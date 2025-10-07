Ένταση και χημικά στη Λιβαδειά: Αγρότες «περικύκλωσαν» τον Τσιάρα [βίντεο]

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δεν δέχτηκε να τους δει, βάζοντας μπροστά αστυνομικές δυνάμεις.

Μεγαλώνει το χάσμα αγροτών και Μαξίμου, καθώς οι πρώτοι διαμαρτύρονται για την τεράστια οικονομική καταστροφή με την οποία κινδυνεύει ο αγροτικός τομέας εξαιτίας των κυβερνητικών πολιτικών, ιδίως με την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν σήμερα στη Λιβαδειά, στο πλαίσιο διαμαρτυρίας αγροτών από τη Βοιωτία ενάντια στην παρουσίαση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης στην οποία συμμετείχε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Οι αγρότες ζήτησαν την Τρίτη συνάντηση με τον Κ. Τσιάρα για να του παρουσιάσουν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και παραμένουν άλυτα. Ωστόσο, αντί για τον υπουργό, είδαν μπροστά τους ΜΑΤ.

Σύμφωνα με το viotiaplus.gr, οι αγρότες οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί έξω από τον κόμβο του νοσοκομείου Λιβαδειάς, κατάφεραν να σπάσουν τον πρώτο αστυνομικό κλοιό και προχώρησαν σε πορεία διαμαρτυρίας προς το Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Λίγο πριν φτάσουν στην πύλη ξέσπασαν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Μετά από διαπραγματεύσεις, οι αγρότες πέτυχαν να σταθμεύσουν τα τρακτέρ τους έξω από το κτίριο, όπου ήταν προγραμματισμένη η παρουσίαση του Σχεδίου. Η κατάσταση κλιμακώθηκε δραματικά με την άφιξη του υπουργού, Τσιάρα. Η αστυνομία προχώρησε σε ρίψη χημικών για να εμποδίσει την προέλαση των διαδηλωτών ωστόσο οι αγρότες κατάφεραν να διασπάσουν τον κλοιό και να εισέλθουν με τα τρακτέρ τους στον προαύλιο χώρο του Διοικητηρίου.

Στη συνέχεια ομάδα αγροτών εισέβαλε στο εσωτερικό του κτιρίου και περικύκλωσε τον υπουργό, εκφράζοντας έντονες διαμαρτυρίες για την πολιτική του απέναντι στους αγρότες της Βοιωτίας. Οι διαδηλωτές κατηγόρησαν τον Τσιάρα για απόπειρα διάσπασης του αγροτικού κινήματος, φωνάζοντας συνθήματα και απαιτώντας άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους. Εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων, οι οποίοι είχαν λάβει πρόσκληση για συμμετοχή στη σύσκεψη, αποφάσισαν τελικά να αποχωρήσουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Οι αγρότες διέκοψαν τη διαδικασία παρουσίασης του Σχεδίου ζητώντας από τον Υπουργό να συναντηθεί με το σύνολο των διαδηλωτών στον προαύλιο χώρο. Ο Τσιάρας δέχθηκε να συνομιλήσει μόνο με μια αντιπροσωπεία τους.