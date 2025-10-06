Τραγωδία στην Ορεστιάδα: Νεκρό βρέφος 11 μηνών

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Διδυμότειχο, όταν βρέφος ούτε ενός έτους μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Είχε προηγουμένως διακομιστεί σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας.
Όπως αναφέρει το evros-news.gr, οι γιατροί του νοσοκομείου ενημερώθηκαν από τους συναδέλφους τους στο Κέντρο Υγείας και μόλις έφτασε το βρέφος στο νοσοκομείο ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης που διήρκησαν 50 λεπτά, χωρίς δυστυχώς κανένα αποτέλεσμα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μωράκι αντιμετώπιζε, παρά τους 11 μόλις μήνες της ζωής του, σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε μεταφερθεί και άλλες φορές στο Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με επιδείνωση αυτών των προβλημάτων, αλλά δυστυχώς αυτή την φορά κατέληξε, προκαλώντας θλίψη όχι μόνο στην οικογένεια του αλλά και σε όλη την τοπική κοινωνία.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν από την νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας