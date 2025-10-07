Μισθοί-πρόκληση για τους επικεφαλής «νέου ΟΣΕ» και ΡΑΣ

Οσο καταβαραθρώνεται ο ελληνικός σιδηρόδρομος τόσο απογειώνονται οι αμοιβές εκείνων που κρατούν το τιμόνι του. Με βάση τον νόμο Κυρανάκη (5220) που ψηφίστηκε τον περασμένο Ιούλιο από τη Βουλή, η νέα πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), Γεωργία Αϋφαντοπούλου, και ο διευθύνων σύμβουλος του «νέου ΟΣΕ», Χρήστος Παληός, εξακοντίζονται στην κορυφή των αποδοχών του Δημοσίου και είναι από τους ελάχιστους που θα λαμβάνουν το 100% των αποδοχών του προέδρου του Αρείου Πάγου.

Στον στενό αλλά και ευρύτερο δημόσιο τομέα με τους χιλιάδες φορείς κάθε μορφής, ισχύει από το 2015 (νόμος 4354) το όριο των αποδοχών του γενικού γραμματέα υπουργείου. Προβλέπεται δηλαδή ότι οι αμοιβές κάθε δημόσιου λειτουργού, όσο ψηλή θέση και αν έχει, δεν μπορούν να ξεπερνούν εκείνες ενός γενικού γραμματέα, δηλαδή τα 5.121 ευρώ μηνιαίως, μικτά, με βάση τον τελευταίο προσδιορισμό το 2024. Το όριο αυτό ίσχυε έως τώρα και για τις Ανεξάρτητες Αρχές όπως η ΡΑΣ. Ο νόμος του 2015 είχε ελάχιστες εξαιρέσεις από το παραπάνω όριο:

● Τους δικαστικούς λειτουργούς και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με πλαφόν τις αποδοχές (100%) του προέδρου του Αρείου Πάγου, δηλαδή τα 8.426,56 ευρώ, όπως ορίστηκαν το 2024.

● Τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα μέλη των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και Συνήγορος του Πολίτη, με όριο το 80% των αποδοχών του προέδρου του Αρείου Πάγου.

● Το όριο για τους διευθυντές ιατρούς του ΕΣΥ είναι 6.454 ευρώ.

● Το όριο για τα ανώτατα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ορίστηκε στα 5.615 ευρώ.

● Το όριο για τους πανεπιστημιακούς στα 5.269,88 ευρώ.

Αυτά ήταν τα δεδομένα για τις νόμιμες ανώτατες αποδοχές των υψηλόβαθμων δημόσιων λειτουργών, μέχρι που το καλοκαίρι ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νόμος 5220 που κατέθεσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο όνομα της «αναβάθμισης της ασφάλειας του σιδηροδρόμου».

Στο άρθρο 19 του νόμου αυτού πέρασε (μάλλον απαρατήρητη…) μια διάταξη που ανέφερε ότι «οι αποδοχές των μελών της ΡΑΣ καθορίζονται έως του ορίου της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015». Πρόκειται ακριβώς για την παράγραφο που κατ’ εξαίρεση αποδέχεται ως όριο το 100% των αποδοχών του προέδρου του Αρείου Πάγου, αλλά μόνο για το προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Σε άλλο άρθρο, το 35 του ίδιου νόμου, πέρασε ακριβώς αντίστοιχη διάταξη για τον διευθύνοντα σύμβουλο του νέου ΟΣΕ και τους αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους.

Το καλοκαίρι πέρασε, αλλά στις 22/9/2025, ο κ. Κυρανάκης μαζί με τον υφυπουργό Οικονομικών Αθανάσιο Πετραλιά υπέγραψαν την απόφαση για τις νέες αμοιβές στη ΡΑΣ. Οπως αναφέρεται:

● Η πρόεδρος Γεωργία Αϋφαντοπούλου θα λαμβάνει το 100% των μικτών μηνιαίων αποδοχών του προέδρου του Αρείου Πάγου, δηλαδή 8.426,56 ευρώ.

● Ο αντιπρόεδρος, Μιχάλης Χρυσομάλλης, το 90%, δηλαδή 7.583,5 ευρώ.

● Τα μέλη της Ολομέλειας της ΡΑΣ θα λαμβάνουν επίσης 300 ευρώ ανά συνεδρίαση για μέχρι 4 συνεδριάσεις τον μήνα.

Τριπλασιασμός

Με βάση τα παραπάνω, αναφέρεται στην ίδια απόφαση ότι το ετήσιο κόστος επιβάρυνσης για τη ΡΑΣ θα είναι 280.117,68 ευρώ. Πρόκειται, δηλαδή, για τριπλασιασμό του κόστους, αν ληφθεί υπόψη ότι σε αντίστοιχη απόφαση του έτους 2017 για τη ΡΑΣ προβλεπόταν ετήσια δαπάνη 96.000 ευρώ, καθώς τότε η πρόεδρος ορίστηκε να λαμβάνει 4.000 ευρώ μικτά, ο αντιπρόεδρος 2.900 και τα μέλη 50 ευρώ ανά συνεδρίαση.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα διοίκηση της ΡΑΣ επελέγη τον περασμένο Ιούνιο και στο τότε ρεπορτάζ (27/6/2025, «Νέα ηγεσία, πιστή στο γαλάζιο αφήγημα για τις προανακριτικές») η «Εφ.Συν.» κατέγραφε τα όσα έλεγε η κ. Αϋφαντοπούλου για τη «συνευθύνη» των φορέων που ασχολούνται με τον σιδηρόδρομο με στόχο να μειωθούν οι ευθύνες της ίδιας της κυβέρνησης.

Για τον καθορισμό των αποδοχών της νέας διοίκησης του ΟΣΕ δεν δημοσιεύθηκε κάποιο ΦΕΚ, αλλά μάθαμε τα καθέκαστα από την απάντηση που έδωσε ο ίδιος ο φορέας σε πρόσφατο δημοσίευμα (Datajournalists), όπου αναφερόταν ότι ο Χρ. Παληός θα λαμβάνει 9.000 ευρώ. Στην απάντηση, ο ίδιος ανέφερε ότι η αμοιβή δεν υπερβαίνει «τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές του προέδρου του Αρείου Πάγου», αλλά ανέφερε το ανώτατο καθαρό όριο «περίπου 4.900 ευρώ» (κάτι που αντιστοιχεί στα μικτά 8.426). Για τον Ευάγγελο Χριστογιάννη, τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ, δεν έχει γίνει γνωστό εάν και εκείνος θα φτάσει στο πλαφόν του Αρείου Πάγου.

Πάντως, ούτε ο κ. Παληός ούτε και ο κ. Χριστογιάννης βρέθηκαν χθες στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών για να μιλήσουν στους εκπροσώπους των εργαζομένων, αν και το όνομα του δεύτερου είχε προαναγγελθεί.

Μαγική εικόνα

Ισως προτίμησαν, αντί για εκείνους, να μιλήσουν τα Οικονομικά Αποτελέσματα του ΟΣΕ για το 2024, που ανακοινώθηκαν χθες και περιγράφουν μια μαγική εικόνα καθώς περιλαμβάνουν ταυτόχρονα: 1) Βελτίωση των οικονομικών με μείωση ζημίας αλλά και απαιτήσεις συνολικού ύψους 139 εκατομμυρίων από τη Hellenic Train και 34 εκατ. από τη ΣΤΑΣΥ (μετρό). 2) Εργα που «ήδη υλοποιούνται» στα οποία περιλαμβάνονται η επέκταση του προαστιακού προς Λαύριο και Ραφήνα (!), η σύνδεση με τα λιμάνια Πατρών και Καβάλας. 3) Μετατροπή του σιδηροδρόμου τα επόμενα χρόνια σε κύριο μέσο μετακίνησης, μειώνοντας τη χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου, αφού ο χρόνος διαδρομής Αθηνών - Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιείται εντός 3:20 ωρών και Αθηνών - Πάτρας εντός 2 ωρών.