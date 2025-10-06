Καταγγελία κατοίκων: Ετοιμάζουν έκθεση αυτοκινήτων με test drive στο Πεδίον του Άρεως

Τις μεθοδεύσεις της Περιφέρειας Αττικής για το Πεδίο του Άρεως, ανέδειξαν σε κοινή τους ανακοίνωση ο σύλλογος «Αθηνά» Πεδίου του Άρεως και η οργάνωση «Πεδίον του Άρεως - ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΣ», με αφορμή την Έκθεση Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων που θα διεξαχθεί από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου στο Πάρκο.
Όπως αναφέρουν στη κοινή τους ανακοίνωση, στην έκθεση θα παρουσιαστούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα παντός τύπου ενώ οι επισκέπτες θα μπορούν να δοκιμάζουν τα αυτοκίνητα με test drive πάνω στις... διαδρομές του Πεδίου, με τη σχετική άδεια να έχει δοθεί από τη περιφέρεια Αττικής, κάτι που όπως τονίζουν οι οργανώσεις, δεν επιτρέπεται από τον κανονισμό του πάρκου.
Συγκεκριμένα, ο κανονισμός δεν επιτρέπει τη διέλευση αυτοκινήτων παρά μόνο κατόπιν άδειας και για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Για αυτόν τον λόγο, οι οργανώσεις απαιτούν τη ματαίωση της έκθεσης καθώς και τη θέσπιση σαφών κανόνων για την εκχώρηση του χώρου σε ιδιώτες.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Με έκπληξη πληροφορούμαστε ότι το ιστορικό Πεδίον του Άρεως, ένας χώρος που δημιουργήθηκε πριν από σχεδόν έναν αιώνα για την ανακούφιση και αναψυχή των πολιτών από τους έντονους ρυθμούς της πόλης, παραχωρήθηκε από την Περιφέρεια Αττικής το τριήμερο 10, 11 & 12 Οκτωβρίου σε επιχείρηση διοργάνωσης εκδηλώσεων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί Έκθεση Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων και κάθε είδους οχημάτων.
ύμφωνα με τους ίδιους τους διοργανωτές, θα παρουσιαστούν και θα δοκιμαστούν «νέα μοντέλα ηλεκτροκίνησης, κάθε είδους και τύπου: αυτοκίνητα, microcars, ηλεκτρικά βαν και επαγγελματικά οχήματα, hybrids, ηλεκτρικά σκούτερ και μοτοσυκλέτες, ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια» και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν test drive. (Που; Στις διαδρομές του Πεδίου του Άρεως; )
εωρούμε αντίθετο στον ρόλο του ιστορικού και μοναδικού χώρου πρασίνου του κέντρου της πρωτεύουσας να μετατρέπεται σε χώρο προβολής και test drive οχημάτων – ακριβώς εκείνων που οι πολίτες προσπαθούν να αποφύγουν με τη βόλτα τους στο πάρκο.
Ο ίδιος ο Κανονισμός Λειτουργίας του Πεδίου του Άρεως απαγορεύει ρητά την είσοδο και κυκλοφορία κάθε είδους τροχοφόρων, παρά μόνο με ειδική άδεια εξαίρεσης για συγκεκριμένους λόγους. Η παραχώρηση του χώρου για εμπορική έκθεση οχημάτων έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με την αποστολή του πάρκου ως χώρου αναψυχής και επαφής με τη φύση.
Ζητάμε:
1. Τη ματαίωση της προγραμματισμένης έκθεσης αυτοκινήτων μέσα στο Πεδίον του Άρεως.
2. Την άμεση θέσπιση διαφανών κανόνων και κριτηρίων για την παραχώρηση χώρων του Πεδίου του Άρεως σε εκδηλώσεις, ώστε να διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας και ο περιβαλλοντικός του ρόλος.
Το Πεδίον του Άρεως δεν είναι εκθεσιακός χώρος ούτε εμπορικό κέντρο. Είναι το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας, κοινό αγαθό που πρέπει να προστατεύεται.
Κοινή Ανακοίνωση 3/10/2025
• Σύλλογος «Αθηνά Πεδίου του Άρεως»
• Οργάνωση «Πεδίον του Άρεως – ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΣ»
