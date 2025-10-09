Αιματηρό τροχαίο στην Εύβοια

Ακόμη μια τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, καθώς το βράδυ της Τετάρτης, στην περιοχή Λαμπούσα του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου στην Εύβοια, σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ δύο αυτοκινήτων με αποτέλεσμα το θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό ακόμη τεσσάρων.
Στο σημείο μετέβησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικοί από το Α.Τ. Κύμης και η Πυροσβεστική προκειμένου να απεγκλωβίσει τρία από τα πέντε συνολικά άτομα που επέβαιναν και στα δύο αυτοκίνητα.
Το θύμα ήταν άνδρας ηλικίας 30 ετών, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κύμης. Τα δύο εξ’ αυτών νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
Η τροχαία της περιοχής διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του συμβάντος.
