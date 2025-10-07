Σχεδόν 1 στους 10 Έλληνες αντιμετωπίζει ανεπάρκεια τροφής

Επιμένει το πρόβλημα της επάρκειας τροφής στην Ελλάδα, όπως διαπιστώνει σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ και μάλιστα παρατηρείται ελαφρά αύξηση στα ποσοστά.

Όχι μόνο δεν ελαφρύνονται τα νοικοκυριά από την τρομακτική καθημερινότητα που βιώνουν με την ανοχή της κυβέρνησης, αλλά για ορισμένα από αυτά φαίνεται πως ο μισθός τους δε τους φτάνει ούτε για τα βασικά, ακόμα και για τα σημαντικότερα τρόφιμα.

Αυτό παρατηρείται από την ελαφρά αύξηση της μέτριας (κατά μισή μονάδα) ή σοβαρής (κατά 0,2%) ανεπάρκειας τροφής η οποία καταγράφεται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (SILC) για το 2024, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2023.

Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε σήμερα ότι το 7% του πληθυσμού στην Ελλάδα (6,5% στη περσινή έκθεση) δήλωσε ότι αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, ενώ το 1,6% (1,4% στη περσινή έκθεση) βίωσε σοβαρή ανεπάρκεια, δηλαδή περιόδους όπου έμεινε εντελώς χωρίς τροφή λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.

Από το 2019 έως το 2024, η διακύμανση της μέτριας ή σοβαρής ανεπάρκειας τροφής στην Ελλάδα κυμάνθηκε μεταξύ 6 και 8%, ενώ η σοβαρή ανεπάρκεια παρέμεινε γύρω στο 1,5%, υποδηλώνοντας μια σταθερή αλλά επίμονη παρουσία του φαινομένου, η οποία δημιουργείται προβλήματα σε μερίδα του ελληνικού πληθυσμού.

Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα καταγράφει ελαφρώς χαμηλότερα ποσοστά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO (2025), ο μέσος όρος μέτριας ή σοβαρής ανεπάρκειας τροφής στην Ευρώπη ανέρχεται σε 7,4% ενώ ο αντίστοιχος για τη σοβαρή ανεπάρκεια στο 1,8%.

Η Ελλάδα (6,6% και 1,5% αντίστοιχα) παραμένει κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και απέχει σημαντικά από χώρες όπως η Ρουμάνια (18,6%), η Πορτογαλιά (11,9%) και η Βουλγαρία (11,6%).

Στον αντίποδα, πολύ χαμηλά ποσοστά εμφανίζουν η Ιταλία (1,7%), η Ελβετία (2%) και το Λουξεμβούργο (2,6%).