Οργή και ντροπή – Τα ντοκουμέντα της αστυνομικής βίας κατά πολιτών [βίντεο]

Δεν «κρατήθηκαν» οι δυνάμεις καταστολής του Χρυσοχοΐδη • Η άγρια επίθεση κατά ειρηνικών διαδηλωτών με αφορμή την μεγαλειώδη πορεία για τη γενοκτονία στη Γάζα

Μάρτυρες ακόμη μιας άγριας νύχτας αστυνομικής βίας γίναμε το βράδυ της Τρίτης, όπου τα ΜΑΤ επέλεξαν να επιτεθούν απροκάλυπτα στην πορεία που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και την έναρξη των γενοκτονικών επιχειρήσεων του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι καταγγελίες είναι πολλές και τα ντοκουμέντα σε βίντεο και φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου είναι αδιάψευστοι μάρτυρες των όσων βίαιων συνέβησαν, κόντρα στην προπαγάνδα για επεισόδια και συγκρούσεις.

Διαδηλωτές τραυματίστηκαν στο κεφάλι, ΜΑΤ σε έξαλλη κατάσταση χτυπούσαν με γκλόμπ και ψέκαζαν τον κόσμο με χημικά, ενώ υπάρχει βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί η ατάκα επικεφαλής των ΜΑΤ «κάντε συλλήψεις, πιάστε τους όλους». Μέσα σε όλα αυτά στην ευρύτερη περιοχή η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε ήταν αποπνικτική, καθώς τα χημικά έπεσαν μέσα στο πλήθος και σε κατοικημένη περιοχή.

Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε 19 προσαγωγές. Χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση συμπαράστασης και διαμαρτυρίας έξω από τη ΓΑΔΑ, ενώ ανάλογη δράση έχει προγραμματιστεί για σήμερα στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων.

Τα ντοκουμέντα της αστυνομικής βίας



