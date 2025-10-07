Μεγάλη καθίζηση σε χωριό της Αιτωλοακαρνανίας [εικόνες]

Ιδιαίτερα θορυβημένοι είναι οι κάτοικοι του χωριού Ξηρόμερου της Αιτωλοακαρνανίας, καθώς αντίκρισαν το πρωί της Τρίτης έναν τεράστιο κρατήρα μέσα στο χωριό.
Όπως διακρίνεται και στις φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο κρατήρας προκλήθηκε από μια επικίνδυνη καθίζηση του εδάφους μέσα στο χωριό, δίπλα ακριβώς από τα σπίτια.
Από το πρωί στο σημείο βρίσκεται προσωπικό του δήμου με αιρετούς και αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο για να εκτιμήσει την κατάσταση.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κατά τόπον αρμόδιος δήμος βρίσκεται σε επικοινωνία με το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) αλλά και την Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ).
