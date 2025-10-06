Η απάντηση των διοργανωτών για το «5ο Electric + Micro Mobility Festival» στο Πεδίον Άρεως

Η ανακοίνωση της διοργάνωσης του «5ου Electric + Micro Mobility Festival» που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του πάρκου

Με σεβασμό και εκτίμηση προς όλους όσοι αγαπούν και φροντίζουν το Πεδίον του Άρεως, θα θέλαμε να τοποθετηθούμε σχετικά με την επικείμενη διοργάνωση του «5ου Electric + Micro Mobility Festival» που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του πάρκου.

Τις τελευταίες ώρες με λύπη μας διαβάζουμε δημοσιεύματα που αναπαράγονται χωρίς την απαραίτητη δημοσιογραφική έρευνα και επαλήθευση, αναφορικά με το προγραμματισμένο φεστιβάλ για την ηλεκτροκίνηση και τη μικροκινητικότητα στο Πεδίο του Άρεως.

Στα δημοσιεύματα αυτά αναφέρεται η διενέργεια "test drives" στο χώρο του Πεδίου από αυτοκίνητα — κάτι που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όπως προκύπτει από το σύνολο της έως σήμερα επικοινωνίας του event, γίνεται ρητή αναφορά μόνο σε "test rides", δηλαδή περιορισμένες δοκιμές ελαφρών δικύκλων (κυρίως ηλεκτρικών ποδηλάτων). Ποτέ δεν υπήρξε πρόθεση να κινηθούν αυτοκίνητα στον χώρο· τα οχήματα της έκθεσης προορίζονται αποκλειστικά για στατική παρουσίαση.

Παρότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα (καθαριότητα, φύλαξη, ασφάλεια επισκεπτών, πυρασφάλεια κ.λπ.) και οι δοκιμές ηλεκτρικών ποδηλάτων είχαν σχεδιαστεί με ήπιες ταχύτητες (έως 10 km/h) σε προκαθορισμένη διαδρομή, αποφασίσαμε τελικά να μην πραγματοποιηθούν και να παραμείνουν στατικά όλα τα οχήματα της έκθεσης.

Η εκδήλωσή μας, που διοργανώνεται εδώ και πέντε συναπτά έτη, έχει ως αποκλειστικό σκοπό την προώθηση της οικολογικής και ήπιας μετακίνησης στα αστικά κέντρα — με βασικούς πυλώνες τη μικροκινητικότητα (ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια) και, συμπληρωματικά, την ηλεκτροκίνηση ως πιο καθαρή εναλλακτική για όσους πολίτες δεν μπορούν να μετακινούνται διαφορετικά.

Η επιλογή του Πεδίου του Άρεως έγινε με απόλυτο σεβασμό στην ιστορικότητα και τον ρόλο του πάρκου ως δημόσιου χώρου πρασίνου και αναψυχής, αλλά και με στόχο να φέρουμε κοντά τους κατοίκους του κέντρου της Αθήνας σε μια δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ουσιαστικής επαφής με τις νέες μορφές καθαρής μετακίνησης.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», καθώς και με φορείς, συλλόγους και οργανισμούς που προάγουν την ποδηλασία, την οδική ασφάλεια και την περιβαλλοντική συνείδηση.

Στο πλαίσιο του τριημέρου (10–12 Οκτωβρίου), θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδευτικά workshops και βιωματικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους, με στόχο την ενίσχυση της γνώσης γύρω από την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης.

Επιπλέον, μέσω χορηγιών, θα διατεθούν κράνη ποδηλάτου και μοτοσυκλέτας σε επισκέπτες της εκδήλωσης, ενισχύοντας έμπρακτα την κουλτούρα ασφάλειας στους δρόμους.

Όπως εσείς, έτσι κι εμείς είμαστε κάτοικοι του κέντρου και μοιραζόμαστε την ίδια αγωνία για την προστασία των ελεύθερων χώρων της πόλης. Συμπλέουμε απόλυτα με όσους εργάζονται για τη διατήρηση και ανάδειξή τους, και μέσα από τη διοργάνωση αυτή επιδιώκουμε να αναδείξουμε πώς η ήπια, οικολογική κινητικότητα μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με το περιβάλλον και να συμβάλει σε μια πιο καθαρή, ανθρώπινη Αθήνα.

Με χαρά σας προσκαλούμε να έρθετε από κοντά, να γνωριστούμε και να συζητήσουμε — με σεβασμό, διαφάνεια και ανοιχτό διάλογο.

Μόνο μέσα από την ενημέρωση και τη συνεργασία μπορούμε να κάνουμε τα πάρκα και τις πόλεις μας καλύτερες για όλους.

Με εκτίμηση,

Η Ομάδα Διοργάνωσης του 5ου Electric + Micro Mobility Festival