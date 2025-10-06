Δεκτό τις επόμενες ώρες το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις

Αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις για την απόφαση της εισαγγελίας Λάρισας • Η δικηγόρος του απεργού πείνας, Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν επιβεβαιώνει.

Δεκτό έγινε, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το αίτημα του απεργού πείνας για την διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του Ντένις Ρούτσι, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί κι επισήμως η απόφαση της εισαγγελίας Λάρισας.

Ο Πάνος Ρούτσι διανύει ήδη, σήμερα, την 22η ημέρα απεργίας πείνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, δεν έχει καμία ενημέρωση για το ζήτημα και η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου για σήμερα το μεσημέρι στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας θα γίνει κανονικά.

Νωρίτερα, ο απεργός πείνας προειδοποίησε τη δικαιοσύνη και την κυβέρνηση για την προγραμματισμένη εκταφή της Πέμπτης, λέγοντας να μην προχωρήσουν σε ενέργειες τις οποίες δεν εγκρίνει ο ίδιος.

«Δόθηκε εντολή να γίνει η εκταφή του παιδιού μου στις 9 Οκτωβρίου. Δεν πρόκειται να το αφήσω να γίνει εγώ και όλος ο λαός, εγώ απαιτώ να γίνουν τοξικολογικές προτάσεις. Καλό είναι η κυβέρνηση να το καταλάβει καλά αυτό και να μη πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου», δήλωσε μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλευρό του βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Πλήθος κόσμου τον επισκέπτεται καθημερινά στο άτυπο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών, ενώ προγραμματίζονται συνεχώς συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα.

Και χθες, Κυριακή, η συγκέντρωση αλληλεγγύης ήταν μαζική, ενώ κράτησε αρκετές ώρες, από τις 5:30 το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα, με πολίτες να δηλώνουν πως η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι «έχει γίνει υπόθεση όλων μας».