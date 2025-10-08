Μηδέν εις το πηλίκον από τις περικοπές Πλεύρη

Ψιλό γαζί πάει το δούλεμα από τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη. Ο υπουργός ανακοίνωσε προχθές ότι θα καταργηθεί η επιδότηση ενοικίου για αναγνωρισμένους πρόσφυγες μέσω του ενταξιακού προγράμματος HELIOS+. Πρόσθεσε με νόημα ότι «τα διαμερίσματα που μισθώνονται στο κέντρο της Αθήνας και επιδοτούνται [... ] θα ξαναγίνουν διαθέσιμα για τους κατοίκους της Αθήνας» κι ότι «θα απελευθερωθούν σπίτια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας».

Ο υπουργός δεν λέει πόσα είναι τα διαμερίσματα αυτά, ενώ το γνωρίζει. Σύμφωνα με τα δημοσιοποιημένα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, που διαχειρίζεται το HELIOS+, έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο του προγράμματος 347 μισθωτήρια διαμερισμάτων σε όλη την Ελλάδα από 392 νοικοκυριά προσφύγων. Σε ολόκληρη την Αττική έχουν υποβληθεί όλα κι όλα 166 μισθωτήρια από 185 νοικοκυριά προσφύγων. Πόσες λίγες δεκάδες να είναι άραγε τα επιδοτούμενα μισθωτήρια ειδικά στο κέντρο της Αθήνας; Αστεία πράγματα, τελείως ανάξια όχι να γίνουν αντικείμενο ανακοίνωσης υπουργείου, αλλά ούτε για σχολιασμό.

Το μόνο που μένει από άλλη μια ανυπόστατη δήλωση του ακροδεξιού υπουργού είναι η ρατσιστική λογική που θέλει «διαμερίσματα μόνο για Ελληνες» και ο κοινωνικός αυτοματισμός που επιχειρεί ο κ. Πλεύρης με χαρακτηριστική μικρότητα. Λες και για την οξεία στεγαστική κρίση της πρωτεύουσας και όλης της χώρας μπορούσαν ποτέ να ευθύνονται μερικές δεκάδες πρόσφυγες που νοικιάζουν με επιδότηση λίγων μηνών διαμέρισμα στην Αθήνα και όχι η ξέφρενη άνοδος της βραχυχρόνιας μίσθωσης, που συνεχίζεται παρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, ή οι μαζικές μπίζνες real estate από ξένα και εγχώρια επενδυτικά κεφάλαια.

Αλλά και πέρα από την προφανή ανοησία της απόπειρας συσχετισμού προσφύγων και στεγαστικής κρίσης, η αριθμητική Πλεύρη βγάζει μηδέν εις το πηλίκον: ακόμα κι αν κοπεί η επιδότηση, οι πρόσφυγες θα δυσκολευτούν, ίσως και θα αλλάξουν σπίτι, αλλά κάπου θα συνεχίσουν να μένουν. Ελπίζει κανείς σε διαμερίσματα, εκτός αν επιδιώκει ο κ. Πλεύρης να τους αναγκάσει να μένουν σε πάρκα και πλατείες..

Πάντως, μιας και οι ανακοινώσεις του κ. Πλεύρη αφορούν το κέντρο της Αθήνας, θα είχε ενδιαφέρον η τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του αντιδημάρχου Κοινωνικής Ενταξης Μεταναστών, Θανάση Χειμωνά.