Διαδήλωση για τον δίκιο αγώνα των Παλαιστινίων αύριο στη Πάτρα από την Κομμουνιστική Απελεύθερωση

Μετά την υποδοχή του καραβανιού «Παλαιστίνη Ερχόμαστε» που έγινε χθες στην Πάτρα, η Κομμουνιστική Απελευθέρωση και η νεολαία του κόμματος, καλούν σε νέα διαδήλωση για την Παλαιστίνη. Το κάλεσμα γίνεται για αύριο το απόγευμα στις 18:30 στην πλατεία Γεωργίου.
Η υποδοχή του καραβανιού, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή δεκάδων αγωνιστών, οργανώσεων και συλλογικοτήτων, ενώ ακολούθως πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία σε όλο το μήκος της πόλης με αποκορύφωμα τη συγκέντρωση που έλαβε χώρα στην πλατεία Γεωργίου.
Με την ανακοίνωσή της, η οργάνωση καλεί τους Πατρινούς να διαδηλώσουν ενάντια στη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα από το Ισραήλ.
Αναλυτικά το Δελτίο Τύπου:
Το καραβάνι «ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ» έκανε χθες, Κυριακή 5/10, στάση στην πόλη της Πάτρας. Δεκάδες αγωνιστές και αγωνίστριες, οργανώσεις και συλλογικότητες υποδέχτηκαν το καραβάνι στο λιμάνι της Πάτρας και προχώρησαν σε μηχανοκίνητη πορεία σε όλη την πόλη που κατέληξε σε συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου. Το απογευματινό ραντεβού, στις 19:00 στην πλατεία Γεωργίου προσέλκυσε πλήθος κόσμου που ήρθαν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Τα μέλη του καραβανιού, οργανώσεις και συλλογικότητες τόνισαν μέσα από τις παρεμβάσεις τους ότι θα συνεχίσουν να μιλούν για την Παλαιστίνη, να προσπαθούν να σπάσουν τον αποκλεισμό της Γάζας, και να αγωνίζονται για την λευτεριά της! Ακολούθησε μουσική βραδιά από την Ελεύθερη Ορχήστρα και τους Grup Yorum αφιερωμένη στον λαό της Παλαιστίνης που αντιστέκεται αλλά και σε όσους και όσες αγωνίζονται στο πλάι του! Η πόλη της Πάτρας χθες μύρισε Παλαιστίνη, η πλατεία Γεωργίου βάφτηκε στα χρώματά της, στους δρόμους ανέμιζαν Παλαιστινιακές σημαίες και μαντήλες και ακούγονταν σε κάθε γωνιά συνθήματα για τη λευτεριά της!
Καμία γωνιά της γης ελεύθερη, χωρίς ελεύθερη Παλαιστίνη! Συνεχίζουμε τον αγώνα και τις δράσεις μας!
Τρίτη 7/10 στις 18:30, διαδηλώνουμε στην πλατεία Γεωργίου. 2 χρόνια μετά από την 7 Οκτώβρη του 2023 και τη νέα φάση ισοπεδωτικής επίθεσης του Ισραήλ, 2 χρόνια αντίστασης του Παλαιστινιακού λαού, όλοι στους δρόμους!
