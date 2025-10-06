Νεκρός άντρας που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας

Ο 44χρονος βρέθηκε νεκρός στο χερσαίο μέρος του υπόβαθρου της γέφυρας

Τη ζωή του έχασε άνδρας το απόγευμα της Δευτέρας, όταν έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, ο 44χρονος βρέθηκε νεκρός στο χερσαίο μέρος του υπόβαθρου της Υψηλής Γέφυρας.

Στο σημείο έσπευσαν μετά από σχετικό τηλεφώνημα, δυνάμεις της ΕΛΑΣκαι του Πυροσβεστικού Σώματος και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως δήλωσε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Χαλκίδας, οι άνδρες της υπηρεσίας θα ανασύρουν τη σορό, η οποία στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.