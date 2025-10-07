Εκδήλωση για το έγκλημα των Τεμπών στο Πάντειο από την ομάδα «Τ57»

ΟΜΙΛΙΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ



ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΚΗ - Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΡΟΥΤΣΙ, ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ



Η τοξικότητα που παράγεται από το κράτος και την κυβέρνηση σε έκταση και "ποιότητα" χωρίς προηγούμενο, έχει εισχωρήσει στο κοινωνικό σώμα ενώ ταυτόχρονα έχει καταλάβει όλους τους θεσμούς και τις δομές του συστήματος. Ουδέποτε η Διαφθορά, ο εξουσιαστικός έλεγχος της Δικαιοσύνης, ο Αυταρχισμός, δεν υπήρξαν σε τέτοιο μέγεθος και ο κίνδυνος του Μιθριδατισμού είναι πλέον ορατός.



Τα κρατικά εγκλήματα διαδέχονται το ένα το άλλο ενώ κανείς δεν τιμωρείται. Η Διαφθορά πηγαινοέρχεται στους διαδρόμους των υπουργείων δωροδοκώντας τους ημετέρους τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης αλλά και ολόκληρες ομάδες ανθρώπων σε όλη τη χώρα προκειμένου, να στηρίξουν όχι μια κυβέρνηση ή ένα κόμμα αλλά ένα Καθεστώς και ένα Σύστημα που επιβάλλεται με τον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία και τη Βία.



Το κρατικό έγκλημα των Τεμπών βρίσκεται ανάμεσα στις συμπληγάδες μιας εξουσίας που προσπαθεί με κάθε τρόπο να το σκεπάσει, να το συγκαλύψει διορίζοντας απροκάλυπτα ανακριτές και εισαγγελείς. Το ίδιο επιχειρεί και με το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ.



Αν το έγκλημα των Τεμπών και ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκονται στο προσκήνιο πίσω από αυτά είναι η κερδοσκοπία στην αγορά. Επίσης η Ενέργεια ακόμα και το νερό βρίσκονται στους στόχους ημετέρων κερδοσκόπων ενώ η εργασία μετατρέπεται σε 13ωρη σκλαβιά.



Οι επιλογές που έχουμε είναι είτε να προσαρμοστούμε είτε να αντισταθούμε. Αποδείξαμε στις 28/2 με τις μεγάλες συγκεντρώσεις ότι Μπορούμε. Ο Πάνο Ρούτσι κάνει απεργία πείνας από 15/9 και η κρατική δικαιοσύνη του γυρνάει τις πλάτες. Ταυτόχρονα για το Δικαστήριο των Τεμπών στη Λάρισα γίνονται συνεχείς παρεμβάσεις "διαβουλεύσεις" με σκοπό την "αναίμακτη" διεκπεραίωση για για την κυβέρνηση και τους υπουργούς αυτουργούς του εγκλήματος.



Δεν θα τους αφήσουμε μόνους να αυθαιρετούν και να οργιάζουν. Θα είμαστε στη Λάρισα και παντού όπου χρειαστεί, δίπλα στους συγγενείς για μια πραγματική δικαιοσύνη!



Τ57 Αλληλέγγυες/οι Αθήνας - Αδαμάκης Ιορδάνης



-----



ΟΜΙΛΗΤΕΣ:



- Ολγα Χαρπίδου (δικηγόρος συγγενών)

- Θοδωρής Ελευθεριάδης (συγγενής θύματος)

- Ηλίας Τσολακίδης (πανελλαδικό δίκτυο Τ57)

- Συμμετέχει: Μιρέλα Ρούτσι και η ομάδα Μέχρι Τέλους



Σάββατο 11 Οκτώβρη 2025 (19:00)

Πάντειο Πανεπιστήμιο