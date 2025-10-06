Το 1ο Αυτοοργανωμένο Trans Pride βγήκε στους δρόμους… και πήγε καλά

Υστερα από 17 συναντήσεις της «Ανοιχτής Συνέλευσης για Αυτοοργανωμένο Trans Pride», με οριζόντιο τρόπο λήψης απόφασης και με προσανατολισμό ενάντια σε κάθε απόπειρα για εμπορική εκμετάλλευση του κινήματος, η Αθήνα έχει πια το δικό της Αυτοοργανωμένο Trans Pride.

Το Σάββατο το απόγευμα τρανς και φυλοδιαφορετικά άτομα κάθε ηλικίας γέμισαν το κέντρο της πόλης με συμπερίληψη, υπερηφάνεια, ορατότητα, διαθεματικότητα, αίσθηση ασφάλειας – και, για όλους αυτούς τους λόγους, το γέμισαν και με χαρά. Η συμμετοχή μεγάλη, τα πανό και τα συνθήματα δυναμικά, πέρασαν το πολυπόθητο μήνυμα: Η τρανσφοβία δεν θα περάσει, οι τρανς άνθρωποι θα ζήσουν με ισότητα και με αλληλεγγύη προς όλες τις άλλες καταπιεζόμενες κοινωνικές ομάδες. Πολλές, πολλά και πολλοί βρήκαν την ευκαιρία να υπενθυμίσουν τη αλληλεγγύη τους στη Γάζα κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες. Η πορεία βάδισε την οδό Σταδίου και έφτασε στη Βουλή, όπου σταμάτησε μπροστά από τη σκηνή του απεργού πείνας των Τεμπών Πάνου Ρούτσι φωνάζοντας το σύνθημα «Με τον Πάνο Ρούτσι είμαστε μαζί». Στη συνέχεια προχώρησε διαδοχικά στις οδούς Πανεπιστημίου και Πατησίων και έφτασε στην οδό Γλάδστωνος, όπου τον Σεπτέμβριο του 2018 δολοφονήθηκε ο Ζακ Κωστόπουλος / η Zackie Oh.

Εγινε μια αρχή που είναι πολύ σημαντική και που ενέπνευσε ενδυνάμωση. Οσα άτομα το διοργάνωσαν και συμμετείχαν έχουν κάθε λόγο να νιώθουν ικανοποιημένα.