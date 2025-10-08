«Αν διαβάζετε αυτές τις γραμμές, αντικρίσαμε τις ακτές της Παλαιστίνης»

Δήλωση του αγωνιστή και απαχθέντα από το κράτος του Ισραήλ, Κώστα Καλαρέμα ο οποίος επέβαινε στο σκάφος Neruda του στόλου «1.000 Madleens to Gaza» που κατέλαβαν οι ισραηλινές δυνάμεις.

Ο αγωνιστής Κώστας Καλαρεμάς, ένα από τα 150 μέλη της νέας προσπάθειας του Διεθνούς Στολίσκου να φτάσει στη Γάζα και να διανείμει ανθρωπιστική βοήθεια, έδωσε στη δημοσιότητα δήλωσή του λίγο πριν Ισραηλινοί επιδρομείς καταλάβουν το σκάφος που επέβαινε.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, νωρίς το πρωί, το Ισραήλ επιτέθηκε στο σκάφος Conscience και στον στόλο του «1.000 Madleens to Gaza», χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστή η τύχη των απαχθέντων ακτιβιστών.

«Για να διαβάζετε αυτές τις γραμμές, πάει να πει πως κάποιο πρωινό αντικρίσαμε τις ακτές της Παλαιστίνης. Πράγμα που σημαίνει ότι ο στόχος επιτεύχθηκε, ακόμα κι αν πάνω μας ήταν κολλημένα τα όπλα των γενοκτόνων», σημειώνει ο Κώστας Καλαρεμάς.