκάκης / Το εργατικό κίνημα στο δρόμο για το δικαίωμα στη στέγη

Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού – Ακαδημίας Πλάτωνα – Σεπολίων / Πλειστηριασμοί κατοικιών των λαϊκών νοικοκυριών: Εργαλείο για την ομηρία των νοικοκυριών και τη βίαιη αναδιανομή πλούτου

Ένωση Ενοικιαστών Θεσσαλονίκης / Διεκδικώντας συλλογικά το δικαίωμα στην κατοικία στην εποχή της στεγαστικής κρίσης: Η εμπειρία της Θεσσαλονίκης

Σχεδιαστήριο Α006, 15:30 – 17:00

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΕΙ Η ΑΘΗΝΑ/ΑΤΤΙΚΗ; Διαμόρφωση της σύγχρονης κτηματαγοράς, ο ρόλος του κατασκευαστικού τομέα, οι «μεγάλες παρεμβάσεις» και οι επιπτώσεις τους στην κατοικία

Συντονιστής: Δημήτρης Πούλιος

Τόνια Κατερίνη / Η χρηματιστικοποίηση της στέγης, ο κατασκευαστικός τομέας, η κρίση και εμείς

Μάρκος Νάστος / «Ελληνικό», πόλη μέσα στην πόλη: Επιπτώσεις στην κατοικία και τη ζωή στην Αττική

Ελένη Πετούρη / Κατοίκηση σε κρίση, η επίδραση της λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» στην περιοχή των Μεσογείων

Μαλβίνα Αποστόλου, Χρυσή Νικολούτσου & Γιάννα Σιαπάτη / Εκτόπιση κατοικίας και υπερ-εμπορευματοποίηση: Το κέντρο της Αθήνας ως χώρος διασκέδασης και κατανάλωσης

– 17:00 – 17:15, Διάλειμμα

Αμφιθέατρο Α002, 17:15 – 18:45

ΕΜΦΥΛΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: Συμβολή σε εναλλακτικές προοπτικές του σχεδιασμού της κατοικίας και της εκπαίδευσης των αρχιτεκτόνων που προέρχονται από έμφυλες οπτικές

Συντονιστής: Πέτρος Φωκαΐδης

Νίκη Σορβανή / Κατοικήσεις βάναυσης αισιοδοξίας

Βασίλης Τουρλίδας & Λουίζα Καλούση / Η μελέτη της γυναικείας παρουσίας στον σύγχρονο σχεδιασμό της κατοικίας: Θεωρήσεις, διαδρομές και βιογραφικές αφηγήσεις από τον ελλαδικό χώρο

Μαρία Κάτου / Κατοίκηση: Γραφείο στο σπίτι και σπίτι στο γραφείο – Εμπειρίες γυναικών αρχιτεκτόνων

Φοίβος Καλλίτσης & Ντία Σοϊλεμέζη / Η γεωγραφία της κατοικίας ατόμων με άνοια και των ατόμων που τα φροντίζουν: Χωρικές στρατηγικές και έμφυλες προσεγγίσεις

Αμφιθέατρο Α008, 17:15 – 18:45

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Όψεις της τουριστικοποίησης σε γειτονιές της Αθήνας και ζητήματα φέρουσας ικανότητας

Συντονίστρια: Άννα Μελανίτου

Μαρία Ξανθοπούλου / Η οικονομική γεωγραφία της γειτονιάς σε τροχιά τουριστικοποίησης: Η περίπτωση της Κυψέλης

Μαργαρίτα Χατζημιχαήλ / Πώς γερνάνε οι πόλεις; Παράγοντες αποξένωσης, AirBnB και το βλέμμα της Ακρόπολης: Η περίπτωση του Κουκακίου

Διονυσία Φράγκου / Η τουριστική έκρηξη και οι επιπτώσεις της στην αστική κατοικία: Η φέρουσα ικανότητα της Αθήνας

Θανάσης Κουρέτας, Δημήτρης Λιούμης, Θεοφάνης – Χρήστος Κεραμίδας, Λάμπρος Συράκος & Βασίλης Γκοιμήσης / Χωροταξικά – πολεοδομικά ζητήματα της μελέτης Φέρουσας Τουριστικής Ικανότητας (Φ.Τ.Ι.) Δήμου Αθηναίων: Δείκτες τουριστικού κορεσμού

Σχεδιαστήριο Α104, 17:15 – 18:45

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Το ζήτημα της «λαϊκής κατοικίας»

Συντονίστρια: Ελένη Κατρίνη

Κωνσταντίνα Κάλφα & Χρήστος Κρητικός / Η κατοικία και ο «κοινωνικός ρόλος του αρχιτέκτονα: Αποδελτιώνοντας το Δελτίο Συλλόγου Αρχιτεκτόνων

Ομάδα Συμμετοχικού Σχεδιασμού στον Ταύρο / Εμπειρίες στις κοινωνικές πολυκατοικίες του Ταύρου, ένα γυμνό και στοιβαγμένο τοπίο που σιωπά

Μάνος Βερτζώνης / Λαϊκή κατοικία τότε και σήμερα, στη μέγγενη του κέρδους και του κράτους

Μυριάνθη Μουσά / Η λαϊκή κατοικία σε κρίση: Πολιτικές και πρακτικές στη μεσοπολεμική και μεταπολεμική Ελλάδα

Σχεδιαστήριο Α006, 17:15 – 18:45

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΗΚΕΙ Η ΑΘΗΝΑ/ΑΤΤΙΚΗ; Διαμόρφωση της σύγχρονης κτηματαγοράς και της ιδιοκτησίας ως όρων της στεγαστικής κρίσης

Συντονίστρια: Στελίνα Πορτέση

Χαρχαρίδη Βίκυ & Τριανταφυλλοπούλου Ελένη / Όψεις της στεγαστικής κρίσης στη σύγχρονη Αθήνα: Από τους πλειστηριασμούς πρώτων κατοικιών στην «τουριστικοποίηση» ολόκληρων γειτονιών

Γιώτα Βρεττάκου – Μιχαλοπούλου / Δεν ανέβηκαν πολύ οι τιμές των κατοικιών, απλά ανέβηκαν λίγο οι μισθοί

Θάλεια Τρακάκη / Πού ανήκουν τα ντουβάρια; Μεταλλαγές στην ιδιοκτησία ακινήτων στην περιοχή των Εξαρχείων (2019-2023)

Λυδία Μανιτσίδου / Κρίση της κατοίκησης: Η κατοικία ως προϊόν της ελληνικής κτηματαγοράς και το δικαίωμα στην κατοικία

– 18:45 – 19:00, ΔΙΑΛΛΕΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕ

– Σχεδιαστήριο Α006, 19:00 – 21:00, ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΛΗΞΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

– Κινηματογράφος STUDIO new star art cinema (Σταυροπούλου 33 Πλ. Αμερικής), 21:30 – 00:30, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ: Το σινεμά ως μια μορφή συλλογικής κατοίκησης της πόλης και ο κίνδυνος εξαφάνισης ιστορικών κινηματογράφων.

Διοργάνωση: Χριστίνα Φοίβη, Αναστασία Γεωργιάδη, Ντόρις Χακίμ και Κινηματογραφική ομάδα Interferences (Εύη Στάμου, Πιέτρο Ραντίν, Δημήτρης Παναγόπουλος).

Συντονισμός: Χριστίνα Φοίβη και Εύη Στάμου.

Συζήτηση: Θάλεια Ραυτοπούλου, Ελένη Τζιρτζιλάκη, Ντέπυ Βρεττού, Διονυσία Κοπανά, Ντόρις Χακίμ.

Προβολή ταινιών:

NOVAMAX SKYLAND, σκηνοθεσία: Διονυσία Κοπανά, 78’, 2025

LIWAN: ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, σκηνοθεσία: Ντόρις Χακίμ, 29’, 2021

Επιστημονική Επιτροπή Συνεδρίου:

Ανδρίτσος Θάνος, Αντωνόπουλος Χρήστος, Βουρεκάς Κώστας, Γκικαπέππας Βασίλης, Διμέλλη Δέσποινα, Καλλίτσης Φοίβος, Κάλφα Κωνσταντίνα, Καραμπίνη Ζωή, Κάτου Μαρία, Κατρίνη Ελένη, Κλαμπατσέα Ρένα, Κουτρολίκου Πέννυ, Λυκουριώτη Ίρις, Μελανίτου Άννα, Μικροπούλου Σοφία, Μόσχου Θεοδώρα, Μπαλαούρα Όλγα, Μπαρκούτα Γιάννα, Πάνου Αντωνία, Παπαϊωάννου Τάσης, Παπατζανή Εύα, Πορτέση Στελίνα, Πούλιος Δημήτρης, Πρέπη Άλκηστη, Σαραντάκου Ευθυμία, Σιατίτσα Δήμητρα, Σταυρίδης Σταύρος, Τζιρτζιλάκη Ελένη, Τούση Ευγενία, Τριάντης Λουκάς, Τριποδάκης Αλέξανδρος, Τσάδαρη Σοφία, Φιντικάκης Νίκος, Φωκαΐδης Πέτρος, Χατζηκωνσταντίνου Ευαγγελία, Χειρχαντέρη Γεωργία.

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου:

Αναστασιάδου Νάγια, Βλάχμπεη Κατερίνα, Βουρεκάς Κώστας, Γερογιαννάκη Μαρία, Δαμιανάκος Δαμιανός, Δημητριάδης Αργύρης, Κατσικαβέλη Καλλιόπη, Κατωγιαννάκη Σοφία, Μελανίτου Άννα, Παπαγκίκας Γιώργος, Πιστρικά Ελπίνα, Πορτέση Στελίνα, Πρέπη Άλκηστη, Σίμος Ιωάννης, Σιούλας Άλκης, Σωτηροπούλου Τζίνα, Χειρχαντέρη Γεωργία.