Δεκτό τις επόμενες ώρες το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τοξικολογικές εξετάσεις

Δεκτό έγινε, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, το αίτημα του απεργού πείνας για την διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του Ντένις Ρούτσι, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανακοινωθεί κι επισήμως η απόφαση της εισαγγελίας Λάρισας.
Ο Πάνος Ρούτσι διανύει ήδη, σήμερα, την 22η ημέρα απεργίας πείνας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρος του Πάνου Ρούτσι, δεν έχει καμία ενημέρωση για το ζήτημα και η προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου για σήμερα το μεσημέρι στον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας θα γίνει κανονικά.
Νωρίτερα, ο απεργός πείνας προειδοποίησε τη δικαιοσύνη και την κυβέρνηση για την προγραμματισμένη εκταφή της Πέμπτης, λέγοντας να μην προχωρήσουν σε ενέργειες τις οποίες δεν εγκρίνει ο ίδιος.
«Δόθηκε εντολή να γίνει η εκταφή του παιδιού μου στις 9 Οκτωβρίου. Δεν πρόκειται να το αφήσω να γίνει εγώ και όλος ο λαός, εγώ απαιτώ να γίνουν τοξικολογικές προτάσεις. Καλό είναι η κυβέρνηση να το καταλάβει καλά αυτό και να μη πειράξουν τον τάφο του παιδιού μου», δήλωσε μεταξύ άλλων.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλευρό του βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Πλήθος κόσμου τον επισκέπτεται καθημερινά στο άτυπο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών, ενώ προγραμματίζονται συνεχώς συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα.
Και χθες, Κυριακή, η συγκέντρωση αλληλεγγύης ήταν μαζική, ενώ κράτησε αρκετές ώρες, από τις 5:30 το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα, με πολίτες να δηλώνουν πως η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι «έχει γίνει υπόθεση όλων μας».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας