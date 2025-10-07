Χωρίς τρένα η γραμμή Θεσσαλονίκη-Σέρρες για δύο εβδομάδες

Από αύριο και για δύο περίπου εβδομάδες, διακόπτονται τα δρομολόγια • Τι ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Από αύριο, Τετάρτη 8/10 έως και την Παρασκευή 24/10 διακόπτονται τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Θεσσαλονίκης - Σερρών, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η διακοπή των δρομολογίων γίνεται «λόγω αναγκαίων εργασιών στην υποδομή που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής "ΟΣΕ- Σιδηρόδρομοι Ελλάδος"».

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού τα παραπάνω δρομολόγια θα υποκατασταθούν με λεωφορεία της Hellenic Train και θα πραγματοποιούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, εκτός από τις στάσεις σε Νέα Φιλαδέλφεια, Γαλλικό, Πεδινό, Μεταλλικός, Χέρσος, Δοϊράνη, Στρυμώνα και Σκοτούσσα.