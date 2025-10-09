Δεύτερη ευκαιρία «απελευθέρωσης» του Κάστρου

Oι Λευκαδίτες και οι λευκαδολάτρες, δυστυχώς, έχασαν στον πρώτο, μεγάλο γύρο ενός αγώνα που έχει ξεκινήσει εδώ και τρία χρόνια και κορυφώθηκε σε μια δικαστική «αναμέτρηση» στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, τον περασμένο μήνα, εξέδωσε την απόφασή του επί της προσφυγής της εταιρείας NOTION Property κατά των αποφάσεων του Δήμου Λευκάδας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να ανακαλέσουν και να ακυρώσουν, έπειτα από το πρωτοφανές κίνημα των κατοίκων του νησιού, την παραχώρηση του «Τουριστικού Περιπτέρου» («Πλαζ Κάστρο» Λευκάδας) στην εταιρεία.
Το δικαστήριο δέχτηκε την προσφυγή της εταιρείας, την οποία επεξεργάστηκε ο καθηγητής Σπύρος Φλογαΐτης, «επίτιμος δημότης Λευκάδας», με το επιχείρημα ότι οι αποφάσεις ήταν απλώς διοικητικές πράξεις του δήμου «που προκάλεσαν βλαπτικά αποτελέσματα στην εταιρεία». Οι παρεμβάσεις των κατοίκων και της «Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση του Κάστρου» απορρίφθηκαν ως προς την ουσία -την υπεράσπιση του δημόσιου χώρου στην ευρύτερη αρχαιολογική ζώνη του Κάστρου της Αγίας Μαύρας και στο Βόρειο Μέτωπο της Λευκάδας, στη «Γύρα», που είναι καταφύγιο των κατοίκων ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όταν το νησί βουλιάζει από τον υπερτουρισμό-, παρ’ όλα αυτά η απόφαση του ΣτΕ αφήνει μια δεύτερη ευκαιρία για να διασωθούν το Κάστρο και η παραλία των Λευκαδιτών.
Βασικοί σταθμοί
Ας υπενθυμίσουμε μερικούς βασικούς σταθμούς της ιστορίας, την οποία η «Εφ.Συν.» έχει παρακολουθήσει από τη στιγμή που έγινε κίνημα των κατοίκων της Λευκάδας (βλέπε μεταξύ άλλων: «Η Λευκάδα, το Κάστρο και ο... φλεγόμενος επίτιμος δημότης», «Εφ.Συν.», 22/9/2022):
● Ο Δήμος Λευκάδας (μέσω Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου) παραχωρεί το «Τουριστικό Περίπτερο», ένα συγκρότημα εγκαταλελειμμένων εδώ και 25 χρόνια εγκαταστάσεων με καφέ μπαρ, εστιατόριο, καμπίνες κ.λπ., στην εταιρεία NOTION, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία. Με αποφάσεις του 2020 και 2021 ο χώρος εκχωρείται στη Notion Property για 22 χρόνια με δυνατότητα παράτασης 3 ετών.
Η NOTION ταυτόχρονα «παζαρεύει» με τον συνεταιρισμό οινοπαραγωγών Λευκάδας τα γειτονικά στο «Περίπτερο» κτίρια ΤΑΟΛ, με στόχο την ανάπτυξη ενός φαραωνικού τουριστικού συγκροτήματος, που δίπλα στην «κατάληψη» της παραλίας του Κάστρου θα δημιουργούσε συνθήκες αποκλεισμού των κατοίκων.
● Τον Νοέμβριο του 2022, έπειτα από μια πρωτοφανή κινητοποίηση των κατοίκων, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε με μεγάλη πλειοψηφία να καλέσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να ανακαλέσει τις αποφάσεις παραχώρησης που έχει αποστείλει προς έγκριση στο υπουργείο Ναυτιλίας και στο υπουργείο Πολιτισμού.
● Από τότε και για δύο ολόκληρα χρόνια, η εταιρεία NOTION, πάντα διά του διαπρεπούς νομικού εκπροσώπου της κ. Φλογαΐτη, εξαπέλυσε ένα «μπαράζ» εξωδίκων, εκφοβισμών, αγωγών και προσφυγών, με αποκορύφωμα την προσφυγή στο ΣτΕ, το οποίο και την έκανε δεκτή.
