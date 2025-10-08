Αθήνα, 17°C
Τετάρτη, 08 Οκτωβρίου, 2025
provata
Dreamstime

Απομακρύνεται το ενδεχόμενο lockdown στα αιγοπρόβατα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δήλωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να αποφευχθεί αυτή η εξέλιξη. 

Θερίζει η ευλογιά στα αιγοπρόβατα, με τους κτηνοτρόφους να βλέπουν με απελπισία, τα κοπάδια τους να αποδεκατίζονται (και να ζητούν εύλογα τη συνδρομή του κράτους). 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το ενδεχόμενο ενός lockdown (που περιλαμβάνει απαγόρευση μετακινήσεων ζώων και διακίνησης ζωοτροφών ή και γάλακτος) είναι ορατό. Πρόκειται για μια επιλογή που τρομάζει τους κτηνοτρόφους, επειδή θεωρούν ότι θα φέρει τη χαριστική βολή στον κλάδο και επιμένουν στην εξάντληση άλλων μέτρων, περιλαμβανομένου του εμβολιασμού.

Σήμερα, πάντως, η πιθανότητα ενός lockdown μειώθηκε σημαντικά, καθώς ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, δήλωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να αποφευχθεί αυτή η εξέλιξη. 

«Η ευθύνη δεν είναι μόνο τα μέτρα που επιλέγει το Υπουργείο, υπάρχει μια σειρά παραγόντων που όλοι πρέπει να προσαρμοστούν και να λειτουργήσουν μέσα από διαδικασία, είναι οι Περιφέρειες και οι κτηνοτρόφοι. Κάνω έκκληση, πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για περιορίσουμε και εκριζώσουμε τη νόσο. Προφανώς είναι ζήτημα η εκρίζωσή της, από την άλλη η παρατεταμένη περίοδος της ζωονόσου στην Ελλάδα θα προκαλέσει πρόβλημα στις εξαγωγές», είπε ο υπουργός μιλώντας στην εκπομπή «Newsroom» της ΕΡΤ.

Σχετικά με τις αποζημιώσεις υποστήριξε ότι η Ελλάδα δίνει το μεγαλύτερο ποσό σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. «Διαλέξαμε την υψηλή αποζημίωση για βοηθήσουμε στη διαβίωση των ανθρώπων μέχρι να αντικαταστήσουν τα ζώα τους. Πουθενά στην Ευρώπη δεν δίνονται αποζημιώσεις αν δεν τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας».

