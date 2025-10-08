Ο Πάνος Ρούτσι καλεί σε γιορτή στο Σύνταγμα μετά τη νίκη του

Την νίκη του ίδιου, των συγγενών και όλου του κόσμου που στάθηκε αλληλέγγυος στον αγώνα του, γιορτάζει ο Πάνος Ρούτσι με κάλεσμα στο Σύνταγμα σήμερα στις 6:30 το απόγευμα.

Τέλος στην απεργία πείνας έβαλε μετά από 23 ημέρες ο Πάνος Ρούτσι και μετά από έναν σκληρό αλλά δίκαιο αγώνα, θέτοντας τη ζωή του σε κίνδυνο με σκοπό να μάθει από τι πέθανε ο γιος του, ένα από τα 57 θύματα των Τεμπών.

Μάθημα αξιοπρέπειας, ήθους και ανθρωπιάς από τον επί 23 μέρες απεργό πείνας πατέρα



Σήμερα στις 18.30, νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα, σαν μια «γιορτή» για αυτή τη μικρή νίκη.



Για τον ίδιο, όμως, η υπόθεση δεν κλείνει εδώ. «Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τέλους», όπως είπε, καθώς θα παραμείνει και σήμερα στο Σύνταγμα, καλώντας σε συγκέντρωση όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του, στις 6:30 το απόγευμα.

«Για να χαρούμε», όπως είπε, αυτήν τη μεγάλη νίκη.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό, τα αγγελάκια μας, που δώσανε δύναμη, θεϊκή ενέργεια και φως. Αυτός ο άνθρωπος εδώ μετά από 23 μέρες να είναι όρθιος. Καταφέραμε ως κοινωνία μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους», ανέφερε χθες συγκινημένη η Μιρέλα Ρούτσι, η σύζυγός του που δεν τον άφησε στιγμή από τα μάτια της.

Στο άκουσμα των όσων είπε η οικογένεια Ρούτσι, οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και συνθήματα, με τον πατέρα που έδωσε τον αγώνα για 23 μέρες να αγκαλιάζει δακρυσμένος τους αλληλέγγυους που ήταν μπροστά του και αρκετούς να φωνάζουν ρυθμικά «δικαιοσύνη» και «μέχρι τέλους».

Η ομάδα «Μέχρι Τέλους», τα παιδιά που βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων του σιδηροδρομικού εγκλήματος, ευχαρίστησε όλους από καρδιάς, τονίζοντας πως την νίκη «την χρωστάμε σε όλους σας».

«Συνεχίζουμε δυναμικά για τους επόμενους αγώνες, παραμείνετε μαζί μας και με τις οικογένειες», σημειώνουν.

Στην σημερινή συγκέντρωσης γιορτής και χαράς καλεί και η Επιτροπή Αλληλεγγύης, τονίζοντας σε ανακοίνωσή της πως «πήραμε μια ανάσα» αλλά «συνεχίζουμε να διεκδικούμε το οξυγόνο μας».