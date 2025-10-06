Πέθανε ο πυρηνικός επιστήμονας και αγωνιστής της Αριστεράς, Ανδρέας Θεοφίλου

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο κορυφαίος πυρηνικός επιστήμονας και αγωνιστής της Αριστεράς, Ανδρέας Θεοφίλου, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του ΑΚΕΛ, μέχρι το τέλος.
Γεννήθηκε το 1940 στην Πάφο. Μετά την αποφοίτησή του από το Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (1963) πήρε υποτροφία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών «Δημόκριτος» (1963-1967).
Το 1971 πήρε το διδακτορικό του (Ρh. D.) από το Πανεπιστήμιο του Salford (Manchester). Στην περίοδο 1967-1976 εργάστηκε σε διάφορα Πανεπιστήμια της Αγγλίας, Ολλανδίας, Γερμανίας και Βελγίου.
Το καλοκαίρι του 1976 μετά από μετά κλήση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας επανήλθε στην Ελλάδα.
Στο «Δημόκριτο» καθοδηγούσε μια πολυμελή ομάδα επιστημόνων που ασχολούνται με την Κβαντική Θεωρία της Στερεάς Κατάστασης. Τα αποτελέσματα των ερευνών του στη Φυσική των Πυρηνικών Αντιδραστήρων και της Στερεάς Κατάστασης είναι δημοσιευμένα σε διεθνούς κύρους περιοδικά της Αγγλίας, Γερμανίας, Ολλανδίας και ΗΠΑ.
Από το 1977 δίδασκε Κβαντική Μηχανική και Στερεά Κατάσταση στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του «Δημόκριτου».
Από το 1984 και επί σειρά ετών δίδασκε στο Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών το μάθημα: Πυρηνικά όπλα και ειρήνη.
Υπήρξε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εργαστηρίου Πυρηνικής Σύντηξης της Ε.Ε. JET (Αντιπρόσωπος Ελλάδος), από το 1981 μέχρι και το 1993.
Συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
«Έφυγε ο Ανδρέας Θεοφίλου, αγωνιστής της Αριστεράς, εκ των ιδρυτών, το 1963, του Συνδέσμου Νέων Μπέρτραντ Ράσσελ για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό, με ενεργότατη συμβολή στο κίνημα ειρήνης, προδικτατορικά και μεταδικτατορικά.
Ο Ανδρέας Θεοφίλου, γεννημένος στην Πάφο το 1940, ήταν κορυφαίος επιστήμονας και εργάστηκε επί πολλές δεκαετίες στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ".
Ήταν μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του ΑΚΕΛ ως το τέλος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια και τους οικείους του».
