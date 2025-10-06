Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Νεκρό βρέφος 11 μηνών

Μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο, ενώ η γιατροί έδωσαν 50λεπτη μάχη για ανάνηψη • Αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή για τα ακριβή αίτια θανάτου του μωρού.

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Διδυμότειχο, όταν βρέφος ούτε ενός έτους μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Είχε προηγουμένως διακομιστεί σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας.

Όπως αναφέρει το evros-news.gr, οι γιατροί του νοσοκομείου ενημερώθηκαν από τους συναδέλφους τους στο Κέντρο Υγείας και μόλις έφτασε το βρέφος στο νοσοκομείο ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης που διήρκησαν 50 λεπτά, χωρίς δυστυχώς κανένα αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μωράκι αντιμετώπιζε, παρά τους 11 μόλις μήνες της ζωής του, σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε μεταφερθεί και άλλες φορές στο Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με επιδείνωση αυτών των προβλημάτων, αλλά δυστυχώς αυτή την φορά κατέληξε, προκαλώντας θλίψη όχι μόνο στην οικογένεια του αλλά και σε όλη την τοπική κοινωνία.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν από την νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.