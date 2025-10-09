Κάγκελα… παντού στο ΑΠΘ!

Κάγκελα –για πρώτη φορά από πρυτανική αρχή– ακόμη και για τα μέλη του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΕΣΔΕΠ) του ΑΠΘ! Την καγκελόφρακτη πόρτα στο κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ αντίκρισαν χθες τα μέλη του δ.σ. του ΕΣΔΕΠ ως απάντηση στο αίτημά τους να τοποθετηθούν ενώπιον της Συγκλήτου που συνεδρίαζε στον τελευταίο όροφο, αίτημα που μέχρι χθες ήταν γραφειοκρατικής υφής, αφού καμιά πρυτανική αρχή δεν είχε σκεφτεί να αποκλείσει συναδέλφους τους να μιλήσουν. Το γεγονός θα μπορούσε εύκολα να ερμηνευθεί ακόμα και ως «κήρυξη πολέμου» του πρύτανη εναντίον του ΕΣΔΕΠ!

«Στόχος μας, να ανακτήσουμε την επαφή με την πόλη, τα κάγκελα γύρω από το campus θα προσπαθήσουμε να μην είναι τοίχος ασύλου, απομόνωσης, ακόμα και αδιαφορίας», έλεγε μόλις μια μέρα νωρίτερα ο πρύτανης Κυριάκος Αναστασιάδης, αλλά ο ίδιος έβαλε μεταφορικά και κυριολεκτικά κάγκελα μπροστά στους συναδέλφους του που χθες είχαν πάει να τοποθετηθούν για τρία κρίσιμα ζητήματα.

Φοιτητικοί σύλλογοι

Οπως είπε ο Ηλίας Κονδύλης, με την κινητοποίηση στην οποία πήραν μέρος και φοιτητικοί σύλλογοι επιδίωξαν να εκφράσουν τις θέσεις τους «α) για το κατάπτυστο πειθαρχικό πλαίσιο όπως αυτό διαμορφώθηκε με τον Ν.5224/25, β) να εκφραστεί η αντίθεση στην ίδρυση νέων ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με δίδακτρα στο ΑΠΘ, αναδεικνύοντας τεκμηριωμένα τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που αυτά θα έχουν στα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών και γ) να εκφράσουμε την αντίθεσή μας στα σχέδια συγχωνεύσεων-συνενώσεων ή καταργήσεων Τμημάτων στο ΑΠΘ, επαναδιατυπώνοντας τη θέση του Συλλόγου ότι η αναμόρφωση Τμημάτων ή προγραμμάτων σπουδών δεν μπορεί να γίνεται με κριτήρια προσφοράς/ζήτησης ή κριτήρια επιχειρηματικά/εμπορικά».

Οπως περιέγραψε ο κ. Κονδύλης, «παρότι ο ΕΣΔΕΠ είχε ενημερώσει προφορικά και εγγράφως τις πρυτανικές αρχές για την παράσταση διαμαρτυρίας, τη διάθεσή του να απευθυνθεί με επιστημονικά και ακαδημαϊκά επιχειρήματα στα μέλη της Συγκλήτου, αντί να μας δεχθούν, αντικρίσαμε αυτή την εικόνα (σ.σ. δείχνει τα κλειστά κάγκελα στην είσοδο του κτιρίου διοίκησης με τον φύλακα από πίσω). Ωσάν να αποτελεί απειλή για τα μέλη της Συγκλήτου και των πρυτανικών αρχών η φωνή των μελών ΔΕΠ, οι καθηγητές και καθηγήτριες που στηρίζουν το δημόσιο πανεπιστήμιο και αγωνιούν για το μέλλον του».

Μιλώντας ο ίδιος στην «Εφ.Συν.», σχολίασε καυστικά: «Τελικά… κάγκελα παντού. Μια ώρα ήμασταν απέξω και μας έστειλαν τον φύλακα να μας πει ότι ο πρύτανης δεν θα μας δεχθεί! Αυτά είναι θλιβερά πράγματα, δεν τιμούν το πανεπιστήμιο, δεν μπορείς να αφήνεις απέξω καμιά τριανταριά ασπρομάλληδες καθηγητές που έχουν δώσει τη ζωή τους στο πανεπιστήμιο…».

«Αυτό είναι αποκλεισμός, φόβος απέναντι στο επιχείρημα του άλλου, είναι υποτίμηση συνολικά της ακαδημαϊκής κοινότητας από τη Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συμβούλιο και ειδικά από τον κύριο πρύτανη ο οποίος έχει την ευθύνη της διαδικασίας» Γιώργος Αγγελόπουλος, αντιπρόεδρος του ΕΣΔΕΠ

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, αντιπρόεδρος του ΕΣΔΕΠ, δήλωνε πως «το ΑΠΘ έχει έναν αιώνα ζωής, είναι ένα πανεπιστήμιο στο οποίο δόθηκαν πολλές μάχες ούτως ώστε η ακαδημαϊκή κοινότητα να μπορεί να συνδιαλέγεται με επιχειρήματα και ακαδημαϊκό τρόπο, αυτό εδώ (σ.σ. δείχνει τα κάγκελα) δεν είναι επιχείρημα ούτε ακαδημαϊκός τρόπος. Αυτό είναι αποκλεισμός, φόβος απέναντι στο επιχείρημα του άλλου, είναι υποτίμηση συνολικά της ακαδημαϊκής κοινότητας από τη Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συμβούλιο και ειδικά από τον κύριο πρύτανη ο οποίος έχει την ευθύνη της διαδικασίας. Ποτέ άλλο, από όσο θυμόμαστε, κάποια πρυτανική αρχή δεν αρνήθηκε να έρθουν τα μέλη του ΕΣΔΕΠ και να τοποθετηθούν στη Σύγκλητο. Αυτό γίνεται πρώτη φορά και ελπίζουμε να είναι και τελευταία. Εμείς θα ξανάρθουμε όσες φορές κι αν χρειαστεί, γιατί τα αιτήματά μας είναι αιτήματα ολόκληρης της ακαδημαϊκής κοινότητας».

Και η κ. Λουίζα Αυγήτα, μέλος Δ.Σ. ΕΣΔΕΠ, τόνισε πως «ήρθαμε να καταγγείλουμε το στρατόπεδο-Πανεπιστήμιο το οποίο προσπαθούν να χτίσουν με τον νέο νόμο –και με όλους τους προηγούμενους με τους οποίους εντείνεται η ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης– και αυτό που βιώσαμε σήμερα (σ.σ. δείχνει τα κάγκελα) είναι ενδεικτικό αυτού που στήνεται και έρχεται. Θα μας βρουν όλους απέναντι, φοιτητές, καθηγητές, διδακτικό προσωπικό, γονείς και κοινωνία».

Οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ γνωστοποίησαν χθες από την πλευρά τους ότι η ακαδημαϊκή χρονιά θα ξεκινήσει με μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στις νέες φοιτήτριες και στους νέους φοιτητές του, την ερχόμενη Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, στο Παλαί Ντε Σπορ.