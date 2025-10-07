Συνεχίζει ο Πάνος Ρούτσι έως τη δικαίωση των αιτημάτων του

Απόψε, στις οκτώ το βράδυ, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τον ίδιο και τη συνήγορό του, Ζωή Κωνσταντοπούλου

Αποφασισμένος να φτάσει μέχρι τέλους είναι ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι που βρίσκεται στο Σύνταγμα για 23η ημέρα, διεκδικώντας το αυτονόητο: να μάθει την αλήθεια για τον τρόπου που πέθανε ο γιος του στο έγκλημα των Τεμπών.

«23 μέρες στο Σύνταγμα. Συνεχίζω τον αγώνα μου, μέχρι να πάρουμε τη διαβεβαίωση από την κυβέρνηση ότι τα αιτήματά μου θα γίνουν δεκτά.

Ο κόσμος μιλάει από μόνος τούς. Ελπίζω να μην συνεχιστεί πολύ ακόμα. Αναμένουμε απαντήσεις και εξελίξεις», σχολίασε καταβεβλημένος αλλά αποφασισμένος ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι.

Απόψε, στις οκτώ το βράδυ, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τον ίδιο και τη συνήγορό του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών. Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι, η κ. Κωνσταντοπούλου, κρατώντας στα χέρια της έναν μεγάλο όγκο εγγράφων, προχώρησε σε δηλώσεις, τονίζοντας πως πρόκειται για την ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά τον αγώνα του απεργού πείνας, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη.

«Αυτή εδώ η δικογραφία, όλα αυτά τα χαρτιά, είναι η ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά από το μεγάλο αγώνα που κάνει ο Πάνος Ρούτσι όλες αυτές τις μέρες και περιλαμβάνει όλα εκείνα που η Εισαγγελία της Λάρισας και ο ανακριτής της Λάρισας είχαν καταχωνιάσει και έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθούν», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ζ. Κωνσταντοπούλου.

Δήλωση του Βαγγέλη Κιτσώνη, προέδρου της Επιτροπής Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι:

Η συνήγορος του απεργού πείνας έκανε λόγο για μια «μεγάλη νίκη» του αγώνα του, αναφερόμενη στη δικαστική εντολή για τη διενέργεια νέων εξετάσεων. Ελπίζω μέχρι τις 8 το βράδυ, αυτοί που παίζουν παιχνίδια καθυστερήσεων, αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν μια μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι, ότι διατάχθηκε δηλαδή μια σειρά εξετάσεων που μέχρι προχθές αρνούνταν να διατάξουν οι αρχές, όλοι αυτοί που προσπαθούν να αντιστρέψουν τα πράγματα, να πάψουν να παρεμβαίνουν και να αφήσουν την αλήθεια να φανεί», κατέληξε η Ζ. Κωνσταντοπούλου.

Δήλωση του Βασίλη Χατζηχαραλάμπους, πατέρα του 29χρονου Παναγιώτη που σκοτώθηκε στα Τέμπη: