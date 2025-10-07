Τέσσερις πρόσφυγες νεκροί σε ναυάγιο στη Λέσβο

Νέο ναυάγιο σημειώθηκε στη Λέσβο, ελάχιστα μόλις εικοσιτετράωρα αφότου ένα ακόμα σκάφος στο οποίο επέβαιναν πρόσφυγες βούλιαξε κοντά στο σημείο.
Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή Ακρωτηρίου Πέτρας νότια της Λέσβου. Στην περιοχή βρίσκονται περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας.
Τραγικός ο απολογισμός, καθώς μέχρι τώρα έχουν ανασυρθεί τέσσερις άνθρωποι χωρίς τις αισθήσεις τους.
Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, εντοπίστηκαν 34 πρόσφυγες στη στεριά, σύμφωνα με τους οποίους στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 38 άνθρωποι.
Στην περιοχή πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι 3-4 μποφόρ.
Οι έρευνες συνεχίζονται.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας