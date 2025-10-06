Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
18.7° 16.7°
1 BF
92%
Θεσσαλονίκη
Σποραδικές νεφώσεις
14°C
14.6° 12.6°
5 BF
66%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
18°C
19.0° 17.7°
3 BF
74%
Ιωάννινα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
12.9° 12.9°
1 BF
94%
Αλεξανδρούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
16°C
15.9° 15.9°
3 BF
94%
Βέροια
Ασθενείς βροχοπτώσεις
13°C
13.2° 13.2°
1 BF
85%
Κοζάνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
7°C
7.4° 7.4°
4 BF
81%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.0° 17.0°
1 BF
86%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
22.8° 21.1°
2 BF
64%
Μυτιλήνη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
19°C
19.3° 17.9°
2 BF
87%
Ερμούπολη
Βροχοπτώσεις μέτριας έντασης
21°C
21.4° 21.4°
4 BF
88%
Σκόπελος
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.7° 16.7°
3 BF
88%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
18.9° 18.9°
4 BF
68%
Λάρισα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
17°C
16.9° 16.9°
3 BF
59%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
18°C
18.3° 16.2°
1 BF
93%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
21.6° 19.8°
1 BF
72%
Χαλκίδα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
18°C
17.8° 17.7°
2 BF
94%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
15°C
15.3° 14.9°
2 BF
90%
Κατερίνη
Αυξημένες νεφώσεις
13°C
12.5° 12.5°
2 BF
82%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
10°C
9.6° 9.6°
1 BF
74%
ΜΕΝΟΥ
Δευτέρα, 06 Οκτωβρίου, 2025
EUROKINISSI/ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

Νεκρός άντρας που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
efsyn.gr
Ο 44χρονος βρέθηκε νεκρός στο χερσαίο μέρος του υπόβαθρου της γέφυρας

Τη ζωή του έχασε άνδρας το απόγευμα της Δευτέρας, όταν έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, ο 44χρονος βρέθηκε νεκρός στο χερσαίο μέρος του υπόβαθρου της Υψηλής Γέφυρας.

Στο σημείο έσπευσαν μετά από σχετικό τηλεφώνημα, δυνάμεις της ΕΛΑΣκαι του Πυροσβεστικού Σώματος και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Όπως δήλωσε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Χαλκίδας, οι άνδρες της υπηρεσίας θα ανασύρουν τη σορό, η οποία στη συνέχεια θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Νεκρός άντρας που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual