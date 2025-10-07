Αθήνα, 19°C
Τρίτη, 07 Οκτωβρίου, 2025
Ρούτσι Σύνταγμα
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Κωνσταντοπούλου: «Μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι» - Ανακοινώσεις στις 8 το βράδυ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Η συνήγορος του Πάνου Ρούτσι δήλωσε πως κατόρθωσαν να ανασύρουν τη δικογραφία μετά τον αγώνα του απεργού πείνας, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη • Προανήγγειλε επίσημες ανακοινώσεις απόψε στις 8 στο Σύνταγμα.

Για 23η ημέρα βρίσκεται σε απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις, ο οποίος ζητά να γίνουν τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις στη σορό του παιδιού του. Απόψε στο Σύνταγμα στις 8, αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τον ίδιο και στη συνήγορό του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών.

Λίγο πριν τη μια το μεσημέρι, η κ. Κωνσταντοπούλου, κρατώντας στα χέρια της έναν μεγάλο όγκο εγγράφων, προχώρησε σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους, τονίζοντας πως πρόκειται για την ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά τον αγώνα του απεργού πείνας, κάνοντας λόγο για μεγάλη νίκη.

«Αυτή εδώ η δικογραφία, όλα αυτά τα χαρτιά, είναι η ποινική δικογραφία που ανασύρθηκε μετά από το μεγάλο αγώνα που κάνει ο Πάνος Ρούτσι όλες αυτές τις μέρες και περιλαμβάνει όλα εκείνα που η Εισαγγελία της Λάρισας και ο ανακριτής της Λάρισας είχαν καταχωνιάσει και έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να διερευνηθούν», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

Η ίδια περιέγραψε τις διαδικασίες παραλαβής των εγγράφων ως «σαδιστικές», καθώς, όπως είπε, «τα πήραμε στα χέρια μας στο αστυνομικό τμήμα της Λάρισας στις 5:10 το πρωί», ενώ κατηγόρησε τις αρχές ότι «προσπαθούν να κρατήσουν στο σκοτάδι τον Πάνο Ρούτσι».

Η συνήγορος του απεργού πείνας έκανε λόγο για μια «μεγάλη νίκη» του αγώνα του, αναφερόμενη στη δικαστική εντολή για τη διενέργεια νέων εξετάσεων. «Ελπίζω μέχρι τις 8 το βράδυ, αυτοί που παίζουν παιχνίδια καθυστερήσεων, αυτοί που προσπαθούν να μειώσουν μια μεγάλη νίκη του Πάνου Ρούτσι, ότι διατάχθηκε δηλαδή μια σειρά εξετάσεων που μέχρι προχθές αρνούνταν να διατάξουν οι αρχές, όλοι αυτοί που προσπαθούν να αντιστρέψουν τα πράγματα, να πάψουν να παρεμβαίνουν και να αφήσουν την αλήθεια να φανεί», κατέληξε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Σύνταγμα και συνέντευξη Τύπου από την Επιτροπή Αλληλεγγύης, στην οποία θα μιλήσει και ο απεργός πείνας αλλά και ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας του 29χρονου Παναγιώτη που σκοτώθηκε στα Τέμπη.

Όπως τονίζει η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της, «η επιμονή του Π. Ρούτσι και του κόσμου που είναι δίπλα του, το μεγάλο κύμα αλληλεγγύης έφεραν την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση», η οποία «θέλει να κρατήσει απόλυτα "ελεγχόμενες" όλες τις αποκαλύψεις και, όπως φαίνεται, να οδηγήσει σε μια φαστ τρακ "δίκη", που θα είναι μια παρωδία, το τελικό επεισόδιο της επιχείρησης Συγκάλυψης».

«Δεν θα το επιτρέψουμε. Ο αγώνας συνεχίζεται, με επίκεντρο την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι», τονίζουν και καλούν όλους να ακούσουν και να συμμετέχουν.

