Συνελήφθη άνδρας που παρενοχλούσε επιβάτες λεωφορείου - Είχε μαζί του τσεκούρι

Χειροπέδες πέρασε η ΕΛ.ΑΣ σε έναν 54χρονο που παρενοχλούσε συνεπιβάτες του μέσα σε λεωφορείο.

Ειδικότερα, όταν το δρομολόγιο βρισκόταν στην πλατεία Μοναστηρακίου, ο οδηγός κατέβηκε και ειδοποίηση τους αστυνομικούς, οι οποίοι κατέβασαν τον άνδρα από το όχημα.

Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 54χρονος είχε μέσα στην τσάντα του ένα τσεκούρι.

Ο άνδρας συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή.