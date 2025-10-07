Να συνεχίσει την απεργία πείνας επιλέγει ο Πάνος Ρούτσι, που βρίσκεται στο Σύνταγμα για 23η συνεχόμενη ημέρα, αναμένοντας τα πλήρη στοιχεία.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από τη στιγμή που οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας Ρούτσι δεν έχουν ακόμη λάβει τα επίσημα έγγραφα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ευρήματα των τοξικολογικών και των εξετάσεων DNA στη δίκη για τα Τέμπη, λόγω της νομικής λύσης που επιλέχθηκε από τις εισαγγελικές αρχές για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων.
Ο Πάνος Ρούτσι δεν είναι μόνος του στον αγώνα για Δικαιοσύνη. Η Επιτροπή Αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε από τις πρώτες ημέρες της απεργίας πείνας του, διοργανώνει συνέντευξη Τύπου σήμερα, Τρίτη στις 5 το απόγευμα στο Σύνταγμα, στη σκηνή του Π. Ρούτσι.
Όπως λένε, «η επιμονή του Π. Ρούτσι και του κόσμου που είναι δίπλα του, το μεγάλο κύμα αλληλεγγύης έφεραν την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση», η οποία «θέλει να κρατήσει απόλυτα "ελεγχόμενες" όλες τις αποκαλύψεις και, όπως φαίνεται, να οδηγήσει σε μια φαστ τρακ "δίκη", που θα είναι μια παρωδία, το τελικό επεισόδιο της επιχείρησης Συγκάλυψης».
«Δεν θα το επιτρέψουμε. Ο αγώνας συνεχίζεται, με επίκεντρο την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι», τονίζουν και καλούν όλους να ακούσουν και να συμμετέχουν.
Θα μιλήσουν οι:
- Πάνος Ρούτσι - Πατέρας 22χρονου Ντένις
- Βασίλης Χατζηχαραλάμπους - Πατέρας 29χρονου Παναγιώτη
- Βαγγέλης Κιτσώνης - Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι
- Χάρης Φιλίππου - Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Επιτροπής Αλληλεγγύης
«Η Απεργία Πείνας του Π. Ρούτσι, οι Εξελίξεις, η Συνέχεια»
ΤΡΙΤΗ 7/10, 17:00, Σύνταγμα – στη σκηνή της Απεργίας Πείνας
Οι μεγάλες συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις έδειξαν τη μεγάλη συμπαράσταση στην απεργία πείνας του Π. Ρούτσι.
Στη συνείδηση της κοινωνίας, έχει κατοχυρωθεί το δίκαιο αίτημα: να δοθεί επίσημα εντολή Εκταφής και Πλήρους διερεύνησης, με όλες τις αναγκαίες εξετάσεις (τοξικολογικές και βιοχημικές με τους δικούς μας τεχνικούς συμβούλους).
Απέναντι σε αυτό, αντιμετωπίζουμε μανούβρες και μεθοδεύσεις μιας ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ, που γίνεται όλο και πιο σκοτεινή. Μαζί με τις υπουργικές προσβολές και συκοφαντίες, έχουμε τις αποκαλύψεις για την υπονόμευση εξαρχής των τοξικολογικών εξετάσεων, την απαράδεκτη μεταχείριση ή καταστροφή γενετικού υλικού κ.λπ.
Η επιμονή του Π. Ρούτσι και του κόσμου που είναι δίπλα του, το μεγάλο κύμα αλληλεγγύης έφεραν την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση. Να επιχειρήσει μια προσπάθεια εμπαιγμού του απεργού πείνας και του μεγάλου αγώνα όλων μας, δίνοντας εντολή για εκταφή χωρίς όμως επίσημα τις απαραίτητες τοξικολογικές, βιοχημικές εξετάσεις και τους δικούς μας τεχνικούς συμβούλους. Θέλει να κρατήσει απόλυτα «ελεγχόμενες» όλες τις αποκαλύψεις και, όπως φαίνεται, να οδηγήσει σε μια φαστ τρακ «δίκη», που θα είναι μια παρωδία, το «τελικό» επεισόδιο της επιχείρησης Συγκάλυψης.
Δε θα το επιτρέψουμε. Ο αγώνας συνεχίζεται, με επίκεντρο την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι. Σας καλούμε στη Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση αυτών των εξελίξεων και των επόμενων βημάτων μας.
Πάνος Ρούτσι – Πατέρας 22χρονου Ντένις
Βασίλης Χατζηχαραλάμπους – Πατέρας 29χρονου Παναγιώτη
Βαγγέλης Κιτσώνης - Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι
Χάρης Φιλίππου – Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας