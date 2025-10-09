Βάζει ο Κυρανάκης τη στολή του

Mια εικόνα ελληνοϊταλικού... έπους προσπάθησε να εμφανίσει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, προαναγγέλλοντας αορίστως κινήσεις που θίγουν τα συμφέροντα της Hellenic Train καθώς μιλούσε στο 39ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ-ΜΣΤ).

Ο κ. Κυρανάκης εμφανίστηκε το βράδυ της δεύτερης μέρας και λίγο πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου, έμεινε για περίπου μισή ώρα και ζήτησε να ακούσει τους εκπροσώπους των παρατάξεων λέγοντας εκ των προτέρων ότι έχει συναντηθεί πολλές φορές μαζί τους. Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του ότι η συζήτηση θα αφορά τον ΟΣΕ, αν και είναι γνωστό ότι στην ΠΟΣ υπάγονται και σωματεία από τα υπόλοιπα μέσα σταθερής τροχιάς (μετρό - τραμ - Ηλεκτρικός, μετρό Θεσσαλονίκης).

Τα πρώτα ερωτήματα, ειδικά από τη «γαλάζια» ΔΑΚΕ, αφορούσαν την έλλειψη προσωπικού και ιδιαίτερα εξειδικευμένου, αλλά και το θέμα της «μόνιμης» πρόσληψης εργαζομένων που απασχολούνται εδώ και τρία χρόνια με μπλοκάκι σε κρίσιμες ειδικότητες (σταθμάρχες, κλειδούχοι, τεχνίτες κ.λπ.). Το προσωπικό αυτό έχει προσληφθεί χωρίς διαγωνισμό και σε πολλές περιπτώσεις είναι συγγενικά πρόσωπα συνδικαλιστών, ενώ ο κ. Κυρανάκης είπε ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση για πρόσληψη.

Υποσχέθηκε επίσης ότι θα υπάρξει νέο οργανόγραμμα για τον «νέο ΟΣΕ» τον ερχόμενο Ιανουάριο και μετά από αυτό θα προκηρυχθούν προσλήψεις κατά παράκαμψη του ΑΣΕΠ «για να μην περιμένουμε 2 και 3 χρόνια». Λίγο πριν πάντως ο επικεφαλής της ΔΑΚΕ, Β. Βελαώρας, είχε επαναλάβει ότι οι εκκρεμούσες από το 2022 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ οφείλονται στην απροθυμία των υποψηφίων να εργαστούν στον σιδηρόδρομο μετά τα Τέμπη.

Τα ερωτήματα που τέθηκαν για τις διώξεις εργαζομένων στην ιταλική Hellenic Train και οι θέσεις για «ενιαίο δημόσιο φορέα» που θα καλύπτει όλες τις πλευρές του σιδηροδρόμου έδωσαν την ευκαιρία στον κ. Κυρανάκη να επικρίνει την πολιτική της εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι πρόεδρος της εταιρείας είναι από πέρσι ο Αθ. Ζηλιασκόπουλος, έμπιστο πρόσωπο της κυβέρνησης και τέως πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ. Φυσικά δεν παρέλειψε να επιρρίψει την ευθύνη στον ΣΥΡΙΖΑ για τη «λάθος επιλογή» των Ιταλών και είπε μεταξύ άλλων ότι:

● Διαφωνεί με πολλές από τις επιλογές της Hellenic Train που «ανήκει στο ιταλικό κράτος», όπως με το γεγονός ότι κατέθεσε αίτηση αναίρεσης για την αποζημίωση που επιδικάστηκε στην οικογένεια εργαζομένου-θύματος των Τεμπών.

● Οτι γίνεται επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης για την επιδότηση της Hellenic Train και θα βελτιωθούν διάφορα σημεία σχετικά με «τις αποζημιώσεις και την αυστηρότητα». Υπενθυμίζεται πάντως ότι αυτή η συμφωνία όχι μόνο υπεγράφη το 2022 από τον Κ. Αχ. Καραμανλή, αλλά ψηφίστηκε με νόμο από τη Βουλή.

● Ο ΟΣΕ δεν μπορεί να επιστρέψει στην εκτέλεση δρομολογίων, αλλά θα αποκτήσει Επισκευαστική Βάση! Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε αναπάντητα ερωτήματα, καθώς κάτι τέτοιο απαιτεί αφενός σοβαρή επένδυση αλλά και «πελάτες» που θα προτιμούν τη Βάση του ΟΣΕ και όχι εκείνη της Hellenic Train. Σημειώνεται ακόμη ότι έχει υπογραφεί Μνημόνιο με την ιταλική κυβέρνηση βάσει του οποίου οι Ιταλοί θα κάνουν επενδύσεις 300 εκατομμυρίων σε τροχαίο υλικό και 60 εκατ. σε τεχνικές εγκαταστάσεις. Ο κ. Κυρανάκης επανέλαβε ότι η Hellenic Train δεν έχει μονοπώλιο στα επιβατικά δρομολόγια και ότι μπορεί να εμφανιστούν άλλες εταιρείες, χωρίς πάντως να διευκρινίσει εάν αυτές οι άλλες θα έχουν δικαίωμα στα 50 εκατομμύρια της κρατικής επιδότησης που εξασφάλιζε στους Ιταλούς ο νόμος Καραμανλή.

Ο Κ. Κυρανάκης δήλωσε απόλυτη άγνοια για τα σχέδια μετατροπής της σιδηροδρομικής γραμμής Κορίνθου-Καλαμάτας σε ποδηλατόδρομο, λέγοντας ότι αυτό σχεδιάστηκε από άλλο υπουργείο. Πρόσθεσε πάντως ότι ενημερώθηκε πως δεν προβλέπεται «ξήλωμα γραμμής», αν και προφανώς δεν είναι δυνατόν να επανακυκλοφορήσει κάποτε τρένο και ταυτόχρονα να περνούν ποδήλατα πάνω από στενές γέφυρες που χτυπούν ισχυροί άνεμοι.

Αποποίηση ευθυνών

Ερωτώμενος για την καθυστέρηση στην υλοποίηση των τεχνικών έργων, ο κ. Κυρανάκης επέλεξε να μιλήσει για την υπογειοποίηση των γραμμών στα Σεπόλια, τονίζοντας ότι δεν έχει ευθύνη για τις μελέτες και την ταλαιπωρία που βιώνουν ολόκληρες γειτονιές της Αθήνας.

● Εικόνα πολλών και χρόνιων οικονομικών εκκρεμοτήτων κυρίως με τη Hellenic Train αποκαλύπτεται και μέσα από τις Οικονομικές Καταστάσεις του 2024, της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ που διαχειριζόταν ώς τώρα το τροχαίο υλικό και τα ακίνητα του ΟΣΕ. Η ΓΑΙΑΟΣΕ, που υπάγεται στο Υπερταμείο, έχει ταμειακά διαθέσιμα 81,1 εκατ. ευρώ και είναι χρήματα που κάποτε εξοικονομούσε ο ενιαίος ΟΣΕ για να συντηρεί τις υποδομές του.

Οπως αναφέρεται, η ΓΑΙΑΟΣΕ διεκδικεί από το 2017 πάνω από 8 εκατομμύρια από εργασίες συντήρησης και η αγωγή που απορρίφθηκε σε πρώτο βαθμό οδεύει προς το Εφετείο τον ερχόμενο μήνα. Από τον Ιανουάριο του 2020 η Hellenic Train διεκδικεί αντίστροφα 10,5 εκατομμύρια, ενώ πρότεινε συμψηφισμό τον οποίο απορρίπτει η ΓΑΙΑΟΣΕ. Από τον Ιούνιο του 2023 η Hellenic Train διεκδικεί με εξώδικο άλλα 10,5 εκατ. ευρώ, ενώ τον περασμένο Μάιο οι δύο εταιρείες υπέγραψαν συνυποσχετικό για την υπαγωγή επιμέρους οικονομικών διαφορών σε διαιτησία. Ομως η ΓΑΙΑΟΣΕ προβάλλει ταυτόχρονα ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ύψους 60,2 εκατ. ευρώ για μισθώματα τροχαίου υλικού και ακινήτων και η Hellenic Train έχει προβάλει απαιτήσεις ύψους 21,1 εκατ. για συμπληρωματικές εργασίες συντήρησης.