Νεκρός άντρας που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας

Τη ζωή του έχασε άνδρας το απόγευμα της Δευτέρας, όταν έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα στη Χαλκίδα.
Σύμφωνα με το eviaonline.gr, ο 44χρονος βρέθηκε νεκρός στο χερσαίο μέρος του υπόβαθρου της Υψηλής Γέφυρας.
Στο σημείο έσπευσαν μετά από σχετικό τηλεφώνημα, δυνάμεις της ΕΛΑΣκαι του Πυροσβεστικού Σώματος και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Όπως δήλωσε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Χαλκίδας, οι άνδρες της υπηρεσίας θα ανασύρουν τη σορό, η οποία στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας