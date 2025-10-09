Πληρώνουμε ΒΟΑΚ από χρυσάφι

Οικονομική και χρονική… πανωλεθρία καταγράφεται για το υπουργείο Υποδομών σε σχέση με την υλοποίηση του Βόρειου Οδικού Αξονα Κρήτης καθώς ένα ένα τα τμήματα του έργου παίρνουν παρατάσεις, με ξεκάθαρη ευθύνη του Δημοσίου, γεγονός που, εκτός από τις καθυστερήσεις σε έναν δρόμο-καρμανιόλα, σημαίνει και την καταβολή υπέρογκων αποζημιώσεων στους εργολάβους με χρήματα των πολιτών.

Η αρχή έγινε πριν από 10 μέρες, όταν ανακοινώθηκε πως το Δημόσιο θα καταβάλει αποζημίωση 21 εκατομμυρίων ευρώ στον ανάδοχο του τμήματος Νεάπολη-Αγιος Νικόλαος (ΑΚΤΩΡ), λόγω «θετικών ζημιών» που προκλήθηκαν από τις καθυστερήσεις του ίδιου του Δημοσίου. Για το γεγονός δηλαδή ότι τα μηχανήματα του εργολάβου, παρ’ όλο που έχουν εγκατασταθεί, βρίσκονται σε αδράνεια τα τελευταία δύο χρόνια, στοιχειοθετώντας αιτήματα αποζημίωσης από την πλευρά των εταιρειών. Ο κύριος λόγος της καθυστέρησης είναι η μη έγκαιρη παράδοση των χώρων κατασκευής του έργου καθώς δεν έχουν προχωρήσει οι απαλλοτριώσεις, αλλά και η μη έγκαιρη μετακίνηση των δικτύων κοινής ωφέλειας. Και έτσι προέκυψε το «φέσι» των 21 εκατομμυρίων και φυσικά η μετάθεση της ολοκλήρωσης του έργου.

Η επόμενη...

Πριν όμως προλάβει να στεγνώσει το μελάνι της απόφασης για την καταβολή της μιας αποζημίωσης, ήδη προαναγγέλλεται και η επόμενη, αυτή τη φορά για το τμήμα του ΒΟΑΚ Χερσόνησος-Νεάπολη. Με ακριβώς το ίδιο σκεπτικό και ακριβώς για τους ίδιους λόγους η απόφαση του υπουργείου Υποδομών που φέρνει σήμερα στο φως η «Εφ.Συν.» δίνει παράταση ενάμιση χρόνου για την παράδοση του συγκεκριμένου τμήματος (δηλαδή Ιούλιο του 2028 αντί για Απρίλιο του 2027) λόγω «μη έγκαιρης παράδοσης των Χώρων Κατασκευής του Εργου από την Αναθέτουσα Αρχή».

Το επίμαχο σημείο της απόφασης που προαναγγέλλει νέα αποζημίωση στους εργολάβους

Εκτός όμως από την καθυστέρηση, στην ίδια απόφαση με την υπογραφή του υπουργού Χρίστου Δήμα προαναγγέλλεται νέα «καμπάνα» για το δημόσιο ταμείο, αφού και πάλι η κοινοπραξία των εργολάβων (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - ΑΚΤΩΡ - ΙΝΤRΑΚΑΤ) δικαιούται αποζημιώσεις καθώς το έργο μένει στάσιμο χωρίς δική της υπαιτιότητα. Το μόνο που δεν μας λένε ακόμα είναι το ακριβές ποσό της αποζημίωσης: «Το ποσό που αιτείται ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης ως αποζημίωση για αυξημένες δαπάνες λόγω Εκτιμώμενης Μεταβολής Κόστους Σύμπραξης θα οριστικοποιηθεί μετά την υποβολή όλων των απαιτούμενων σχετικών αποδεικτικών στοιχείων και την εξέτασή τους από την Αναθέτουσα Αρχή», αναφέρεται στη σχετική απόφαση. Κοινώς, περιμένουμε την επόμενη… λυπητερή. Αν πάντως αναλογιστεί κανείς πως τα προηγούμενα 21 εκατομμύρια στο Νεάπολη-Αγιος Νικόλαος καταβλήθηκαν για έργο μήκους 14,5 χλμ. και προϋπολογισμού 186 εκατ. ευρώ, τώρα, για το Χερσόνησος-Νεάπολη που είναι 22,5 χιλιόμετρα και αρχικού κόστους 330 εκατομμυρίων, είναι πολύ πιθανό οι αποζημιώσεις να φτάσουν σχεδόν σε διπλάσια επίπεδα.

Και όλα αυτά για ένα έργο οι συμβάσεις του οποίου υπογράφηκαν σε πανηγυρικούς τόνους μόλις έναν μήνα πριν από τις τελευταίες εκλογές, τον Απρίλιο του 2023, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό που είχε μεταβεί στην Κρήτη για να παραστεί σε μία από τις τουλάχιστον τέσσερις «φιέστες» για τον ΒΟΑΚ που έχει διοργανώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του. Τα λαμπερά χαμόγελα εκείνων των εκδηλώσεων έχουν πλέον σβήσει. Οχι όμως για όλους, αφού οι εργολάβοι, λόγω των άστοχων χειρισμών της κυβέρνησης, συνεχίζουν να αποκομίζουν δεκάδες εκατομμύρια όχι φτιάχνοντας το έργο αλλά από… «σταλίες», δηλαδή μένοντας αδρανείς, εφόσον μπορούν να τεκμηριώσουν ότι για αυτή τους την αδράνεια ευθύνεται το Δημόσιο. Μεγάλοι χαμένοι, και πάλι, οι πολίτες, που όχι μόνο θρηνούν συνεχώς θύματα αλλά βλέπουν και κάθε χιλιόμετρο του ΒΟΑΚ να κοστίζει κυριολεκτικά… χρυσάφι.