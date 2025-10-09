Τα δύο σενάρια για το ατύχημα στο Τατόι

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της πολεμικής αεροπορίας για να λύσουν τον «γρίφο» με το ατύχημα που σημειώθηκε στο Τατόι με το εκπαιδευτικό αεροσκάφος, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αξιωματικών.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, δύο είναι τα πιθανά σενάρια της πρόσκρουσης του αεροσκάφους:

Το πρώτο είναι να έκανε «κράτηση» ο κινητήρας, δηλαδή να υπήρξε ξαφνική βλάβη που προκάλεσε την άμεση απώλεια ύψους

Και το δεύτερο είναι οι δύο πιλότοι να έκαναν άσκηση απώλειας κινητήρα και κατά την διάρκεια της προσπάθειας να τεθεί ξανά σε λειτουργία, αυτό να μην κατέστη εφικτό.

Οι δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, νοσηλεύονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Το διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος σηκώθηκε από τον διάδρομο απογείωσης λίγο πριν από τις 11 το πρωί. Ενώ πετούσε πάνω από την πίστα του Τατοΐου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία άρχισε να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε χωράφι 150 μέτρα από τον τροχόδρομο.

Το αεροσκάφος συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση συντήρησης για τους εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, σύμφωνα με την οποία τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη πραγματοποιούν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο.

Ιπτάμενοι και μηχανικοί που είδαν το αεροσκάφος να προσκρούει στο έδαφος έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους. Το πλήρωμα του αεροσκάφους, δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, αν και σοβαρά τραυματισμένοι, είχαν τις αισθήσεις τους κατά τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο. Ο ένας εκ των δύο φέρει πιο σοβαρά τραύματα.