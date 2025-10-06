Θερμή υποδοχή των 27 Ελλήνων του Flotilla που έφτασαν στην Αθήνα

Οι 27 Έλληνες συμμετέχοντες της αποστολής Global Sumud Flotilla, καθώς και άλλοι 134 ακτιβιστές από 15 ευρωπαϊκές χώρες της διεθνούς αποστολής, έφτασαν στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος».

Στο αεροδρόμιο είχαν ήδη μεταβεί, προκειμένου για τους υποδεχθούν θερμά, αλληλέγγυοι, κόμματα και οργανώσεις της Αριστεράς, με παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ που έγραφαν «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και «Αλληλεγγύη στον λαό της Παλαιστίνης».

EUROKINISSI

Νωρίτερα, το Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την «απέλαση» 171 ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα, ανάμεσά τους και τη Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ, μετά την τρομοκρατική επίθεση που δέχθηκαν σε διεθνή χωρικά ύδατα από το Ισραήλ, καθώς βρισκόταν εν πλω με στόχο να σπάσουν τον αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα. «171 επιπλέον προβοκάτορες του στολίσκου (...), ανάμεσά τους και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, απελάθηκαν σήμερα από το Ισραήλ προς την Ελλάδα και τη Σλοβακία», ανακοίνωσε μέσω του Χ το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δημοσιεύοντας φωτογραφίες της Τούνμπεργκ και δύο άλλων ακτιβιστριών στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ.

Ανάμεσα στους απελαθέντες είναι και πολίτες της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Σουηδίας, της Πολωνίας, της Γερμανίας, της Βουλγαρίας, της Λιθουανίας, της Αυστρίας, του Λουξεμβούργου, της Φινλανδίας, της Δανίας, της Σλοβακίας της Ελβετίας, της Νορβηγίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σερβίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, διευκρίνισε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

EUROKINISSI

«Υποδεχόμαστε σήμερα 27 Έλληνες ακτιβιστές που μαζί με άλλους περίπου 500 από πολλές χώρες του κόσμου υπερασπίστηκαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, κατήγγειλαν τη γενοκτονία και έκαναν εμάς και τους συμπατριώτες μας υπερήφανους. Είναι λυπηρό, όμως ότι η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν βρήκε τίποτα να πει για τα όσα συνέβησαν, πάντοτε σκύβοντας το κεφάλι και ίσως ως μοναδική εξαίρεση αλληλεγγύης προς τον Νετανιάχου», δήλωσε ο Πάνος Σκουρλέτης, στέλεχος της Νέας Αριστεράς, λίγο πριν φτάσουν στο αεροδρόμιο οι ακτιβιστές.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της περασμένης Παρασκευής το Ισραήλ επιτέθηκε στον ειρηνικό στολίσκο, με τα πλοία της ελληνικής αποστολής να αναχαιτίζονται το πρωί του Σαββάτου, ενώ τις ημέρες που ακολούθησαν, οι συμμετέχοντες απήχθησαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, χλευάστηκαν και αντιμετωπίστηκαν ως «τρομοκράτες».