«Η απεργία πείνας του Π. Ρούτσι, οι εξελίξεις, η συνέχεια»

Συνέντευξη Τύπου σήμερα το απόγευμα στη σκηνή του Πάνου Ρούτσι, από την Επιτροπή Αλληλεγγύης • Ο πατέρας-απεργός πείνας και ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας του 29χρονου Παναγιώτη θα μιλήσουν για τα επόμενα βήματα με σκοπό την πλήρη Δικαιοσύνη στο έγκλημα των Τεμπών.

Να συνεχίσει την απεργία πείνας επιλέγει ο Πάνος Ρούτσι, που βρίσκεται στο Σύνταγμα για 23η συνεχόμενη ημέρα, αναμένοντας τα πλήρη στοιχεία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, από τη στιγμή που οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας Ρούτσι δεν έχουν ακόμη λάβει τα επίσημα έγγραφα, ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ευρήματα των τοξικολογικών και των εξετάσεων DNA στη δίκη για τα Τέμπη, λόγω της νομικής λύσης που επιλέχθηκε από τις εισαγγελικές αρχές για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων.

Ο Πάνος Ρούτσι δεν είναι μόνος του στον αγώνα για Δικαιοσύνη. Η Επιτροπή Αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε από τις πρώτες ημέρες της απεργίας πείνας του, διοργανώνει συνέντευξη Τύπου σήμερα, Τρίτη στις 5 το απόγευμα στο Σύνταγμα, στη σκηνή του Π. Ρούτσι.

Όπως λένε, «η επιμονή του Π. Ρούτσι και του κόσμου που είναι δίπλα του, το μεγάλο κύμα αλληλεγγύης έφεραν την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση», η οποία «θέλει να κρατήσει απόλυτα "ελεγχόμενες" όλες τις αποκαλύψεις και, όπως φαίνεται, να οδηγήσει σε μια φαστ τρακ "δίκη", που θα είναι μια παρωδία, το τελικό επεισόδιο της επιχείρησης Συγκάλυψης».

«Δεν θα το επιτρέψουμε. Ο αγώνας συνεχίζεται, με επίκεντρο την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι», τονίζουν και καλούν όλους να ακούσουν και να συμμετέχουν.

Θα μιλήσουν οι:

Πάνος Ρούτσι - Πατέρας 22χρονου Ντένις

- Πατέρας 22χρονου Ντένις Βασίλης Χατζηχαραλάμπους - Πατέρας 29χρονου Παναγιώτη

- Πατέρας 29χρονου Παναγιώτη Βαγγέλης Κιτσώνης - Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι

- Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι Χάρης Φιλίππου - Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι