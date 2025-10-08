Ανατροπή αυτοκινήτου στο Μενίδι, νεκρή η 46χρονη οδηγός

Ακόμα ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε, αυτή τη φορά στο Μενίδι, με θύμα μια 46χρονη γυναίκα.
Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη στη λεωφόρο Πάρνηθος, στο Μενίδι, λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Τρίτης.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η 46χρονη οδηγός κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της, το οποίο βγήκε εκτός δρόμου και ανετράπη.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικές δυνάμεις, για να την απεγκλωβίσουν.
Δυστυχώς, η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αστυνομία.
