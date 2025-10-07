Καταγγέλλουν εκδικητική απόλυση εργαζόμενοι στα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Μπορεί στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης να δυσκολεύονται να βρουν οδηγούς, ωστόσο απολύουν άκοπα όσους ζητούν να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου. Με τα υπουργεία Εργασίας και Υποδομών και Μεταφορών από καιρό σε ρόλο απλού παρατηρητή, κανείς δεν απορεί για όσα συμβαίνουν, αν και, όπως εντόνως διαδίδεται, το υπουργείο Μεταφορών σιωπηλά συνηγορεί στην προσπάθεια των πρώτων -150 συν 40- συμβασιούχων οδηγών που προσελήφθησαν από τον ΟΑΣΘ να ασκήσουν ασφαλιστικά μέτρα, ζητώντας πάντως δικαίως τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.

Στην ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης που εκτελεί περιαστικά δρομολόγια στον νομό -τα οποία μέχρι το 2019 εκτελούσε ο ΟΑΣΘ- η αντεργατική συμπεριφορά δεν είναι κάτι νέο, παρότι, όπως είναι γνωστό, το συμβούλιο του σωματείου, που είχε επίσης απολυθεί, δικαιώθηκε δικαστικά (29.4.25 «Επαναπρόσληψη με αποζημιώσεις για τους απολυμένους των ΚΤΕΛ»). Το σωματείο εργαζομένων στην επιχείρηση (ΣΕΕΚΘ) με νέα ανακοίνωσή του, την οποία έστειλε στα αρμόδια υπουργεία, την Επιθεώρηση Εργασίας, τη ΓΣΕΕ, την ΟΣΜΕ και τις κοινοβουλευτικές ομάδες των πολιτικών κομμάτων, ενημερώνει ότι η ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. προέβη σε εκδικητική απόλυση του Δημήτρη Τ., μέλους του σωματείου, επειδή ζήτησε τη μετατροπή της σύμβασής του σε αορίστου, όπως ήδη έχουν αποφασίσει τα δικαστήρια για τα πρώην απολυμένα μέλη του Δ.Σ. του σωματείου.

Σύμφωνα με το ΣΕΕΚΘ, το μέλος του «εργάστηκε στην εταιρεία για τρία (3) έτη με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεργασίας, ο ίδιος υπέβαλε αίτημα για τη νόμιμη μετατροπή της σύμβασής του σε αορίστου χρόνου, (...) στη συνέχεια, και χωρίς καμία ειδοποίηση ή δυνατότητα απολογίας εκ μέρους του, απολύθηκε δύο (2) μήνες αργότερα, με την αιτιολογία της “αντισυμβατικής συμπεριφοράς”, η οποία είναι πλήρως αβάσιμη και αόριστη». Σύμφωνα με το σωματείο, «η ΚΤΕΛ δεν του παρείχε το δικαίωμα να απολογηθεί ή να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με την απόλυση, παραβιάζοντας έτσι θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα».

Την ίδια στιγμή το συνδικάτο εργαζομένων στον ΟΑΣΘ έχει ξεκινήσει διαδικασία συλλογής υπογραφών -η οποία λήγει σήμερα- με την οποία συμβασιούχοι οδηγοί του Οργανισμού θα καταθέσουν ομαδική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για να μονιμοποιηθούν. Είναι οι περίπου 200 οδηγοί που μπήκαν στον ΟΑΣθ με τις δύο πρώτες προκηρύξεις του 2024. Πληροφορίες θέλουν στη σχετική λίστα να υπογράφει -το σωστό και δίκαιο αίτημα- σχεδόν το σύνολο αυτών των συμβασιούχων, οπότε λογικά θα ακολουθήσουν στο άμεσο μέλλον και οι επόμενοι. Ενδιαφέρον είναι ότι στη σχετική κλήση από παράταξη του σωματείου υπογραμμίζεται η υπενθύμιση πως «όλα γίνονται σε συνεννόηση με το Μεταφορών και τον ΟΑΣΘ»!

Οπως είναι γνωστό, το ΣΕΕΚΘ έχει καταγγείλει την ίδρυση εργοδοτικού σωματείου από την ΚΤΕΛ Α.Ε. το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», έστειλε επιστολή στα αρμόδια υπουργεία που λέει ότι… όλα πάνε καλά. Δεν πρόλαβε όμως η επιστολή να φτάσει στους αποδέκτες και προχθές, Κυριακή, το απόγευμα άλλο ένα λεωφορείο των ΚΤΕΛ άρπαξε φωτιά (κυκλική γραμμή 55 β Σταυρούπολη-Παλαιά Συμμαχική) και κλήθηκε η Πυροσβεστική.

Και επειδή τα παράδοξα δεν φαίνεται να έχουν τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», αν μέχρι τώρα ανησυχούσαν στα ΚΤΕΛ για τους οδηγούς που τους έφευγαν για να εργαστούν στον ΟΑΣΘ, τώρα θα πρέπει να ανησυχεί ο ΟΑΣΘ διότι κάποιοι -πολύ λίγοι μέχρι τώρα- από αυτούς που προσέλαβε ο Οργανισμός ως συμβασιούχους… επιστρέφουν στην ΚΤΕΛ Α.Ε., για λόγους όμως που δεν έχουν πλήρως διευκρινιστεί.