«Αν διαβάζετε αυτές τις γραμμές, αντικρίσαμε τις ακτές της Παλαιστίνης»

Ο αγωνιστής Κώστας Καλαρεμάς, ένα από τα 150 μέλη της νέας προσπάθειας του Διεθνούς Στολίσκου να φτάσει στη Γάζα και να διανείμει ανθρωπιστική βοήθεια, έδωσε στη δημοσιότητα δήλωσή του λίγο πριν Ισραηλινοί επιδρομείς καταλάβουν το σκάφος που επέβαινε.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, νωρίς το πρωί, το Ισραήλ επιτέθηκε στο σκάφος Conscience και στον στόλο του «1.000 Madleens to Gaza», χωρίς ακόμα να έχει γίνει γνωστή η τύχη των απαχθέντων ακτιβιστών.
«Για να διαβάζετε αυτές τις γραμμές, πάει να πει πως κάποιο πρωινό αντικρίσαμε τις ακτές της Παλαιστίνης. Πράγμα που σημαίνει ότι ο στόχος επιτεύχθηκε, ακόμα κι αν πάνω μας ήταν κολλημένα τα όπλα των γενοκτόνων», σημειώνει ο Κώστας Καλαρεμάς.
Ολόκληρη η δήλωσή του
Αυτές οι λίγες γραμμές γράφτηκαν πάνω στο μικρό ιστιοπλοϊκό Neruda, πλέοντας με τον στόλο των Thousand Madleens, ως δεύτερο κύμα της προσπάθειας να σπάσουμε τον λιμοκτονικό αποκλεισμό της Γάζας, μετά την αναχαίτιση του πρώτου κύματος του Sumud.
Για να διαβάζετε αυτές τις γραμμές, πάει να πει πως κάποιο πρωινό αντικρίσαμε τις ακτές της Παλαιστίνης. Πράγμα που σημαίνει ότι ο στόχος επιτεύχθηκε, ακόμα κι αν πάνω μας ήταν κολλημένα τα όπλα των γενοκτόνων.
Και τώρα, από κάποιο κελί του σιωνιστικού καθεστώτος, με ταπεινότητα ακουμπάω το κεφάλι μου στον τοίχο για να ακούσω τις κραυγές των βασανισμένων, τους ψιθύρους του πείσματος, τις περήφανες φωνές της αντίστασης.
Από το ποτάμι της αντίστασης
ως τη θάλασσα των ονείρων μας...
Η Παλαιστίνη ΕΙΝΑΙ ελεύθερη
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας