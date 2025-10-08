Νικητής ο Πάνος Ρούτσι με τον κόσμο και το δίκιο στο πλευρό του

Ηταν λίγο μετά τις 8.30 χθες βράδυ όταν ο Πάνος Ρούτσι, αφού ευχαρίστησε όσους ήρθαν να του συμπαρασταθούν, τους συγγενείς θυμάτων που βρέθηκαν δίπλα του και τους άλλους δύο γονείς συναπεργούς πείνας, ανακοίνωσε ότι «η απεργία πείνας σταματά» αφού έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματα για την εκταφή και τις απαραίτητες εξετάσεις στη σορό του γιου του, Ντένις. Οι συγκεντρωμένοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και συνθήματα, με τον πατέρα που έδωσε τον αγώνα για 23 μέρες να αγκαλιάζει δακρυσμένος τους αλληλέγγυους που ήταν μπροστά του και αρκετούς να φωνάζουν ρυθμικά «δικαιοσύνη» και «μέχρι τέλους».

Σήμερα στις 18.30 προγραμματίζεται νέα συγκέντρωση κοντά στο Μνημείο του Αγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, αυτή τη φορά όχι μόνο για να συνεχιστεί ο ανηφορικός αγώνας των συγγενών των Τεμπών, αλλά σαν μια «γιορτή» για αυτή τη μικρή νίκη. Μάλιστα, κατά σύμπτωση σήμερα τυχαίνει να είναι τα γενέθλια του Πάνου Ρούτσι και η επέτειος του γάμου του με τη σύζυγό του Μιρέλα, που όλες αυτές τις μέρες στεκόταν υπομονετικά στο πλευρό του.

Από προχθές το βράδυ αλλά και χθες το πρωί επικρατούσε συγκρατημένη αισιοδοξία στη σκηνή του Πάνου Ρούτσι. Η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, έλαβε τελικά νωρίς χθες το πρωί το σύνολο του υλικού της προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε η εισαγγελέας Λάρισας, με συμπληρωματικές πράξεις να προστίθενται ακόμα και την τελευταία στιγμή. Φτάνοντας το βράδυ στο Σύνταγμα, έκανε λόγο για μια μεγάλη νίκη ενάντια σε όσους ήθελαν να αποκρύψουν την αλήθεια.

Οπως είπε μεταξύ άλλων: «Η συσκότιση, η συγκάλυψη, οι μεθοδεύσεις για να θαφτεί βαθιά η αλήθεια δεν επικράτησαν και ανασύρονται οι έρευνες. Βγαίνουν από το αρχείο οι μηνύσεις και οι καταγγελίες των συγγενών, βγαίνουν τα τριών χιλιάδων σελίδων έγγραφα που αφορούν τους λόγους πρόκλησης της πυρόσφαιρας και της πυρκαγιάς, τους λόγους θανάτου και τις αιτίες πρόκλησης των θανάτων των ανθρώπων που αφαιρέθηκε η ζωή τους στα Τέμπη. Ανασύρονται οι διερευνήσεις για τα αίτια θανάτου, για τις ιατροδικαστικές έρευνες, για τις παραλείψεις πραγματογνωμόνων και ιατροδικαστών και πλέον όλα είναι ανοιχτά». Λίγο μετά τις δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, αρκετοί από τους συγκεντρωμένους φώναζαν «Μαζί σου, Πάνο, για όσο χρειαστεί, ντροπή στο σύστημα η νίκη σου αυτή!».

Μερικές ώρες νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου της Επιτροπής Αλληλεγγύης. Οπως είπε στην «Εφ.Συν.» ο Χάρης Φιλίππου από την Επιτροπή, πρόκειται για έναν αγώνα όλης της κοινωνίας: «Ο αγώνας πρέπει να πάει μέχρι τέλους, μέχρι τη νίκη. Χιλιάδες έδειξαν απαράμιλλη αλληλεγγύη στον Πάνο Ρούτσι. Η κοινωνία κατοχύρωσε ως δίκαιο στη συνείδησή της το αίτημα του Πάνου Ρούτσι. Αυτό που αντιμετωπίσαμε ήταν οι εμπαιγμοί και οι ελιγμοί της κυβέρνησης και του δικαστικού συστήματος, οι υπουργικές προσβολές και συκοφαντίες. Αυτή είναι μια νίκη για όλη την κοινωνία, για ένα κεντρικό ζήτημα το οποίο καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας. Ο κόσμος ένιωθε συνολικότερη ασφυξία όταν είπε “δεν έχω οξυγόνο”. Αυτή η νίκη είναι ένα βήμα στον αγώνα για οξυγόνο».

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι στάθηκαν εδώ και μέρες γονείς άλλων θυμάτων, όπως ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας του 29χρονου Παναγιώτη. Οπως είπε στην «Εφ.Συν.», είναι αυτονόητο οι γονείς να μάθουν από ποια αιτία κάηκαν τα παιδιά τους. «Το ζήτημα είναι να γίνουν οι τοξικολογικές και οι άλλες απαραίτητες εξετάσεις και ό,τι ορίζει η επιστήμη για να μάθουμε την αλήθεια. Στο φινάλε, ας έχουμε και λάθος, αλλά να γίνουν οι εξετάσεις να μάθουμε την αλήθεια. Εδώ και δύο χρόνια βιώνουμε μια κοροϊδία. Ακόμα δεν έχουμε κάνει κηδεία, δεν έχουμε κλάψει το παιδί μας. Ζητάμε αυτονόητα, ανθρώπινα πράγματα, σε μια κοινωνία μιας δημοκρατικής χώρας τον 21ο αιώνα. Αυτά έπρεπε να έχουν λυθεί, δεν έπρεπε να φτάσει ο Πάνος Ρούτσι σε απεργία πείνας. Τουλάχιστον βρέθηκαν και κυβερνητικοί βουλευτές που έπραξαν κατά συνείδηση και έδειξαν την ανθρωπιά τους».

Σε παρόμοιο μήκος κύματος και ο Παύλος Ασλανίδης, που έχασε τον γιο του, Δημήτρη, μιλώντας στην εφημερίδα μας εκτιμά ότι εκτέθηκε ανεπανόρθωτα η Δικαιοσύνη. «Επρεπε να περάσουν 30 μήνες για να γίνει ό,τι δεν έγινε με τις σορούς την επόμενη μέρα; Επρεπε να κάνει απεργία πείνας ένας άνθρωπος με κίνδυνο τη ζωή του για να βγει η απόφαση σε 3 στάδια; Οχι DNA, μετά μόνο DNA, μετά DNA και βιοχημικές, μετά έβαλαν και τους πραγματογνώμονες. Εχω αιτηθεί δύο φορές το ίδιο πράγμα από πέρυσι. Εννοείται ότι θα προχωρήσω κι εγώ. Είναι θέμα συνείδησης. Να μάθουμε την αιτία θανάτου και εάν είναι τα παιδιά μας αυτά που μας παραδώσανε», δήλωσε στην «Εφ.Συν.».

Το τέλος του αγώνα του Πάνου Ρούτσι αποτελεί κατά γενική ομολογία μία από τις λίγες χαρμόσυνες στιγμές σε ένα ατέλειωτο μνημόσυνο ή εφιάλτη μαζί με κρατικό εμπαιγμό, που ζουν από τις 28 Φεβρουαρίου 2023 οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Τα ερωτήματα για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και των θεσμών είναι πάρα πολύ σοβαρά και αναπάντητα: Γιατί έπρεπε να φτάσει ένας πατέρας σε απεργία πείνας 23 ημερών για να πετύχει την εκταφή και τις προβλεπόμενες εξετάσεις στη σορό του παιδιού του; Φυσικά, ακόμα και αυτή η μικρή νίκη απέναντι σε ένα καφκικό σύστημα δεν μπορεί επ’ ουδενί να αναπληρώσει τη βίαιη απώλεια ενός νέου ανθρώπου με όνειρα όπως ήταν ο Ντένις...