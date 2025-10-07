Τέσσερις πρόσφυγες νεκροί σε ναυάγιο στη Λέσβο

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί τέσσερις άνθρωποι χωρίς τις αισθήσεις τους • Εντοπίστηκαν 34 πρόσφυγες στη στεριά.

Νέο ναυάγιο σημειώθηκε στη Λέσβο, ελάχιστα μόλις εικοσιτετράωρα αφότου ένα ακόμα σκάφος στο οποίο επέβαιναν πρόσφυγες βούλιαξε κοντά στο σημείο.

Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή Ακρωτηρίου Πέτρας νότια της Λέσβου. Στην περιοχή βρίσκονται περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας.

Τραγικός ο απολογισμός, καθώς μέχρι τώρα έχουν ανασυρθεί τέσσερις άνθρωποι χωρίς τις αισθήσεις τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, εντοπίστηκαν 34 πρόσφυγες στη στεριά, σύμφωνα με τους οποίους στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 38 άνθρωποι.

Στην περιοχή πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι 3-4 μποφόρ.

Οι έρευνες συνεχίζονται.