Χαραμάδα ελπίδας
Παρ’ όλα αυτά, η «Πρωτοβουλία Διάσωσης του Κάστρου», που συνενώνει την πλειονότητα των συλλογικών φορέων και κατοίκων της Λευκάδας, βλέπει στην αρνητική απόφαση του ΣτΕ μια χαραμάδα. Με αίτηση που υπέβαλε στο δημοτικό συμβούλιο ζητάει «συμμόρφωση Δήμου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος με την απόφαση Α1478/19-8-2025 του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας». Τι σημαίνει αυτή η «συμμόρφωση» με λίγα λόγια; Οτι «η συμμόρφωση θα είναι πλήρης και νόμιμη μόνον εφόσον επαναληφθεί η επανέκδοση των ακυρωθεισών πράξεων ανακλήσεως, με την αιτιολογία που ορίζει η απόφαση», δηλαδή την έλλειψη πρόβλεψης περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Πρακτικά, η «Πρωτοβουλία» πιέζει τον δήμο να προχωρήσει σε πλήρη ακύρωση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού εκχώρησης της παραλίας του Κάστρου.
Η «Πρωτοβουλία για τη Διάσωση του Κάστρου», που οι κινητοποιήσεις της έκαναν «πάταγο» στη Λευκάδα πριν από έναν χρόνο, καλεί σε ανοιχτή συζήτηση-ενημέρωση για το Τουριστικό Περίπτερο-Βόρειο Μέτωπο, αυτό το Σάββατο, 7 το απόγευμα (αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου, Γολέμη 5-7, 2ος όροφος). Ο δικηγόρος της Πρωτοβουλίας Κ. Φαρμακίδης θα αναλύσει τη νομική τακτική μετά την απόφαση του ΣτΕ καθώς και την προσφυγή της Πρωτοβουλίας κατά της απόφασης ΚΑΣ (Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου) για το «Τουριστικό Περίπτερο», που εκδικάζεται στις 15 Οκτωβρίου. Τη Δευτέρα (13 Οκτωβρίου), στις 7 το απόγευμα θα γίνει ανοιχτή σύσκεψη της Πρωτοβουλίας και όλων των συλλογικών φορέων του νησιού για συντονισμό δράσεων υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα της περιοχής του Κάστρου, αλλά και του οινοποιείου.
Ο «υποκινητής» των αντιδράσεων
Σημαντικό ρόλο στην υπεράσπιση του περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα του Κάστρου Λευκάδας έπαιξε η παρέμβαση της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος τον περσινό Σεπτέμβριο. Η ΕΛΛΕΤ, η οποία ιδρύθηκε το 1972 ως αντίδραση στις τεράστιες καταστροφές που επέφερε η δικτατορία στον φυσικό πλούτο και στην αρχιτεκτονική κληρονομιά της χώρας, τάχθηκε ανοιχτά υπέρ των κινητοποιήσεων της Πρωτοβουλίας «που αριθμεί περίπου 1.500 μέλη και αγωνίζεται για τη διάσωση ενός τόπου άρρηκτα συνδεδεμένου με το Κάστρο της Αγίας Μαύρας της Λευκάδας, χαρακτηρισμένου με πολλαπλά καθεστώτα προστασίας, ενταγμένου ιστορικά στη ζωή της πόλης της Λευκάδας, σε καθεστώς αρχαιολογικής προστασίας, σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από ενεργό φάρο, σε καθεστώς προστασίας του Δικτύου Νatura 2000» (εντός εισαγωγικών διατυπώσεις της ανακοίνωσης της ΕΛΛΕΤ). Τι λόγους είχε άραγε μια ΜΚΟ που ιδρύθηκε και χρηματοδοτήθηκε πριν από 50 και πλέον χρόνια από τον «αφρό» του ελληνικού εφοπλισμού να… χρηματοδοτήσει εκστρατεία κατά της NOTION και του «επιτίμου» νομικού εκπροσώπου της; Κι όμως, αυτό διακινούν στη Λευκάδα τα «παπαγαλάκια» τους εις βάρος ακτιβιστών και επιστημόνων, Λευκαδιτών και λευκαδολατρών, που υπερασπίζονται τον τελευταίο ελεύθερο δημόσιο χώρο στο νησί.
