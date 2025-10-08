Ο Πάνος Ρούτσι καλεί σε γιορτή στο Σύνταγμα μετά τη νίκη του

Τέλος στην απεργία πείνας έβαλε μετά από 23 ημέρες ο Πάνος Ρούτσι και μετά από έναν σκληρό αλλά δίκαιο αγώνα, θέτοντας τη ζωή του σε κίνδυνο με σκοπό να μάθει από τι πέθανε ο γιος του, ένα από τα 57 θύματα των Τεμπών.
Για τον ίδιο, όμως, η υπόθεση δεν κλείνει εδώ. «Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους», όπως είπε, καθώς θα παραμείνει και σήμερα στο Σύνταγμα, καλώντας σε συγκέντρωση όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του, στις 6:30 το απόγευμα.
«Για να χαρούμε», όπως είπε, αυτήν τη μεγάλη νίκη.
«Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό, τα αγγελάκια μας, που δώσανε δύναμη, θεϊκή ενέργεια και φως. Αυτός ο άνθρωπος εδώ μετά από 23 μέρες να είναι όρθιος. Καταφέραμε ως κοινωνία μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους», ανέφερε χθες συγκινημένη η Μιρέλα Ρούτσι, η σύζυγός του που δεν τον άφησε στιγμή από τα μάτια της.
Στο άκουσμα των όσων είπε η οικογένεια Ρούτσι, οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και συνθήματα, με τον πατέρα που έδωσε τον αγώνα για 23 μέρες να αγκαλιάζει δακρυσμένος τους αλληλέγγυους που ήταν μπροστά του και αρκετούς να φωνάζουν ρυθμικά «δικαιοσύνη» και «μέχρι τέλους».
Η ομάδα «Μέχρι Τέλους», τα παιδιά που βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού εγκλήματος, ευχαρίστησε όλους από καρδιάς, τονίζοντας πως την νίκη «την χρωστάμε σε όλους σας».
«Συνεχίζουμε δυναμικά για τους επόμενους αγώνες, παραμείνετε μαζί μας και με τις οικογένειες», σημειώνουν.
Στην σημερινή συγκέντρωσης γιορτής και χαράς καλεί και η Επιτροπή Αλληλεγγύης, τονίζοντας σε ανακοίνωσή της πως «πήραμε μια ανάσα» αλλά «συνεχίζουμε να διεκδικούμε το οξυγόνο μας».
Αναλυτικά το κάλεσμα της Επιτροπής Αλληλεγγύης
ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ο Απεργός Πείνας – Ο Αγώνας Συνεχίζεται
«Kαι σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί,
το έγκλημα στα Τέμπη δε θα ξεχαστεί»
Συμμετέχουμε στη συγκέντρωση Γιορτής και Απολογισμού:
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/10, 6:30 μμ, ΣΥΝΤΑΓΜΑ
Ο Πάνος Ρούτσι δικαιώθηκε μετά από τον ανυποχώρητο αγώνα του. Αυτή η πρώτη σημαντική νίκη ήρθε με τη βοήθεια και ενός μεγάλου κύματος αλληλεγγύης. Το αίτημά του, όπως και άλλων συγγενών θυμάτων των Τεμπών, είναι νόμιμο, ηθικό, δίκαιο: να εξεταστούν τα αίτια θανάτου των παιδιών τους, αφού είχαν πάρει τα πτώματα σε κλειστά φέρετρα, που απαγορεύονταν να ανοίξουν.
Η κυβέρνηση αρχικά κρύφτηκε πίσω από την «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη και αυταρχικά αρνιόταν κάθε υποχώρηση. Έπειτα, υποχρεώθηκαν στην πρώτη «κωλοτούμπα»: προσπάθησαν να ξεγελάσουν τον Π. Ρούτσι, καθώς διατάχτηκε μεν μια εκταφή του παιδιού του (και άλλων συγγενών), αλλά προσπάθησαν να την περιορίσουν σε μια γρήγορη ταυτοποίηση DNA, χωρίς τοξικολογικές εξετάσεις. Ταυτόχρονα, για να κάμψουν τον Π. Ρούτσι υπουργοί όπως ο Φλωρίδης και ο Άδωνις καθημερινά συκοφαντούσαν και έβριζαν αισχρά την απεργία πείνας, τους γιατρούς και αλληλέγγυους που τον υποστήριζαν.
Η κυβέρνηση στριμώχτηκε. Υποχρεώθηκε σε δεύτερη «κωλοτούμπα», που αφήνει την ίδια και την «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη έκθετες: αποδέχτηκε τις τοξικολογικές εξετάσεις. Όμως συνεχίζει να φοβάται! Πλήρεις εξετάσεις απειλούν να «ανατρέψουν», με νέα στοιχεία, το fast track εισαγγελικό πόρισμα της ντροπής, που άφηνε επίτηδες τεράστια κενά στη δικογραφία. Ενώ έρχονται στο φως οι μεθοδεύσεις, ώστε το γενετικό υλικό να καταστραφεί, να μην μπορεί να εξεταστεί... Είναι βέβαιο ότι θα προσπαθήσει να «μαγειρέψει» – η εγρήγορση του κινήματος αλληλεγγύης είναι απαραίτητη!
ΠΗΡΑΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ – ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΜΑΣ
Η αποφασιστικότητα του Π. Ρούτσι και το κύμα συμπαράστασης έφερε αυτήν τη νίκη. Εργαζόμενοι, νέοι, χιλιάδες κόσμου στάθηκαν δίπλα στην απεργία πείνας, συμμετείχαν πανελλαδικά σε μαζικές κινητοποιήσεις. Η κυβέρνηση φοβάται την κοινωνική απαίτηση, την κραυγή για Οξυγόνο. Η νίκη του Π. Ρούτσι μάς δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη. Οι υπεύθυνοι αυτού του εγκλήματος θα λογοδοτήσουν και θα τιμωρηθούν. Οι νεκροί μας απαιτούν δικαίωση.
Η Επιτροπή Αλληλεγγύης έδρασε καθημερινά στο Σύνταγμα, στηρίζοντας τον απεργό πείνας, εξαπλώνοντας τις δράσεις σε σχολές, χώρους δουλειάς, γειτονιές. Μπορούμε και πρέπει να τιμωρήσουμε πραγματικά τους ενόχους των Τεμπών, της ακρίβειας, της φτώχειας, των σκανδάλων. Μένουμε σε ετοιμότητα, με ξεκάθαρο μήνυμα σε κυβέρνηση και «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη: Δεχόμαστε μόνο την πλήρη δικαίωση όλων – ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ! Να προχωρήσουμε στις επόμενες μεγάλες κινητοποιήσεις μας, συμμετέχοντας ενεργά με δράσεις.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας