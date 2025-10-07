«Νέα γραμμή πυλώνων υψηλής τάσης. Για ποιον; Και γιατί;»

Ενημερωτική εκδήλωση για το καταστροφικό σχέδιο εγκατάστασης 269 πυλώνων υψηλής τάσης σχεδόν σε όλη την έκταση της Κρήτης μετά την λειτουργία τςη διπλής ηλεκτρικής διασύνδεσης με την ηπειρωτική Ελλάδα, διοργανώνει την Τετάρτη το απόγευμα στο Γάζι Ηρακλείου, η Πρωτοβουλία Ηρακλείου ενάντια στους πυλώνες υψηλής τάσης και τις ΒΑΠΕ.

Η εκδήλωση οργανώνεται στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Γυμνασίου Γαζίου, (οδός Καμαριώτη 44) την Τετάρτη 8 Οκτώβρη, στις 19.30 το απόγευμα και ομιλητές θα είναι οι:

Δρ Χαράλαμπος Φασουλάς, Πρόεδρος Γεωπάρκου UNESCO Ψηλορείτη

Κατερίνα Κορρέ, Εκπρόσωπος του Συντονιστικό Ρεθύμνου κατά των ΒΑΠΕ

Βαλάντης Μανωλεσάκης, Γραμματέας του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ρεθύμνου και μέλος του συντονιστικού Ρεθύμνου κατά των ΒΑΠΕ

Μαρία Παντουβά, Εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας πολιτών Μυλοποτάμου ενάντια στους πυλώνες και τις ανεμογεννήτριες

Μανόλης Πετακάκης, Εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας Αποκόρωνα ενάντια στους πυλώνες και ανεμογεννήτριες

Συμμετέχουν: ο Ορειβατικός Σύλλογος Ηρακλείου και ο Σπηλαιολογικός Όμιλος Κρήτης (ΣΠ.Ο.Κ)

Σε αναλυτική ανακοίνωση των διοργανωτών αναφέρεται:

Το σχέδιο «Κρήτη ενεργειακός κόμβος- μπαταρία της Ευρώπης» έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται.



Την Τετάρτη στο Γάζι θα μιλήσουμε για ένα θέμα που έχει ξεσηκώσει ήδη μεγάλες αντιδράσεις στο δήμο Αποκορώνου, στο Μυλοπόταμο και στο Ρέθυμνο, ενώ στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου έχει κρατηθεί χαμηλά από άποψη δημοσιότητας. Θα μιλήσουμε για το νέο μεγάλο κεφάλαιο σε αυτόν τον σχεδιασμό την σχεδιαζόμενη Νέα Γραμμή μεταφοράς Υψηλής Τάσης Χανιά - Δαμάστα, οι θέσεις, δηλαδή, όπου βρίσκονται οι δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις του νησιού με Πελοπόννησο και Αττική αντίστοιχα. Πρόκειται για ένα έργο 269 πυλώνων, ύψους 33 μ, σε αποστάσεις μεταξύ τους περίπου 350 μ, με συνολικό μήκος 96,8 km εναέρια, διχοτομώντας την ενδοχώρα της Κρήτης.



Στο νομό Ηρακλείου, η γραμμή, με βαρέως τύπου πυλώνες και 6 καλώδια υψηλής τάσης -που αναπτύσσουν θερμοκρασίες 80ο C - 90ο C-, θα διατρέχει κατά μήκος τις τοπικές κοινότητες της Δαμάστας και του Αστρινού στο Μαλεβίζι, ενώ στην υπόλοιπη της έκταση θα διατρέχει δεκάδες τοπικές κοινότητες στον Αποκόρωνα, το Ρέθυμνο και τον Μυλοπόταμο.



Σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για την εγκατάσταση κάθε πυλώνα θα γίνουν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και θα απαιτηθεί διαμόρφωση χώρου έκτασης 400 τ.μ.. Οι γεωργικές εκτάσεις που θα δεσμευτούν για το έργο υπολογίζονται στα 840 στρέμματα. Επιπλέον, το έργο θίγει δασικές εκτάσεις εκ των οποίων μεγάλο μέρος εντός περιοχώνNatura 2000, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους καθώς και το Γεωπάρκο UNESCO του Ψηλορείτη την έκταση του οποίου θα διατρέχουν 106 πυλώνες σε μήκος 35 km. Με τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς θα θιγούν περί τα 108.000 στρέμματα μόνο για την εγκατάσταση των πυλώνων και τους δρόμους πρόσβασης στο έργο.

Αντιδράσεις



Οι αντιδράσεις για το έργο ξεκίνησαν από τα Χανιά με αποφάσεις των Δήμων Χανίων και Αποκορώνου ζητώντας να απορριφθεί η μελέτη. Επιπλέον, οι δυσμενείς επιπτώσεις του έργου στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον της ενδοχώρας του νησιού έχουν περιγραφεί στις τεκμηριωμένες απόψεις που έχουν καταθέσει στην Περιφέρεια, το ΤΕΕ/ ΤΔΚ, το ΓΕΩΤΕΕ /ΠΚ, ο ιατρικός Σύλλογος Χανίων, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, το παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Ψηλορείτη, η επιστημονική ομάδα του προγράμματος LIFE17 NAT/GR/000522 – LIFEGRECABAT. Προσφάτως κατατέθηκε και αίτηση ακύρωσης της ΑΕΠΟ του έργου από 50 υπογράφοντες, εκ των οποίων 17 σύλλογοι από Χανιά, Αποκόρωνα, Ρέθυμνο, Μυλοπόταμο και Ηράκλειο, καθώς και 33 άτομα από Ρέθυμνο και Αποκόρωνα.

Για ποιον και γιατί;



Εμείς γνωρίζουμε ότι οι ενεργειακές ανάγκες της Κρήτης δεν ξεπερνούν τα 750-800 ΜW. Με αυτό το δεδομένο είναι φανερό ότι η Νέα Γραμμή Υψηλής Τάσης για την μεταφορά 2.500 ΜW, δεν σκοπεύει να εξυπηρετήσει ανάγκες του νησιού αλλά αποτελεί υποδομή για να γεμίσει η ενδοχώρα της Κρήτης ΑΠΕ που θα παράγουν ρεύμα για εξαγωγή μέσω της υποθαλάσσιας διασύνδεσης.



Στην ίδια τη ΜΠΕ άλλωστε δηλώνεται ότι «το έργο είναι υψίστης σημασίας για την ευστάθεια του Συστήματος της Κρήτης» με φόντο την «προβλεπόμενη μεγάλη ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ στην Κρήτη» που «καθιστά το υφιστάμενο δίκτυο ανεπαρκές ως προς τη μεταφορική του ικανότητα» (§2.5) και «απαιτεί την πλήρη αξιοποίηση της εξαγωγικής ικανότητας μεταφοράς» (σελ 55 ).



Η όδευση έχει σχεδιαστεί να γίνει διασχίζοντας την ενδοχώρα, αποκλείοντας εναλλακτικές λόγω απαγορευτικού κόστους και ταυτόχρονα αναμένεται να ελαχιστοποιήσει το κόστος σύνδεσης των εταιρειών ΑΠΕ στο Δίκτυο, αφού αυτό θα περάσει δίπλα στις εγκαταστάσεις τους με δικά μας χρήματα και θυσία του τόπου μας.



Ταυτόχρονα, δεν αναμένουμε εξασφάλιση φτηνής ενέργειας για εμάς, αλλά αντιθέτως αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Η πραγματική αιτία αυτών των σχεδιασμών δεν είναι άλλη από την υλοποίηση της πολιτικής της «πράσινης μετάβασης» της ΕΕ και την παραγωγή - διανομή της ενέργειας με όρους αγοράς, προκειμένου να εξασφαλίζονται τα κέρδη των μονοπωλίων.



Και όλα αυτά χωρίς ενημέρωση της κοινωνίας. Αιφνιδιάζοντάς την, επιβάλλοντας ένα ιδιαίτερα επιβαρυντικό έργο σε αυτήν. Γι’ αυτό σας περιμένουμε την Τετάρτη 8 Οκτώβρη, στις 19.30 στο Γάζι, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Γυμνασίου Γαζίου, για μια εκδήλωση- ενημέρωση για αυτό το έργο, τη σκοπιμότητά και τις επιπτώσεις του στην κοινωνία, το περιβάλλον και την υγεία.



Μένουμε ενημερωμένοι και σε ετοιμότητα!



Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για τη νίκη μας στους αγώνες που έρχονται!



Εμείς είμαστε οι μόνοι υπεύθυνοι για ό,τι αφήνουμε να συμβεί στον τόπο μας, για όποιο κακό δεν αποτρέψαμε!