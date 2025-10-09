Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
19.6° 17.3°
3 BF
52%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
16°C
17.7° 15.4°
4 BF
59%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
19°C
18.8° 15.0°
1 BF
55%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
10°C
9.9° 9.9°
0 BF
81%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
14°C
13.9° 13.9°
0 BF
88%
Βέροια
Αίθριος καιρός
18°C
18.2° 18.2°
1 BF
57%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
12°C
12.4° 12.4°
0 BF
58%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
16°C
16.4° 16.4°
0 BF
66%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.4° 19.9°
1 BF
52%
Μυτιλήνη
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.9° 16.6°
0 BF
70%
Ερμούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 19.4°
3 BF
55%
Σκόπελος
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
18.8° 17.7°
1 BF
63%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
63%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
13.9° 13.9°
1 BF
62%
Λαμία
Αίθριος καιρός
18°C
18.8° 15.6°
3 BF
53%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
20.4° 18.8°
2 BF
65%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
18°C
18.3° 17.8°
2 BF
48%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
17°C
16.6° 15.3°
2 BF
63%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
18°C
17.5° 17.5°
0 BF
59%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
14°C
14.1° 14.1°
0 BF
65%
Πέμπτη, 09 Οκτωβρίου, 2025
kairos
| EUROKINISSI-ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αποχωρεί η κακοκαιρία, επιστρέφει η ηλιοφάνεια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Τοπικές βροχές ή καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, με γρήγορη βελτίωση. Πολύ καλές καιρικές συνθήκες στην υπόλοιπη χώρα. Άνοδος της θερμοκρασίας. Βορειοδυτικοί άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη, δυτικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Καστελόριζο.

Πιο αναλυτικά, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου βροχές αναμένονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, όπου υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά σταδιακά ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις..

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 2 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 18-20, στη Θεσσαλία από 6 έως 22-23 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 8 έως 22-24, στα Επτάνησα από 10 έως 20-21 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 11 έως 21-23 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι σε ολόκληρη τη χώρα θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις που στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο δε θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τα 5 μποφόρ. Ισχυροί δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ θα επικρατήσουν στην περιοχή του Καστελόριζου.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 2-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21-22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς.

