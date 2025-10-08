Μεγαλύτερη η παλιά παραλία Θεσσαλονίκης

Πράσινο φως για το «ξύλινο σκαρί» της παλιάς παραλίας στη Θεσσαλονίκη! Ενα βήμα πιο κοντά στο να αποκτήσει η παλιά παραλία την πολυσυζητημένη ξύλινη επέκταση στον Θερμαϊκό ώστε ο κλασικός περίπατος της πόλης να μεγαλώσει, έγινε χθες στη Μητροπολιτική Επιτροπή που έδωσε θετική γνωμοδότηση στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ανοίγοντας τον δρόμο για αδειοδότηση και ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.

Στην εισήγησή του, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας υπογράμμισε πως η ανάγκη για την επέκταση του κρηπιδώματος είναι διαχρονικά καταγεγραμμένη από τους φορείς, αλλά κυρίως από τους ίδιους τους κατοίκους και επισκέπτες που χρησιμοποιούν την παλιά παραλία στην καθημερινότητά τους. «Το μεγάλο στοίχημα της Θεσσαλονίκης είναι ο χρόνος», σημείωσε, ανακοινώνοντας ότι θα υπάρξει κοινή συνάντηση με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, στο υπουργείο Περιβάλλοντος, για να προχωρήσει το συντομότερο η διαδικασία αδειοδότησης. Δεν παρέλειψε μάλιστα να υπενθυμίσει ότι η υλοποίηση του έργου αποτελεί δέσμευση του τέως περιφερειάρχη και νυν Ευρωπαίου επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα...

Η θετική γνωμοδότηση συνοδεύεται από δύο παρατηρήσεις:

● Την πρόβλεψη θυρίδων για καθαρισμό και

● Την εφαρμογή εντατικού προγράμματος συντήρησης του ξύλινου ντεκ από τον δήμο.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, γνωστοποίησε ότι η δημοπράτηση του έργου προγραμματίζεται για τις αρχές του 2026, ενώ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα εξεταστεί την Πέμπτη από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, με θετική εισήγηση από την αρμόδια υπηρεσία.

«Αυτό το ξύλινο σκαρί που θα απλωθεί κατά μήκος της παλιάς παραλίας θα είναι μια... νέα παλιά παραλία», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Θα είναι φιλικό προς τους πολίτες. Οποιος περπατά πάνω του θα νιώθει πως βρίσκεται σε ένα καράβι που ταξιδεύει στον Θερμαϊκό. Είναι μια κατασκευή-κάλεσμα για ταξίδι», σημείωσε.

Στη χθεσινή συνεδρίαση παρέστησαν και οι μελετητές του έργου, οι οποίοι παρουσίασαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Πρόκειται για ένα ξύλινο ντεκ μήκους 1.100 μέτρων και πλάτους 12, με ενσωματωμένο ποδηλατόδρομο αμφίδρομης κίνησης πλάτους τριών μέτρων.